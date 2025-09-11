Ακρίβεια: Πονοκέφαλος για τους καταναλωτές οι μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα- Συνεχίζεται το «ράλι» στα ενοίκια

Πονοκέφαλο στα νοικοκυριά έχουν προκαλέσει οι μεγάλες ανατιμήσεις στις σοκολάτες, στον καφέ, στα φρούτα, στο κρέας και σε πολλά ακόμη είδη διατροφής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) τον Αύγουστο και σε ετήσια βάση οι τιμές στις σοκολάτες αυξήθηκαν κατά 23,2%, στον καφέ κατά 18,5%, στα φρούτα 11,6%, στο κρέας 7,5%, στα ψάρια 4,9% ενώ συνεχίζεται το “ράλι” στα ενοίκια τα οποία σε έναν χρόνο σημείωσαν άνοδο κατά 10,9%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το κρέας και ειδικά το μοσχαρίσιο είναι αυτό που έχει προκαλέσει τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο στους καταναλωτές καθώς τον τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί η τιμή του κατά περίπου 2 ευρώ το κιλό, με γνώστες της αγοράς να επισημαίνουν ότι είναι πολύ πιθανόν τους επόμενους 6 μήνες το μοσχαρίσιο κρέας να ακριβύνει τουλάχιστον 3 με 4 ευρώ ακόμη, ξεπερνώντας ακόμη και τα 20 ευρώ το κιλό.

Οι αυξήσεις στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος αποδίδονται στη μείωση της παραγωγής στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που η ζήτηση από τους καταναλωτές παραμένει υψηλή. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας σε ποσοστό άνω του 75% το μοσχαρίσιο κρέας εισάγεται. Η αύξηση της τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας έχει οδηγήσει πολλούς καταναλωτές είτε να στραφούν σε άλλα φθηνότερα κρέατα όπως είναι το χοιρινό και το κοτόπουλο είτε να περιορίσουν τις ποσότητες που αγοράζουν.

Σημαντικές αυξήσεις έχουν σημειωθεί και στα αμνοερίφια με τις τιμές στα αρνιά και στα κατσίκια να έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες κατά τουλάχιστον 2 ευρώ ξεπερνώντας ακόμη και τα 15 ευρώ το κιλό.

Μικρότερες αυξήσεις κάτω από 1 ευρώ το κιλό καταγράφονται στο χοιρινό κρέας και στο κοτόπουλο.

Νέες ανατιμήσεις

Ακριβότερα πωλείται τον τελευταίο χρόνο και ο καφές τόσο στα ράφια των σούπερ μάρκετ όσο και στα καταστήματα εστίασης, με παράγοντες της αγοράς να προβλέπουν και νέες αυξήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου.

Οι ανατιμήσεις όμως φαίνεται να μην σταματούν σε ορισμένες προϊόντα. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το «enikonomia» τις αμέσως απόμενες ημέρες και ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν στις αποθήκες τους τα σούπερ μάρκετ ακριβότερα έως 19% θα πωλούνται τα δημητριακά, έως 9% τα αναψυκτικά, όσπρια και κονσέρβες έως 10%, μπαχαρικά έως 9%, ηλιέλαιο έως 6%, σοκολατοειδή έως 9% ενώ πριν από λίγες ημέρες ανατιμήθηκε σε ποσοστό έως και 12% ο ελληνικός καφές.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων γίνονται από μεμονωμένες εταιρείες και δεν αφορούν στο σύνολο των κατηγοριών.

Με την ακρίβεια σε βασικά αγαθά να παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα, πολλά νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία ή στρέφονται στην αγορά φθηνότερων προϊόντων όπως είναι αυτά της ιδιωτικής ετικέτας.