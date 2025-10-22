Μπρατάκος: Από την πρόσκαιρη ανάπτυξη στη διαρκή ευημερία – «Κλειδί» ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου

Με αφορμή τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων και την πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος προέβη στην παρακάτω δήλωση:

«Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική οικονομία έχει πετύχει σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχει περιορίσει δραστικά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, καταγράφει δημοσιονομικό πλεόνασμα, ισχυρή αύξηση των επενδύσεων που ήδη προσεγγίζουν το 18% του ΑΕΠ και εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας.

Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια εικόνα σταθερότητας και αξιοπιστίας που πριν λίγα χρόνια φαινόταν αδιανόητη.

Ωστόσο, η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μάς υπενθυμίζει ότι η δυναμική αυτή δεν είναι δεδομένη. Το ΔΝΤ προειδοποιεί πως, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ενδέχεται να υποχωρήσει σε περίπου 1,5%.

Αυτό σημαίνει ότι το «αναπτυξιακό θαύμα» των τελευταίων ετών δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην εισροή ευρωπαϊκών πόρων.

Χρειάζεται να μετασχηματιστεί σε ένα νέο, διατηρήσιμο παραγωγικό μοντέλο, που θα βασίζεται στην παραγωγικότητα, την καινοτομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Η Ελλάδα έχει σήμερα την ευκαιρία να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στις μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν ανάπτυξη με διάρκεια και κοινωνικό αντίκτυπο.

Μεταρρυθμίσεις όπως η επιτάχυνση της δικαιοσύνης και των αδειοδοτικών διαδικασιών, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η ουσιαστική σύνδεση εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγικών δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους και η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων και, πάνω απ’ όλα, η κατεδάφιση του πελατειακού κράτους και η μετατροπή του από εμπόδιο σε αρωγό της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Το ΕΒΕΑ παραμένει σταθερά προσανατολισμένο σε αυτή την πορεία. Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας οικονομίας παραγωγικής, εξωστρεφούς και δίκαιης, που δε θα εξαρτάται από ευκαιριακές ενισχύσεις, αλλά θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και στην εμπιστοσύνη των πολιτών και των επενδυτών.

Η πρόκληση της επόμενης ημέρας είναι σαφής. Nα διατηρήσουμε το θετικό μομέντουμ και να μετατρέψουμε την πρόσκαιρη ανάπτυξη σε διαρκή ευημερία για όλους.»

 

