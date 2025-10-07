Επίδομα γονικής αδείας από τη ΔΥΠΑ: Έρχονται δύο νέες σημαντικές αλλαγές για τους δικαιούχους

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

επίδομα

Δύο νέες σημαντικές αλλαγές έρχονται το επόμενο διάστημα στο επίδομα γονικής άδειας της ΔΥΠΑ για τους δικαιούχους. Η μια αφορά στον τρόπο φορολόγησης του επιδόματος και η άλλη στο ποσό.

Της Κατερίνας Φεσσά

Στο πλαίσιο αυτό το enikonomia.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στο επίδομα μητρότητας. Αναλυτικά:

Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι αλλάζει στην φορολόγηση του επιδόματος γονικής άδειας;

Είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, στο δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα για το δημόσιο και για τρίτους, και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο του νέου εργασιακού νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατατέθηκε στη Βουλή. Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα αυτό δεν ισχύει. Ωστόσο το μέτρο αυτό θα ενεργοποιηθεί μόλις ψηφιστεί το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή και εφόσον δεν υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αναφορικά με αυτό.

Γιατί το επίδομα γονικής αδείας θα πρέπει να είναι αφορολόγητο;

Δεν έχει τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος (δηλαδή την περιοδικότητα και τη μόνιμη πηγή εκμετάλλευσης) και χορηγείται λόγω του ότι οι εργαζόμενοι απέχουν από την εργασία τους .

Πότε αναμένεται να αυξηθεί το επίδομα γονικής άδειας και πόσο;

Αυτό ισούται με το ποσό του κατώτατου μισθού και χορηγείται στον δικαιούχο για διάστημα 2 μηνών. Συνεπώς ο δικαιούχος της παροχής παίρνει σήμερα 880 ευρώ μεικτά, δηλαδή για δύο μήνες λαμβάνει συνολικά 1.760 ευρώ μεικτά.

Ωστόσο από την 1η Απριλίου του 2026 το ποσό αυτό εκτιμάται πως θα αυξηθεί στα 910 ευρώ μεικτά με 930 ευρώ μεικτά λόγω της νέας αναπροσαρμογής που θα γίνει προς τα πάνω στον κατώτατο μισθό.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

15.000 πολίτες αξιολόγησαν τις υπηρεσίες του ΕΣΥ-Ποιες πήραν άριστα και ποιες κάτω από τη βάση

Το μπαχαρικό που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΠΑ: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις στην δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Επίδομα γονικής αδείας από τη ΔΥΠΑ: Έρχονται δύο νέες σημαντικές αλλαγές για τους δικαιούχους- Όλες οι λεπτομέρειες

Φρικιαστική προσομοίωση δείχνει την μέθοδο βασανισμού που χρησιμοποιούνταν στους ναυτικούς εν πλω

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία αρκούδα σε 19 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:13 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε το προσχέδιο στη Βουλή – Τι προβλέπει για ανάπτυξη και πρωτογενές πλεόνασμα

Ρυθμό ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και  2,4% για το 2026  αλλά και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% για...
10:21 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Βγήκατε στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016; – Δείτε πώς θα λάβετε αναδρομικά έως και 15.000 ευρώ

Αναλυτικά παραδείγματα με τα ποσά που δικαιούνται ανάλογα με το ταμείο τους. Τι αναμένεται να ...
09:41 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ατομικές ρυθμίσεις για χρέη στα ταμεία – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το «κούρεμα» των προσαυξήσεων

Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι προσωποποιημένες ρυθμίσεις για τους μικρούς οφειλέτες να φτάνουν έ...
09:27 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τέλος από σήμερα το ΣΔΟΕ – Στην ΑΑΔΕ όλες οι αρμοδιότητες

Αυλαία ρίχνει σήμερα τυπικά και ουσιαστικά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ύστερα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης