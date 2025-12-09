Ρεύμα: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Στην παλέτα των χρωματιστών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος θα συμπεριληφθούν από το επόμενο έτος τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η τιμολόγηση της κιλοβατώρας σε αυτά τα τιμολόγια λοιπόν θα γίνεται ώρα-ώρα εντός του 24 ώρου, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για οικιακές καταναλώσεις όσο και για επαγγελματικές και θα ακολουθούν άμεσα τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Μάλιστα στα πορτοκαλί τιμολόγια θα μπορούν σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα να ενταχθούν από την 1η Φεβρουαρίου μόνο οι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας που έχουν ισχύ παροχής άνω των 25 kVA και που θα έχουν εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή στην οικία τους.

Μεταγενέστερα όμως, δηλαδή από την 1η Απριλίου 2026 και μετά χρήση αυτών θα μπορούν να κάνουν και οι οικιακοί καταναλωτές (με ισχύ παροχής έως και 25 kVA). Αξίζει να σημειωθεί πως το δυναμικό τιμολόγιο είναι ιδανικό για να χρησιμοποιηθεί τόσο για οικιακές καταναλώσεις όσο και για επαγγελματικές.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr δημοσιεύει με τη βοήθεια του ενεργειακού επιθεωρητή Μιχάλη Χριστοδουλίδη έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος.Αναλυτικά:

Ποιο είναι το θετικό στοιχείο στα πορτοκαλί τιμολόγια

Ο καταναλωτής γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πότε είναι πολύ χαμηλή η τιμή της κιλοβατώρας και έτσι θα μπορεί να προγραμματίσει τις ώρες που θα θέσει σε λειτουργία τις ενεργοβόρες οικιακές συσκευές προκειμένου να πετύχει τη βέλτιστη εξοικονόμηση χρημάτων .

Ποια είναι τα μειονεκτήματα στα πορτοκαλί τιμολόγια

Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ενήμερος από τον πάροχο του μια ημέρα πριν για τις ώρες που θα είναι πολύ υψηλή η τιμή χρέωσης της κιλοβατώρας.

Εάν όμως ο καταναλωτής θέσει σε λειτουργία σε αυτή την ζώνη υψηλής χρέωσης κιλοβατώρας όλες τις ενεργοβόρες οικιακές συσκευές, τότε θα εκτιναχθεί στα ύψη ο λογαριασμός ρεύματος.

Συνεπώς ο καταναλωτής που θα είναι ενταγμένος σε αυτό το τιμολόγιο θα πρέπει να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό του τις ωριαίες χρεώσεις κιλοβατώρας προκειμένου να κάνει μια διαχείριση λειτουργίας των καταναλώσεων στο σπίτι.

Δηλαδή εάν θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία τις ενεργοβόρες οικιακές συσκευές ή όχι. Με άλλα λόγια το αρνητικό στα πορτοκαλί τιμολόγια είναι η πρακτική δυνατότητα λειτουργίας μέσα στη ζώνη χαμηλής χρέωσης των ενεργοβόρων συσκευών.

Εάν μπορεί ο καταναλωτής να το κάνει είναι κερδισμένος ενώ εάν δεν μπορεί τότε είναι χαμένος.

Ποιους καταναλωτές αφορά

Για να ενταχθεί κάποιος στο πορτοκαλί τιμολόγιο θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει έξυπνο μετρητή στο ακίνητο του .

Διότι μόνο με την τεχνολογία που προσφέρει ο έξυπνος μετρητής μπορεί να γίνει η εφαρμογή του πορτοκαλί τιμολογίου, δηλαδή να γίνει η χρέωση της κιλοβατώρας ανά ώρα. Ωστόσο σε συμβατικούς μετρητές αυτό δε θα μπορεί να γίνει.

Πόσο κοστίζει στον καταναλωτή ο έξυπνος μετρητής

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, είναι ένα πάγιο των 40 ευρώ που πληρώνει ο καταναλωτής στον πάροχο. Το ποσό αυτό θα πρέπει να δοθεί εφάπαξ από τους καταναλωτές που αντικαθιστούν τον συμβατικό μετρητή με τον έξυπνο.

Πώς θα ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις χρεώσεις ρεύματος στο πορτοκαλί τιμολόγιο

Ο πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή είτε μέσω sms είτε με κάποια εφαρμογή στο κινητό του μέχρι τις 5 μμ από την προηγούμενη ημέρα.

Ουσιαστικά ο πάροχος θα πρέπει να ανακοινώσει στον καταναλωτή το ωριαίο τιμολόγιο της επομένης ημέρας. Και ο καταναλωτής θα γνωρίζει 1 ημέρα πριν ποιες ώρες το 24 ωρο είναι υψηλή η χρέωση της κιλοβατώρας και ποιες πολύ χαμηλή.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια θα αφορούν όλους τους παρόχους

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, αυτό θα αφορά μόνο τους παρόχους που θα έχουν περισσότερους από 200.000 πελάτες του πορτοκαλί τιμολογίου.

Πόση θα είναι η διάρκεια της σύμβασης στα πορτοκαλί τιμολόγια

Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 12 μήνες. Αυτό ισχύει για όλα τα χρωματιστά τιμολόγια.

Σε ποιες περιπτώσεις συμφέρει περισσότερο να είναι κάποιος σε ένα πορτοκαλί τιμολόγιο από ό,τι σε ένα πράσινο

Μόνο εάν κάποιος μπορεί σε ώρες χαμηλής χρέωσης της κιλοβατώρας (10 π.μ -5μμ) να βάλει σε λειτουργία ενεργοβόρες οικιακές συσκευές είτε με χρονοπρόγραμμα είτε μέσω εφαρμογής κινητού εάν η συσκευή του είναι smart, έξυπνη συσκευή οπότε έχει τη δυνατότητα να κάνει τηλεχειρισμό της συσκευής του χωρίς να είναι με φυσική παρουσία στο σπίτι.

Εάν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, τότε ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να επιλέξει το πορτοκαλί τιμολόγιο διότι θα είναι υψηλό το κόστος για αυτόν. Και σε αυτήν την περίπτωση τον συμφέρει να ενταχθεί στο μπλε- σταθερό τιμολόγιο.

Τι ποσοστό εξοικονόμησης χρημάτων μπορεί να πετύχει κάποιος με το πορτοκαλί τιμολόγιο

Οι εκτιμήσεις είναι ότι με βάση την καμπύλη μεταβολής της χονδρικής αγοράς του ρεύματος ο πολίτης που θα είναι ενταγμένος στο πορτοκαλί τιμολόγιο και κάνει έξυπνη διαχείριση των καταναλώσεων μπορεί να εξοικονομήσει έως και 40% των χρημάτων του σε σχέση με ένα πράσινο .