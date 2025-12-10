Fed: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης αποφάσισε την Τρίτη, όπως αναμενόταν, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, η FED.  Η απόφαση για μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού δεν ήταν ομόφωνη. Τρία μέλη της επιτροπής της Fed που είχαν δικαίωμα ψήφου διαφώνησαν.

Πρόκειται για την τρίτη μείωση που έλαβε χώρα μέσα στο 2025 και για μια επιλογή που ικανοποιεί τα λεγόμενα «γεράκια» της οικονομίας. Με την συγκεκριμένη απόφαση, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ( FOMC) της FED τοποθέτησε το βασικό επιτόκιο σε ένα εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχε σημειωθεί διαφωνία κατά την ψηφοφορία, με αρνητικές  ψήφους, όπως έγινε την Τετάρτη, από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ο Stephen Miran, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια από τη θέση του επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Τραμπ, ψήφισε υπέρ μιας μεγαλύτερης μείωσης κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής Austan Goolsbee και Jeffrey Schmid ψήφισαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σταθερών.

Αυτό αντανακλά τις αυξανόμενες διαφωνίες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed, καθώς αξιολογούν την πορεία των επιτοκίων. Οι τιμές αυξάνονται, ενώ ταυτόχρονα η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια αδυναμίας, δημιουργώντας ένταση μεταξύ των δύο βασικών στόχων της κεντρικής τράπεζας.

Πάντως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έδειξε ότι ενδέχεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τους επόμενους μήνες, μια κίνηση που ενδέχεται να προκαλέσει την οργή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει δραστικές μειώσεις στο κόστος δανεισμού.

