Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έστειλε μια ανυπόγραφη επιστολή προς τον Ντόναλντ Τουσκ ζητώντας μια νέα αναβολή του Brexit, αλλά και μια άλλη επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την οποία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την αναβολή αυτή, δήλωσε μια κυβερνητική πηγή.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε σήμερα τα μεσάνυχτα ότι έλαβε το αίτημα του Λονδίνου για νέα αναβολή του Brexit.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit