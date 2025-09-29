Ακίνητα: Τριετής φοροαπαλλαγή και για τα σπίτια άνω των 120 τ.μ. που νοικιάζονται σε πολύτεκνες οικογένειες

Και σε σπίτια άνω των 120 τ.μ θα επεκταθεί από τον Οκτώβριο του 2025 το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής από την καταβολή ενοικίων. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί αυτό είναι τα ακίνητα να νοικιάζονται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους ή ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Πλέον, οι ιδιοκτήτες μεγαλύτερων κατοικιών θα μπορούν να επωφεληθούν, εφόσον τα μισθώσουν σε οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά. Το όριο θα αυξάνεται κλιμακωτά, π.χ. 15 ή 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο αυτό θα συμπεριληφθεί σε σχετική ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που θα ενσωματωθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης της ΔΕΘ.

Ο στόχος είναι να δοθεί ένα ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να βγάλουν προς ενοικίαση στην αγορά τα ακίνητά τους και να στηρίξει τις οικογένειες με παιδιά και δημόσιους λειτουργούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη σε περιοχές που «χτύπησε» η στεγαστική κρίση. Παράλληλα προωθούνται μέτρα προστασίας για τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση που οι ενοικιαστές εγκαταλείψουν πρόωρα, εξασφαλίζοντας ότι η φοροαπαλλαγή θα ισχύει για τους μήνες που το ακίνητο ήταν νοικιασμένο, ενώ δίνεται δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας» για εύρεση νέου ενοικιαστή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Τι ισχύει σήμερα

Διευκρινίζεται πως η εν λόγω φοροαπαλλαγή ισχύει σήμερα μόνο για όσους νοίκιασαν κλειστά σπίτια εμβαδού έως 120 τ.μ.

Για την πρόωρη εγκατάλειψη του ακινήτου από τον ενοικιαστή και την συνεπαγόμενη απώλεια της φοροαπαλλαγής για τον ιδιοκτήτη, θα προβλεφθεί η διατήρηση της απαλλαγής για τους μήνες που το σπίτι ήταν μισθωμένο, ενώ θα υπάρξει η δυνατότητα συνέχισης της τριετούς φοροαπαλλαγής, εφόσον ο ιδιοκτήτης βρει νέο ενοικιαστή εντός τριών μηνών. Η δεύτερη ευκαιρία ισχύει μόνο μία φορά. Αν ο νέος ενοικιαστής φύγει και δεν βρεθεί άλλος σύντομα, η φοροαπαλλαγή μειώνεται ανάλογα με τους μήνες χωρίς μίσθωση.

Αν για παράδειγμα νοικιαστεί ένα ακίνητο τον Ιανουάριο 2026 έως τον Δεκέμβριο 2028 (36 μήνες), και ο αρχικός ενοικιαστής φύγει τον Σεπτέμβριο 2026 και βρεθεί άλλος τον Δεκέμβριο 2026, η αφορολόγητη περίοδος μειώνεται σε 34 μήνες.

Για να διευκολυνθούν στην εξεύρεση στέγης σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, δάσκαλοι, γιατροί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και άλλοι κρατικοί λειτουργοί, η τριετής απαλλαγή ισχύει ανεξαρτήτως εναλλαγής ενοικιαστών λόγω μεταθέσεων (από αναπληρωτή δάσκαλο σε λιμενικό μετά σε γιατρό κ.λ.π.).

Βασική προϋπόθεση να παραμένει το ακίνητο διαθέσιμο για μακροχρόνια μίσθωση και όχι για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Συνολικά έως 36 μήνες, από τον αρχικό μακροχρόνιο μισθωτή, τα ενοίκια παραμένουν αφορολόγητα.