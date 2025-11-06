Συνάντηση επτά Ελλήνων εφοπλιστών με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ στο Ζάππειο

Με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, συναντήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) στο Ζάππειο κορυφαίοι Eλληνες εφοπλιστές, στο περιθώριο της 6ης Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Γιώργος Προκοπίου, Μαρία Αγγελικούση, Νίκος Τσάκος, Γιάννης Αλαφούζος, Πέτρος Παππάς, Ιωάννα Προκοπίου και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μιχάλης Χανδρής.

Οι εργασίες της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στην Αθήνα, με συμμετοχή 4 υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο των εργασιών τίθεται ο εφοδιασμός των χωρών της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο, υπό το φως των αποφάσεων της Ε.Ε. για σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ε.Ε. έως το τέλος του 2027.