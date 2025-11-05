ΡΑΑΕΥ: Έρχεται νέα απόφαση για όλα τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος – Τι θα ισχύσει για τα ευέλικτα και τα πράσινα

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να βγει η νέα οριστική Ρυθμιστική Απόφαση για τη λιανική αγορά ρεύματος που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα χρωματιστά τιμολόγια (μπλε, κίτρινα, πράσινα, πορτοκαλί) καθώς σε αυτή θα συμπεριληφθεί και μια νέα κατηγορία, τα λεγόμενα «ευέλικτα».

Της Κατερίνας Φεσσά

«Η εν λόγω απόφαση θα τεθεί σε ισχύ για τους καταναλωτές από τη στιγμή που θα εκδοθεί και που θα εντάξουν τα τιμολόγια αυτά οι πάροχοι στην παλέτα των χρωμάτων. Ωστόσο η Ρυθμιστική Αρχή θα είναι εκείνη που θα αποφασίσει για το τελικό χρώμα των ευέλικτων τιμολογίων» υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης μιλώντας στο enikonomia.gr.

Την ίδια στιγμή πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως παρόλο που οι πάροχοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο να έχουν τα ευέλικτα τιμολόγια κόκκινο χρώμα επειδή αυτό θεωρείται απαγορευτικό, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά καθώς έχει ήδη επικοινωνηθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δηλαδή το τελικό χρώμα των ευέλικτων τιμολογίων μπορεί να είναι κάποια παραλλαγή του κόκκινου, όπως ροζ ή μπορντό.

«Ευέλικτα» τιμολόγια: Ποια είναι η φιλοσοφία τους

Επίσης ο κ. Φούρλαρης αναφέρει την φιλοσοφία των ευέλικτων τιμολογίων. «Πρόκειται για σταθερού τύπου τιμολόγια ρεύματος τα οποία όμως δεν θα επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας αλλά θα έχουν προκαθορισμένες χρεώσεις προμήθειας.

Δηλαδή ο καταναλωτής θα γνωρίζει από πριν τις χρεώσεις προμηθειών καθώς αυτές θα διαφοροποιούνται κατά τρόπο ορισμένο και εκ των προτέρων γνωστό. Τα τιμολόγια αυτά έχουν ένα ευέλικτο στοιχείο όπως είναι η κατανάλωση ρεύματος.

Με άλλα λόγια ο πολίτης θα γνωρίζει εκ των υστέρων για το εύρος της κατανάλωσης του ρεύματος… δηλαδή το κόστος για τις 200 πρώτες κιλοβατώρες θα είναι συγκεκριμένο. Το ίδιο θα ισχύει και για τις επόμενες 200 κιλοβατώρες/500 κιλοβατώρες κλπ» σημειώνει.

«Ουσιαστικά ο καταναλωτής θα είναι ενήμερος από την αρχή της σύμβασης αυτών των τιμολογίων και για διάστημα 1 έτους ότι ανά εύρος κατανάλωσης θα έχει συγκεκριμένες προκαθορισμένες χρεώσεις προμήθειας. Τα τιμολόγια αυτά διαφοροποιούνται κατά τρόπο εκ των προτέρων γνωστό. Δηλαδή το τιμολόγιο θα δίνει στον πολίτη το εύρος της κατανάλωσης. Η τιμή θα αλλάζει από εύρος σε εύρος .Και το ευέλικτο σημείο σε στοιχείο θα είναι την κατανάλωση ρεύματος που θα κάνει ο πολίτης» προσθέτει.

Οι πάροχοι

Στη συνέχεια ο κ. Φούρλαρης ρωτήθηκε για το εάν οι πάροχοι θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τα ευέλικτα τιμολόγια στους καταναλωτές.

« Όχι, όποιος πάροχος θέλει τα προσφέρει» απαντά και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα ευέλικτα τιμολόγια.

«Οι πάροχοι έβγαλαν διάφορα τέτοια είδη προϊόντων, ωστόσο δεν μπορούσαμε να τα κατατάξουμε στα κυμαινόμενα τιμολόγια και αυτό γιατί τα τελευταία επηρεάζονται από τις τιμές χονδρικής. Συνεπώς αναγκαστήκαμε και κάναμε μια καινούργια χρωματική κατηγορία τιμολογίων η οποία είναι σταθερού τύπου, όπως τα μπλε. Αλλά το μπλε τιμολόγιο δίνει μια συγκεκριμένη τιμή καθ’ όλου τη διάρκεια σύμβασης και ανεξαρτήτως έξοδο κατανάλωσης» σημειώνει.

Θα καταργηθούν τα πράσινα τιμολόγια;

Τέλος ο κ. Φούρλαρης αναφέρεται και στο θέμα των πράσινων τιμολογίων ρεύματος και εκτιμά πως είναι δύσκολο να καταργηθούν αυτά καθώς σε αυτά εντάσσονται 3,50 εκατ. καταναλωτές.

Ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος με την οποία θα παρατείνεται η ισχύς της για 1 έτος ακόμη, δηλαδή μέχρι και 2026 καθώς η παλιά ΚΥΑ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

«Σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει ληφθεί η απόφαση για το εάν θα παραταθούν τα πράσινα τιμολόγια και το επόμενο διάστημα ή όχι. Εάν όμως καταργηθεί το πράσινο τιμολόγιο για τους καταναλωτές, τότε οι τελευταίοι θα ενημερωθούν από τους παρόχους για το θέμα αυτό 1 μήνα πριν γίνει αυτό προκειμένου να μπορούν να διαλέξουν τον πάροχο που αρμόζει στο προφίλ τους » υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ.