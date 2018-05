Στο κάστρο του Ουίνσδορ βρίσκεται ήδη η Μέγκαν Μάρκλ, η οποία μαζί με την μητέρα της, ξεκίνησαν πριν από λίγα λεπτά για το ξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Σε λιγότερο από μισή ώρα, πρόκειται να ξεκινήσει ο γάμος της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Here comes the bride! Meghan Markle is on her way to the #RoyalWedding pic.twitter.com/Q6IrlSNgfF