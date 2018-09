Η "αποκαθήλωση" του Μπιλ Κόσμπι - Πώς ο διάσημος κωμικός έφτασε από το ζενίθ της υποκριτικής στο ναδίρ της πραγματικής ζωής - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μπιλ Κόσμπι καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε ποινή φυλάκισης από τρία έως 10 χρόνια.

Ποιος είναι ο Μπιλ Κόσμπι

Ο αγαπημένος κωμικός της Αμερικής τη δεκαετία του '80, γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το 1937. Διακρίθηκε αρχικά στο είδος της ζωντανής κωμωδίας ("stand-up"), και εμφανιζόταν σε διάφορα κλαμπ του Σαν Φρανσίσκο και αλλού, έως ότου συμμετάσχει σαν πρωταγωνιστής στο τηλεοπτικό σώου "I Spy".

Αργότερα δημιούργησε το δικό του, δημοφιλές σώου "The Bill Cosby Show", με το οποίο έγινε παγκόσμια γνωστός. Ήταν ένας από τους κυριότερους παρουσιαστές της παιδικής τηλεοπτικής σειράς "The Electric Company", δημιουργώντας επίσης, την εκπαιδευτικού τύπου εκπομπή (καρτούν) "Fat Albert and the Cosby Kids", με θέμα μια παρέα νεαρών φίλων που μεγαλώνουν στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 ο Κόσμπι δημιούργησε και πρωταγωνίστησε στο εμβληματικό σώου "The Cosby Show", που διήρκεσε οκτώ τηλεοπτικές σεζόν, από το 1982 έως το 1992. Η εκπομπή ήταν πρώτη σε ακροαματικότητα στο είδος της επί πέντε συνεχόμενα έτη.

Η σειρά αποτύπωνε με επιτυχή τρόπο τις εμπειρίες και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μελών μιας οικογένειας Αφροαμερικανών. Πρωταγωνίστησε επίσης στο "Cosby from 1996 to 2000" και ήταν ο παρουσιαστής της σειράς "Kids Say the Darndest Things". Το 2002 ο λογοτέχνης Molefi Kete Asante τον συμπεριέλαβε στο βιβλίο του "The 100 Greatest African Americans".

Το 1976, ο Μπιλ Κόσμπι κέρδισε ένα διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Amherst της Μασαχουσέτης. Η διατριβή του αναφερόταν στη χρήση του σόου του "Fat Albert and the Cosby Kids", ως εκπαιδευτικού εργαλείου στο δημοτικό σχολείο.