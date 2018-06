Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε από τους Αμερικανούς αντιπροσώπους να μην προσυπογράψουν το τελικό ανακοινωθέν της G7 έπειτα από τις «ψευδείς δηλώσεις» που έκανε σε συνέντευξη Τύπου ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!