Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε κλείσιμο 200 και πλέον υποκαταστημάτων τους σε όλη την Ελλάδα προχωρούν τα ΕΛΤΑ, προκαλώντας την αντίδραση τοπικών αρχών, αλλά και κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για στοχευμένη αναδιάρθρωση, σημειώνοντας ότι περιορίζεται ο αριθμός των καταστημάτων και ενισχύεται ο ρόλος του ταχυδρόμου με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και αναδιοργάνωση του δικτύου. Όπως επισημαίνουν τα ΕΛΤΑ, θα υπάρξει ειδική πρόνοια για ηλικιωμένους, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και τοπικές επιχειρήσεις με δυνατότητα κατ’οίκον ραντεβού.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες. Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων, κ.α.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Τα ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, παραμένουν πιστά δεσμευμένα στην υποχρέωση για καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν. Για 198 χρόνια, το πρόσωπο του ταχυδρόμου αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και παραμένει στο επίκεντρο της νέας εποχής των ΕΛΤΑ – με σύγχρονα μέσα, νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

Οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί διανομείς, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι, μοναδικό προτέρημα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Έτσι τα ΕΛΤΑ πετυχαίνουν να παρέχουν κατ’ οίκον εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν κάλυψη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Τα νέα ΕΛΤΑ επεκτείνονται με νέες, πιο σύγχρονες μορφές παρουσίας. Τα 204 καταστήματα που αποσύρονται, έχουν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και με επικαλύψεις από γειτονικά σημεία. Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια.

Στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.

Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους. Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις και φορείς εξυπηρετούνται μέσω των κινητών κέντρων περισυλλογής αλληλογραφίας, τα οποία διέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις.

Επιπλέον, εξετάζονται ήδη συνεργασίες με ιδιώτες επαγγελματίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης, υπό το εμπορικό σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέχεια της παρουσίας και των υπηρεσιών σε κάθε δήμο, με πιο ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Σημειώνουμε ότι η ταχυδρομική αγορά υφίσταται τα τελευταία χρόνια ριζικές μεταβολές, ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ψηφιοποίησης και της δραστικής μείωσης της επιστολικής αλληλογραφίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει χαθεί το 90% του επιστολικού προϊόντος, ενώ μόνο την τελευταία πενταετία η μείωση ξεπέρασε το 50%. Σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων των ΕΛΤΑ συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί σε περίπου 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας.

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων τους και του κοινωνικού τους ρόλου, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι θέμα επιβίωσης για τα ίδια τα ΕΛΤΑ.

Στρατηγική μας είναι να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κάλυψη. Τα ΕΛΤΑ έχουν ήδη ανέβει στην 2η θέση στην αγορά δεμάτων και επενδύουν σε σύγχρονες υποδομές logistics και ηλεκτροκίνησης, με 250 υβριδικά οχήματα και 250 ηλεκτρικά δίκυκλα που ενισχύουν την παρουσία τους σε όλη τη χώρα.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία θα λειτουργεί με βιωσιμότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα για να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους πελάτες, με θετικό αποτύπωμα και ευθύνη. Άλλωστε, το ενιαίο δίκτυο ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier θα αριθμεί πάνω από 800 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας την κάλυψη κάθε περιοχής και την αδιάλειπτη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία λειτουργούν με ευθύνη απέναντι στους πολίτες και τις κοινότητες της χώρας, εξελίσσοντας το ιστορικό τους έργο μέσα από ένα σύγχρονο, βιώσιμο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής. Με σταθερή παρουσία στην περιφέρεια, επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογία και στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης, τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν να συνδέουν την Ελλάδα — αξιόπιστα, σύγχρονα και παντού».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Με κοινοβουλευτική παρέμβαση ο Απόστολος Πάνας, Βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέθεσε, με την συνυπογραφή όλων των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής ομάδας, ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριο Παπαστεργίου, με θέμα το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα και υπονόμευση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι η συστηματική συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ, με αναστολές λειτουργίας ή οριστικά κλεισίματα, θέτει εν αμφιβόλω την καθολικότητα και την κοινωνική αποστολή της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας. Όπως υπενθυμίζεται, σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ΕΛΤΑ Α.Ε. οφείλει, βάσει της σύμβασης της 9.12.2022, να διασφαλίζει μόνιμα και σε προσιτές τιμές καθολική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αποφάσεις για συγχωνεύσεις ή αναστολές λειτουργίας χωρίς πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων (όπως κινητές μονάδες ή τοπικούς πράκτορες), δεν λειτουργούν προς όφελος των πολιτών και πλήττουν ιδιαίτερα τις ορεινές, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών στερούνται πλέον βασικών υπηρεσιών — πληρωμών, αποστολών δεμάτων και συναλλαγών μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα — κρίσιμων για την καθημερινότητα και την τοπική οικονομία.

Η ερώτηση ζητεί από τον Υπουργό να διευκρινίσει:

«• ποια καταστήματα έχουν ήδη κλείσει ή πρόκειται να κλείσουν,

• αν έχει υπάρξει αξιολόγηση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις επιπτώσεις στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία,

• ποια είναι τα κριτήρια λήψης αποφάσεων για τις συγχωνεύσεις,

• και αν προτίθεται να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία ενός ελάχιστου εγγυημένου δικτύου ΕΛΤΑ ανά Δήμο.

Η πρωτοβουλία υπογραμμίζει ότι τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν απλώς πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά κρίσιμο κρίκο κοινωνικής συνοχής, ιδίως για ηλικιωμένους, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις στην περιφέρεια και την ύπαιθρο».

«Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛ.ΤΑ οι πολίτες – και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια – βλέπουν συνεχή συρρίκνωση και στέρηση πολύτιμων υπηρεσιών που επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ερημοποίηση της υπαίθρου. Το «λουκέτο» σε καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ στην ελληνική περιφέρεια σε συνδυασμό με το «λουκέτο» σε καταστήματα των Τραπεζών, την κατάργηση Ειρηνοδικείων, την κατάργηση καταστημάτων Δ.Ο.Υ κλπ αποψιλώνουν κωμοπόλεις και χωριά από βασικές υπηρεσίες επηρεάζοντας δυσανάλογα τις τοπικές οικονομίες…». Αυτά τονίζουν ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και Αλέξης Χαρίτσης και βουλευτές του κόμματος, στο κείμενο κοινοβουλευτικής ερώτησης που απευθύνουν προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως επισημαίνει ο Αλ. Χαρίτσης «…η Δήμαρχος Οιχαλίας με επιστολή της που απευθύνεται στη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ αναφέρει ότι πληροφορήθηκε ότι επίκειται το άμεσο κλείσιμο του καταστήματος ΕΛ.ΤΑ στον Μελιγαλά, το οποίο είναι το μοναδικό σε μια περιοχή με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο που εξυπηρετεί περί τους 10.000 πολίτες σε 10 δημοτικές κοινότητες, επισημαίνοντας μείζονα προβλήματα για τους ηλικιωμένους. Στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου (παραμονή της εθνικής επετείου) συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κλείσιμο του καταστήματος ΕΛ.ΤΑ από την Ένωση των Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας. Παράλληλα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει ξεσηκωθεί κύμα διαμαρτυρίας από αυτοδιοικητικούς και πολίτες (Δήμος Επιδαύρου, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Ευρυμάνθου κ.α.) που καταγγέλλουν αιφνιδιαστικές ενέργειες διακοπής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ που επιφέρουν μια σειρά προβλήματα σε κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής τους…»

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και οι βουλευτές του κόμματος ερωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς:

«Για ποια καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ σε όλη την επικράτεια έχει αποφασιστεί η άμεση διακοπή λειτουργίας και με ποια κριτήρια αποφασίστηκε; Επιβεβαιώνεται η οριστική διακοπή λειτουργείας των καταστημάτων σε Μελιγαλά και Θουρία στη Μεσσηνία;

Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και η συνέχιση λειτουργίας των καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ που εξυπηρετούν περιοχές με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο και μακριά από τις έδρες των Δήμων;

Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά τα ΕΛ.ΤΑ με επιχορηγήσεις ή/και αύξηση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας;»

Ερώτηση σχετικά με το σχεδιαζόμενο κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Ν. Αρτάκη, Ψαχνά, Βασιλικό, Αλιβέρι, Λίμνη και Ερέτρια κατέθεσε στη Βουλή προς τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης το ΚΚΕ, με κείμενο που οι βουλευτές Γιώργος Μαρίνος, Νίκος Καραθανασόπουλος και Διαμάντω Μανωλάκου.

Ερωτήσεις για την αναστολή λειτουργίας κατά τόπους καταστημάτων των ΕΛΤΑ έχουν κατατεθεί κι από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νίκης, αλλά και της Νέα Δημοκρατίας.