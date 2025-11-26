ΟΠΕΚΑ: Αυτά τα επιδόματα καταβάλλονται την Παρασκευή – Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοεμβρίου, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, καταβάλλονται την Παρασκευή (28/11), σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα: