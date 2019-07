Χάρτη με τις περιοχές εκείνες στις οποίες αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής, από σήμερα το βράδυ μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής, έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι περιοχές στις οποίες αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής από σήμερα τη νύχτα μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής με βάση τα νέα προγνωστικά στοιχεία.

Areas where high rainfall heights are expected from tonight until Sunday afternoon based on the latest forecast charts. pic.twitter.com/Se2mnUDYHD