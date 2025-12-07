e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από Δευτέρα – Όλες οι πληρωμές έως τις 12 Δεκεμβρίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

πληρωμές ATM

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας οι πληρωμές κατά την περίοδο 8 έως 12 Δεκεμβρίου 2025. Συνολικά, θα καταβληθούν 62.580.000 ευρώ σε 53.401 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση για τα fillers: Υπέρηχοι δείχνουν σοβαρές επιπλοκές από το υαλουρονικό – Ποιο σημείο είναι πιο επικίνδυνο;

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε μία πόρτα από τις τρεις και ανακαλύψτε πώς παίρνετε αποφάσεις

Οι πολιτικές εφημερίδες 7/12/2025

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2026: Νέες διευκρινίσεις για τις αλλαγές που έρχονται

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:11 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στην Κρεμεντσούκ

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα συνδυασμένη αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμ...
22:39 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται έως τα τέλη Δεκεμβρίου

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 χωρίς την επιβολή προστίμου και χωρίς πρόσθ...
16:59 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Πόσο θα μας κοστίσει το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Απλησίαστο το κρέας, «αλμυρά» τα γλυκά

«Τσουχτερές» είναι οι τιμές φέτος των προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.  Οι ανατιμήσ...
11:44 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ενεργειακή φτώχεια: Το σχέδιο δράσης του υπουργείου Περιβάλλοντος για τα ευάλωτα νοικοκυριά – Oι 3 άξονες των μέτρων και ο στόχος για το 2030

Μείωση κατά 21 % των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών το 2023 σε σύγκριση με το 2016 καταγράφει τ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»