Συνέδριο: «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!»

Enikos Newsroom

οικονομία

Συνέδριο: «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!», ελληνικά

Η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στο Grand Hyatt Athens, στην αίθουσα «Παρθενών», το 7ο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!».

Με την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την υποστήριξη του ΕΟΤ, το συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η εκδήλωση συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.

Περισσότερες πληροφορίες στο tourismnow.gr

Συνέδριο: «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!», αγγλικά

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Fitch: Τι λέει ο οίκος για τις δημοσιονομικές πιέσεις της Ελλάδας του 2026

Πληρωμές ύψους 1,2 δισ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες: Ποιοι πληρώνονται εντός του μήνα, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:35 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Μπρατάκος: «Διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από περιορισμούς κυκλοφορίας φορτηγών στον Κηφισό»

Την πραγματοποίηση διαβούλευσης πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή χρονικών περιορισμών στη διέ...
15:23 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Νέο ιστορικό ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών Νοεμβρίου – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Νέο ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε στις ρυθμίσεις οφειλών Νοεμβρίου μέσω του εξωδικαστικού μηχανισ...
08:35 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Όλες οι νεότερες πληροφορίες για τις πληρωμές και τις αυξήσεις

Νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιαν...
07:21 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ακρίβεια: Αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες – Είδος «πολυτελείας» η θέρμανση για τα νοικοκυριά

Στο 2,9% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα τ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»