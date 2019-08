Βόμβα εξερράγη σε αίθουσα γάμου στην Καμπούλ. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 80 τραυματίες.

Δείτε βίντεο έξω από την αίθουσα γάμου λίγο μετά το τραγικό συμβάν :

VIDEO # 2:

This footage is from outside the wedding hall. #Kabul pic.twitter.com/KNhSrTwcic