ΑΔΕΔΥ: «Το αίτημα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού είναι αίτημα αξιοπρέπειας, ο αγώνας συνεχίζεται» – Η αντίδραση στην απόφαση του ΣτΕ

«Η ενημέρωση σχετικά με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο δεν προκαλεί έκπληξη με το περιεχόμενο της. Εντύπωση βέβαια προκαλεί το χρονικό σημείο της ενημέρωσης», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.

Όπως επισημαίνει: «Και βέβαια το επιχείρημα ότι οι μισθοί του Δημοσίου – ιδιαίτερα αυτοί των νεοδιόριστων των 800 ευρώ- διαμορφώνουν με επάρκεια όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν χρειάζεται κανένα αντεπιχείρημα παρά την απλή επίκληση της πραγματικότητας που βιώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι οικογένειες τους στις ζωές τους, στην καθημερινότητα τους

. Για τον νοσηλευτή και τη γιατρό που βγάζουν εξαντλητικές βάρδιες στα νοσοκομεία, για τον δάσκαλο και τη καθηγήτρια που ψάχνουν σπίτι με εξωφρενικά ενοίκια στο νησί ή στο χωριό που διορίστηκαν, για τον εργαζόμενο στην καθαριότητα και τον υπάλληλο στον δήμο που προσπαθούν να καλύψουν τους λογαριασμούς του μήνα.

Τα τελευταία 14 χρόνια ο κόσμος του Δημοσίου βιώνει τη συντριβή της καθημερινότητας του μέσω μιας φτωχοποίησης που βαθαίνει μέρα με τη μέρα. Για τους ανθρώπους που εργάζονται στα νοσοκομεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, για τους εκπαιδευτικούς και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού σημαίνει εδώ και 14 χρόνια απώλεια δύο επιπλέον μισθών κάθε χρόνο, με σοβαρές συνέπειες στην πραγματική αγοραστική δύναμη. Την ίδια στιγμή, το κόστος ζωής, η στέγαση, η ενέργεια, τα τρόφιμα και οι καθημερινές ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Η μάχη για αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία δεν σταματά. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε για την επαναφορά του 13ου και 14ου πιο δυνατά από ποτέ.

Είναι δε ξεκάθαρο ότι η απόφαση αυτή δεν λειτουργεί δεσμευτικά για μια πολιτική απόφαση επαναφοράς του 13ου και 14ου».

Η Συνομοσπονδία αναφέρει ότι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να οχυρώνεται και πολύ περισσότερο να κρύβεται πίσω από τη δικαστική απόφαση. Και η κυβέρνηση λίγο πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οφείλει να απαντήσει στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους στο Δημόσιο εάν επιμένει στη θέση του Υπουργού Οικονομικών πως “και να τα είχαμε δεν θα τα δίναμε”.

Η αξιοπρεπής διαβίωση δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο με έναν στενό δείκτη επιβίωσης. Η πραγματική αξία του μισθού, η αγοραστική δύναμη και η δυνατότητα ενός εργαζομένου να ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις κοινωνικές και οικογενειακές του ανάγκες αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας σύγχρονης αντίληψης για την αξιοπρεπή εργασία και αμοιβή. Η φτωχοποίηση του κόσμου του δημοσίου είναι η νέα κανονικότητα και η απόρριψη της στις αίθουσες των δικαστηρίων δεν αλλάζει την πραγματικότητα αυτή.

Η απόφαση του ΣτΕ δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων στο Δημόσιο. Αντίθετα, μεταφέρει καθαρά την ευθύνη εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στην πολιτική εξουσία. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και να αποκαταστήσει την αδικία που βιώνουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο. Οφείλει να προχωρήσει σε αυτή την επιλογή όταν μόλις λίγο καιρό πριν νομοθετούσε για αυξήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα και της ενότητας για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι το κορυφαίο αίτημα, ουσιαστικά και συμβολικά.

Συνεχίζουμε με μεγαλύτερο πείσμα και επιμονή, γιατί αυτό που ζητάμε είναι δίκαιο και αυτό που ζητάμε, είναι να έχουμε αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία.

Δίνουμε την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Δ.Ε.Θ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 18.00 το απόγευμα».