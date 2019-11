Σύμφωνα με δημοσίευμα οι νεκροί από τον ισχυρότατο σεισμό στο Ιράν είναι τουλάχιστον 5 και οι τραυματίες 100.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν το έργο της διάσωσης, ενώ υπενθυμίζουμε ότι ο σεισμός που ταρακούνησε το Ιράν περίπου στη μία ώρα Ελλάδας ήταν μεγέθους 5,9 Ρίχτερ.

BNONews : UPDATE: Death toll from earthquake in Iran rises to at least 5, more than 100 injured; rescue work continues https://t.co/E6xty4CDMj https://t.co/TjTCYaGLSS - https://t.co/0gnLCB2ySn