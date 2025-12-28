e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΤΜ

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου του 2025 έως τις 2 Ιανουαρίου 2026 ο e- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 30.450 δικαιούχους.

Οι παραπάνω δικαιούχοι θα λάβουν το διάστημα αυτό  συνολικά 26.885.193,93 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Η ΔΥΠΑ θα  πληρώσει:

  • συνολικά 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • συνολικά 500.000 ευρώ  σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Και ο e- ΕΦΚΑ θα καταβάλει στις 30 Δεκεμβρίου 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκέφαλος: Αυτές οι 4 συνήθειες μπορεί να τον κάνουν νεότερο έως και 8 χρόνια

Τεστ προσωπικότητας: Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα διαλέξετε δείχνει τον πραγματικό σας εαυτό

Οι πολιτικές εφημερίδες 28/12/2025

Βενζίνη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές των καυσίμων μέχρι το Πάσχα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:53 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Βενζίνη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές των καυσίμων μέχρι το Πάσχα

Στα ίδια επίπεδα με τα τωρινά αναμένεται να κινηθούν οι τιμές των καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης...
13:39 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Επιστροφή ενοικίου: Τέλος χρόνου για τους δικαιούχους – Τι πρέπει να κάνουν έως τις 30/12

Το βράδυ της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής...
13:15 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Φάκελο με αιτήματα παρέδωσαν στον Τσιάρα αγρότες από την Κορινθία

Φάκελο με αιτήματα παρέδωσαν στον Κώστα Τσιάρα, εκπρόσωποι των αγροτών της Κορινθίας, με το υπ...
08:16 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους – Τι εξετάζουν στο υπουργείο Οικονομικών

Με στόχο την πλήρη εξόφληση των διμερών ακριβών δανειακών υποχρεώσεων προς τις χώρες της ευρωζ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα