e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται εβδομάδα πληρωμών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Enikos Newsroom

οικονομία

χρήματα

Από αύριο Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, έως και την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.231 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 27 και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 4.219.280 ευρώ σε 2.355.352.129,14 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
  • Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
  • Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Από 27 έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 400.000 ευρώ σε 50 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 φάρμακα που δεν πρέπει να παίρνετε με τον καφέ – Κάποια είναι πολύ κοινά

Τεστ προσωπικότητας: Λιοντάρι, ενυδρίδα, κάστορας ή golden retriever; Επιλέξτε ζωάκι για να ανακαλύψετε πώς αγαπάτε

Δώρο Χριστουγέννων 2025 από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους: Αυτές είναι οι τρεις νέες αλλαγές που έρχονται στην καταβολή του

Ακίνητα: Τα 17 μέτρα από την Ευρώπη για φθηνή στέγη

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία ηλικιωμένη που μαζεύει ντομάτες σε 16 δευτερό...

Tα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους τον Νοέμβριο – «Περίοδος αναζωογόνησης και έμπνευσης»
περισσότερα
08:13 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Δώρο Χριστουγέννων 2025 από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους: Αυτές είναι οι 3 νέες αλλαγές που έρχονται

Τρεις σημαντικές αλλαγές θα δουν φέτος οι δικαιούχοι άνεργοι στη χορήγηση του Δώρου Χριστουγέν...
22:26 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Επιστροφή ενοικίου: Πότε και πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Στις 30 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή των ποσών για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχο...
12:45 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται πριν από την 28η Οκτωβρίου και πότε θα γίνουν οι καταβολές του επόμενου μήνα

Σε δύο δόσεις θα γίνει η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Νοέμβρ...
09:56 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ηλεκτρική ενέργεια: Ρεκόρ εξαγωγών από την Ελλάδα – Όφελος μισό δισ. στο εμπορικό ισοζύγιο

Στα 550 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το όφελος στο εμπορικό ισοζύγιο από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς