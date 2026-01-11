Ηλεκτρική ενέργεια: Γιατί οι καταναλωτές στρέφονται στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος

Με επιταχυνόμενους ρυθμούς στράφηκαν μαζικά κατά τη διάρκεια του 2025 οι Έλληνες καταναλωτές στα συμβόλαια σταθερής τιμής ρεύματος, όπως αυτό προέκυψε ένα συνδυασμό των εκθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής για την εσωτερική λιανική αγορά ρεύματος και του οίκου VaasaETT για την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό συνέβη κυρίως επειδή η Ελλάδα περιλαμβάνεται στη μειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών όπου οι τιμές των συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής τιμής παραμένουν στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια, σημειώνεται μεταξύ άλλων στις εκθέσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της VaasaETT για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, για οικιακή κατανάλωση, τα σταθερά τιμολόγια στην Ελλάδα μέχρι τον Νοέμβριο ήταν φθηνότερα σε σχέση με τα κυμαινόμενα ενώ τον Δεκέμβριο οι τιμές εξισώθηκαν. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ με εξαίρεση την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Μ.Βρετανία και την Αυστρία ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή τα σταθερά τιμολόγια είναι ακριβότερα από τα κυμαινόμενα. Παρά το γεγονός ότι τα πρώτα εξασφαλίζουν προβλεψιμότητα κόστους και εσόδων για τους προμηθευτές.

Σημειώνεται πάντως ότι συνολικά η μέση τιμή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο στα 24,34 σεντς ανά κιλοβατώρα (τελική τιμή με φόρους), χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ (25,73 σεντς) και της Ευρώπης συνολικά (24,58 σεντς).

Το τιμολογιακό πλεονέκτημα των σταθερών τιμολογίων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προστατεύουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από τις αυξήσεις τιμών είναι η αιτία για τη στροφή των καταναλωτών προς αυτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής τα νοικοκυριά με σταθερό τιμολόγιο αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε 1,5 εκατ. (25,78 % του συνόλου) από 867 χιλ. τον Ιανουάριο του 2025 (14,72 %). Αντίστοιχα τα “πράσινα” τιμολόγια υποχώρησαν από 4,1 εκατ. (70,2%) σε 3,5 εκατ. (59,8 %).

Υπενθυμίζεται ότι από το Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις και από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά θα είναι διαθέσιμα και τα δυναμικά (“πορτοκαλί”) τιμολόγια με διαφορετικές χρεώσεις στη διάρκεια του 24ωρου. Τα δυναμικά τιμολόγια εξυπηρετούν όσους έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν σημαντικά φορτία κατά τις ώρες χαμηλής χρέωσης.

 

