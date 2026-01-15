IRIS: Νέος οδηγός του ΔΙΑΣ για τις αλλαγές που έρχονται από σήμερα στα ημερήσια όρια συναλλαγών – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αυξάνονται από σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στα 1.000 ευρώ τα ημερήσια όρια συναλλαγών μέσω του συστήματος IRIS, τόσο μεταξύ των φυσικών προσώπων (ιδιωτών) όσο και για συναλλαγές με ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ο στόχος του μέτρου είναι να διευκολυνθούν περαιτέρω οι φορολογούμενοι στις συναλλαγές τους.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr κατάρτισε, με τη βοήθεια της CEO της ΔΙΑΣ, Σταυρούλας Καμπουρίδου, έναν νέο οδηγό με τρεις ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αλλαγές που επέρχονται από σήμερα στα ημερήσια όρια συναλλαγών μέσω του συστήματος IRIS, τόσο μεταξύ των φυσικών προσώπων (ιδιωτών) όσο και μεταξύ των ελεύθερων επαγγελματιών/ατομικών επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

Ποια οφέλη θα έχουν οι πολίτες (ιδιώτες) με το νέο όριο στις συναλλαγές P2P και ποια μειονεκτήματα (αν υπάρχουν);

Η απόφαση για τον διπλασιασμό των ορίων αποτελεί φυσική συνέχεια της έντονης και διαρκούς ανάπτυξης του IRIS την τελευταία πενταετία, αλλά και άμεση ανταπόκριση στη σαφή ζήτηση που εκφράζει πλέον το ευρύ κοινό, το οποίο το χρησιμοποιεί καθημερινά ως βασικό μέσο πληρωμών.

Το 2025, οι συναλλαγές μέσω IRIS κατέγραψαν ιστορικά υψηλά επίπεδα: συνολικά πραγματοποιήθηκαν 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα δεδομένα για τους χρήστες: η χρονιά «έκλεισε» με 4,3 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες στο IRIS Person to Person (P2P) και 583.000 επαγγελματίες στο Person to Professionals (P2Pro).

Από σήμερα, λοιπόν, 15 Ιανουαρίου 2026, θα μπορεί κάποιος να στείλει την ημέρα έως 1.000 ευρώ σε ιδιώτες, με μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ, και άλλα 1.000 ευρώ σε επαγγελματίες.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πολίτης δεν θα έχει κάποια χρέωση, ενώ για τον ελεύθερο επαγγελματία πρόκειται για πολύ οικονομικότερη λύση σε σχέση με άλλα μέσα πληρωμής.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι πρότινος κάποιος μπορούσε να στείλει απολύτως δωρεάν, ως ιδιώτης, 500 ευρώ την ημέρα σε φίλους και 500 ευρώ σε ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο διπλασιασμός του ημερήσιου ορίου, λοιπόν, αφορά στις συναλλαγές μέσω IRIS P2P (συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών) και IRIS P2Pro (συναλλαγές με ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις) — στο IRIS Commerce (αγορές από ηλεκτρονικά/φυσικά καταστήματα) δεν υφίσταται, ούτως ή άλλως, όριο συναλλαγών.

Στις συναλλαγές IRIS P2P, ο διπλασιασμός του ορίου προσφέρει στους πολίτες μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Πλέον μπορούν να καλύπτουν περισσότερες ανάγκες μέσα στην ίδια ημέρα, από κοινά έξοδα έως οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως τα ενοίκια, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής.

Η πληρωμή ενοικίου μέσω IRIS P2P μπορεί να πραγματοποιείται όταν ο λογαριασμός που έχει δηλωθεί ως recipient account στο IRIS του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη ακινήτου) ταυτίζεται με τον IBAN που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ για την είσπραξη ενοικίων.

Το IRIS παραμένει μια άμεση, απλή και ασφαλής υπηρεσία. Τα όρια έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών.

Ποια οφέλη θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις συναλλαγές P2Pro με το νέο όριο και ποια μειονεκτήματα ή επιπλέον επιβαρύνσεις;

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, το αυξημένο όριο στο IRIS P2Pro σημαίνει σημαντικά μεγαλύτερη ευκολία στις εισπράξεις και ουσιαστικά ενίσχυση της καθημερινής τους ρευστότητας.

Αν και δεν υφίσταται όριο στο συνολικό ποσό που μπορούν να δέχονται ημερησίως, πλέον κάθε πελάτης μπορεί να τους καταβάλλει υψηλότερα ποσά άμεσα και με πλήρη διαφάνεια.

Ο επαγγελματίας μπορεί να δέχεται πληρωμές απευθείας στο κινητό του, μέσω της εφαρμογής mobile banking της τράπεζάς του, χωρίς να απαιτείται POS ή άλλη πρόσθετη συσκευή. Η πίστωση πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο – εντός λίγων δευτερολέπτων – και εμφανίζεται άμεσα στον επαγγελματικό λογαριασμό, επιτρέποντάς του να καλύπτει λειτουργικές ή φορολογικές υποχρεώσεις και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα έσοδά του.

Παράλληλα, το κόστος αποδοχής για τον επαγγελματία είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις πληρωμές με κάρτα, με ενδεικτικές χρεώσεις που κυμαίνονται στα επίπεδα περίπου 0,2%-0,3%, καθιστώντας το IRIS Pro μια ιδιαίτερα αποδοτική λύση που συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

Δεν προκύπτουν νέες επιβαρύνσεις λόγω του αυξημένου ορίου. Τυχόν χρεώσεις καθορίζονται από την εκάστοτε τράπεζα, σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική, όπως ισχύει και σήμερα. Φυσικά, ο πελάτης δεν χρεώνεται.

Σε ποιες περιπτώσεις οι συναλλαγές μέσω IRIS προσμετρώνται στο αφορολόγητο;

Η μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS από μόνη της δεν ασκεί επιρροή στον φορολογικό χαρακτηρισμό του ποσού που εισπράττεται, αν, λ.χ., πρόκειται για εισόδημα ή όχι. Ο χαρακτηρισμός εξαρτάται από τη φορολογική νομοθεσία, σε συνάρτηση με τη φύση της συναλλαγής.

Για παράδειγμα, μη φορολογητέες κατά τη νομοθεσία μεταφορές μεταξύ ιδιωτών για καθαρά προσωπικούς λόγους, όπως κάλυψη κοινών εξόδων ή μεταφορά ποσών μεταξύ φίλων και συγγενών, δεν «συμβάλλουν» στο αφορολόγητο.

Αντίθετα, οι πληρωμές μέσω IRIS P2Pro και IRIS Commerce προσμετρώνται κανονικά στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου, εφόσον πραγματοποιούνται προς επαγγελματίες ή επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα (ΚΑΔ) αναγνωρίζεται από την ΑΑΔΕ ως επιλέξιμη για ηλεκτρονικές δαπάνες.