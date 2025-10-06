Αλέξανδρος Εξάρχου: Το deal της χρονιάς από τον όμιλο AKTOR

«Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί ένα ορόσημο τόσο στην ιστορία του ομίλου όσο και στην εκκίνηση μιας νέας εποχής», τονίζει ο επικεφαλής της εταιρείας.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Νέες προοπτικές ανάπτυξης, σημαντικές ροές επιπρόσθετων εσόδων και θωράκιση από πιθανές διακυμάνσεις της κατασκευαστικής αγοράς στο μέλλον φέρνει η ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον όμιλο AKTOR, ο οποίος προσθέτει πλέον στο χαρτοφυλάκιό του συμμετοχές στα μεγαλύτερα έργα παραχώρησης στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, όπως τονίζουν στελέχη της εταιρείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του ομίλου AKTOR, η οποία συγκρίνεται ή και ξεπερνά σε σημασία την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, το 2023, που εκτόξευσε τα μεγέθη του ομίλου σε πολλαπλάσια επίπεδα, δημιουργώντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εξαγορά, η οποία έγινε με αξία επιχείρησης (enterprise value) ύψους 374,3 εκατ. ευρώ και καθαρό τίμημα 194,6 εκατ. ευρώ (και με ανάληψη όλων των υφιστάμενων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις), επιταχύνει το σχέδιο της διοίκησης του ομίλου AKTOR για επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τομείς και δημιουργία επιπλέον πηγών εσόδων τα επόμενα χρόνια.

Συμμετοχές σε κορυφαία έργα

Μέχρι σήμερα, ο όμιλος AKTOR διέθετε συμμετοχές σε αρκετά έργα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πλέον, με την προσθήκη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, το χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης περιλαμβάνει συμμετοχές σε 15 πολύ σημαντικά έργα, πολλά εκ των οποίων συνέβαλαν στη μεταμόρφωση της Ελλάδας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα Α.Ε. (27,7%) και η Ολυμπία Οδός (20,5%). Παράλληλα, με την εξαγορά ο όμιλος AKTOR ενισχύει τη συμμετοχή του σε σημαντικά έργα: Στον Μορέα, όπου ο όμιλος ήδη διέθετε μια μειοψηφική συμμετοχή, πλέον θα ελέγχει ποσοστό 85%. Στα νέας γενιάς έργα ΣΔΙΤ, όπως ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και ο αυτοκινητόδρομος νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, αυξάνει τα ποσοστά συμμετοχής του σε 45% και 100%, αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, με συμμετοχή 60%.

Η σημασία των ΣΔΙΤ

Οπως έχει δηλώσει επανειλημμένως ο επικεφαλής του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία και θα αποτελέσουν βασικό στόχο για την επόμενη περίοδο. Πέρα από παλαιότερα έργα, που ανήκουν στην πρώτη γενιά ΣΔΙΤ που έγιναν στην Ελλάδα, όπως η τηλεματική του ΟΑΣΑ, ο όμιλος συμμετέχει σε πολύ σημαντικά έργα ΣΔΙΤ νέας γενιάς, όπως οι φοιτητικές εστίες Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης και το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ενώ διεκδικεί είτε απευθείας είτε μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις το σύνολο των διαγωνισμών έργων ΣΔΙΤ που βρίσκονται σε εξέλιξη, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες του στην αγορά. Αλλωστε, το υπουργείο Υποδομών «τρέχει» άνω των 15 διαγωνισμών για πολύ σημαντικά συγκοινωνιακά, κτιριακά και υδραυλικά έργα που θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ, μια μέθοδος η οποία συνδυάζει υψηλής ποιότητας κατασκευή, ταχύτητα εκτέλεσης, με λειτουργία και συντήρηση για πολλά έτη, ιδιωτική χρηματοδότηση και σταδιακή αποπληρωμή σε βάθος χρόνου.

Οικονομική διασφάλιση

Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις «ξεκλειδώνει» αξία για τον όμιλο, ο οποίος πλέον μπορεί να υπολογίζει σε σημαντικές ροές για το ορατό μέλλον. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι ο συνδυασμός του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του ομίλου AKTOR και της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, συνδυαστικά με τις κατασκευαστικές και άλλες συνέργειες, θα ξεπεράσει σε έσοδα το 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου και έτσι θα τον θωρακίσει από τις διακυμάνσεις που παραδοσιακά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.

Αξιοπιστία και επενδύσεις

Για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου AKTOR, Αλ. Εξάρχου, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί ένα ορόσημο τόσο στην ιστορία του ομίλου όσο και στην εκκίνηση μιας νέας εποχής, αλλά και ένα τεκμήριο συνέπειας και αξιοπιστίας, καθώς μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια πραγματοποιήθηκαν όλες οι μεγάλες εξαγορές που είχαν τεθεί ως στόχοι. Ο όμιλος AKTOR, ο οποίος παράλληλα δρομολογεί σημαντικές επενδύσεις στις ΑΠΕ και αξιολογεί ευρύτερα όλες τις ευκαιρίες της αγοράς για ανάπτυξη νέων τομέων δραστηριότητας, ολοκληρώνει τον εταιρικό μετασχηματισμό του και έχει προχωρήσει στην απόσχιση των κλάδων κατασκευών (AKTOR Κατασκευές) και επιχειρηματικών συμμετοχών (AKTOR Συμμετοχές), ενώ ωριμάζει και τις αποσχίσεις των άλλων τομέων δραστηριοποίησης: Ανανεώσιμες, real estate και διαχείριση εγκαταστάσεων, προωθώντας την καθετοποιημένη λειτουργία των θυγατρικών του, η οποία θα συμβάλλει ευρύτερα στην καλύτερη λειτουργία του.

Υψηλές οικονομικές επιδόσεις

Ο όμιλος AKTOR πρόσφατα κατέγραψε κάποιες πολύ σημαντικές εξελίξεις στο πλαίσιο των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2025: Πέτυχε ιστορικό υψηλό στα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων έσοδα (EBITDA), σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 75% και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, επιδόσεις που του επιτρέπουν να υλοποιήσει το επενδυτικό πρόγραμμά του. Η διοίκηση του ομίλου απέδωσε αυτές τις καλές επιδόσεις στην επιτάχυνση παλαιότερων και στην εκκίνηση νέων έργων που χαρακτηρίζονται από καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της κεφαλαιοποίησης του ομίλου AKTOR, η οποία επίσης πέτυχε ιστορικό υψηλό και είναι τουλάχιστον εννέα φορές υψηλότερη σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 όταν η Winex Investments των Αλ. Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της τότε Intrakat.