Υψηλή αρτηριακή πίεση: Οι τροφές – έκπληξη που μπορούν να βοηθήσουν στην μείωσή της, σύμφωνα με μελέτη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μπορεί κάτι που έχουμε μάθει να περιορίζουμε στη διατροφή μας να έχει τελικά μια πιο θετική πλευρά; Νέα έρευνα εξετάζει τρεις τροφές που εδώ και χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο της διατροφικής συζήτησης και καταγράφει ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με την αρτηριακή πίεση. Τα αποτελέσματα ίσως σας κάνουν να δείτε διαφορετικά όσα βάζετε καθημερινά στο πιάτο σας.

Οι τροφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με μελέτη

Για χρόνια, η επικρατούσα οδηγία ήταν να καταναλώνουμε λιγότερα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά. Ωστόσο, οι απόψεις των ειδικών πλέον διίστανται.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) συνιστά την επιλογή προϊόντων με χαμηλά ή καθόλου λιπαρά.

Οι πρόσφατες Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς προτείνουν την ένταξη ορισμένων γαλακτοκομικών με πλήρη λιπαρά (αρκεί να μην περιέχουν προστιθέμενη ζάχαρη).

Τα επιστημονικά δεδομένα δεν έχουν καταλήξει σε ένα οριστικό συμπέρασμα, αλλά όλο και περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι τα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά ίσως τελικά να μην αξίζουν τη «κακή φήμη» που τα συνοδεύει. Μια νέα δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Nutrition έρχεται να προσθέσει μια ενδιαφέρουσα τροπή στην υπόθεση.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η μελέτη παρακολούθησε 74 ενήλικες με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία για ένα διάστημα 12 εβδομάδων. Οι ερευνητές χώρισαν τυχαία τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες:

Ομάδα 1 (LD-ER): Μείωσε την καθημερινή πρόσληψη κατά 500 θερμίδες, καταναλώνοντας αποκλειστικά γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών.

Ομάδα 2 (3D-EN): Πρόσθεσε τρεις μερίδες γαλακτοκομικών με πλήρη λιπαρά την ημέρα, αλλά παράλληλα μείωσε 500 θερμίδες από άλλες τροφές για να διατηρήσει σταθερή τη συνολική θερμιδική πρόσληψη.

Ομάδα 3 (3D-AL): Κατανάλωνε τρεις μερίδες πλήρων γαλακτοκομικών καθημερινά, χωρίς κανέναν θερμιδικό περιορισμό.

Τι περιλάμβανε η καθημερινή διατροφή όσων συμμετείχαν στην μελέτη

Όσοι κατανάλωναν γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά, έπαιρναν πλήρες γάλα, ελληνικό γιαούρτι και τυρί. Ένα τυπικό ημερήσιο πλάνο περιλάμβανε:

Ένα ποτήρι γάλα στο πρωινό

Γιαούρτι στο μεσημεριανό

Τυρί στο βραδινό

Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν συμβουλευτική για την εφαρμογή του Διατροφικού Οδηγού του Καναδά, ο οποίος προωθεί την κατανάλωση δημητριακών ολικής αλέσεως, φυτικών τροφίμων και τη μείωση των επεξεργασμένων προϊόντων.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Τα αποτελέσματα της έρευνας διέφεραν ανάμεσα στις τρεις ομάδες συμμετεχόντων, αποκαλύπτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για τη σχέση γαλακτοκομικών, συστολικής πίεσης και σωματικού βάρους.

Τα αποτελέσματα ανά ομάδα:

Ομάδα χαμηλών λιπαρών με θερμιδικό έλλειμμα (LD-ER) : Η συστολική πίεση μειώθηκε κατά περίπου 4,25 mmHg μέχρι τη 12η εβδομάδα , σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης μεταξύ των τριών ομάδων.

: , σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης μεταξύ των τριών ομάδων. Ομάδα γαλακτοκομικών με πλήρη λιπαρά με θερμιδικό έλλειμμα (3D-EN) : Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στην πίεση . Ωστόσο, οι συμμετέχοντες διατήρησαν σταθερό το βάρος τους καταναλώνοντας 3 μερίδες πλήρων γαλακτοκομικών ημερησίως, υποδεικνύοντας ότι τα πλήρη γαλακτοκομικά μπορούν να ενταχθούν σε μια δίαιτα ελεγχόμενων θερμίδων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις.

: . Ωστόσο, οι συμμετέχοντες διατήρησαν σταθερό το βάρος τους καταναλώνοντας 3 μερίδες πλήρων γαλακτοκομικών ημερησίως, υποδεικνύοντας ότι τα πλήρη γαλακτοκομικά μπορούν να ενταχθούν σε μια δίαιτα ελεγχόμενων θερμίδων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις. Ομάδα γαλακτοκομικών με πλήρη λιπαρά χωρίς θερμιδικό περιορισμό (3D-AL): Η συστολική πίεση μειώθηκε κατά 2,72 mmHg, ακόμη και χωρίς πρόθεση μείωσης θερμίδων. Παράλληλα, παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση στην περιφέρεια των γοφών (περίπου 0,25 εκ.).

Στις δύο ομάδες που κατανάλωναν πλήρη γαλακτοκομικά, οι συμμετέχοντες δεν παρουσίασαν αύξηση βάρους ούτε επιδείνωση στον δείκτη μάζας σώματος (BMI), το σωματικό λίπος, τη χοληστερίνη ή το σάκχαρο. Η προσθήκη τριών μερίδων πλήρων γαλακτοκομικών την ημέρα —με ή χωρίς θερμιδικό περιορισμό— δεν οδήγησε σε αύξηση βάρους.

Σημαντικό εύρημα: Τα τριγλυκερίδια αυξήθηκαν και στις τρεις ομάδες την 4η εβδομάδα, αλλά επανήλθαν στα αρχικά επίπεδα μέχρι τη 12η εβδομάδα, δείχνοντας ότι η αύξηση ήταν προσωρινή. Επιπλέον, οι ομάδες που κατανάλωναν γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά αύξησαν την πρόσληψη πρωτεΐνης και ασβεστίου.

Περιορισμοί της μελέτης

Η μελέτη περιλαμβάνει ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

Μικρό δείγμα: Το δείγμα ήταν 74 άτομα αντί για 153 που σχεδιάζονταν αρχικά, κυρίως λόγω των περιορισμών του COVID-19.

Χρονική διάρκεια: Οι 12 εβδομάδες αρκούν για βραχυπρόθεσμες παρατηρήσεις, αλλά όχι για μακροπρόθεσμα συμπεράσματα υγείας.

Γεωγραφικός περιορισμός: Οι συμμετέχοντες ήταν Καναδοί, επομένως τα ευρήματα ενδέχεται να μην εφαρμόζονται πλήρως σε άλλους πληθυσμούς με διαφορετικές διατροφικές συνήθειες.

Μεθοδολογικά κενά: Δεν μετρήθηκαν τα λιπαρά οξέα στο αίμα, η μελέτη ήταν απλά τυφλή (single-blind) και υπήρξε μερική χρηματοδότηση από τον οργανισμό Dairy Farmers of Canada (αν και οι ερευνητές δήλωσαν ότι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων).

Πώς εφαρμόζονται αυτά στην καθημερινή ζωή

Το πρακτικό μήνυμα της έρευνας είναι καθησυχαστικό παρά επαναστατικό: Τα γαλακτοκομικά προϊόντα με πλήρη λιπαρά, όταν καταναλώνονται με μέτρο στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, είναι ασφαλή και μπορούν να προσφέρουν ορισμένα ήπια οφέλη για την υγεία. Οι περισσότεροι ήδη γνωρίζουν ότι ένα πλήρες γιαούρτι ή λίγο τυρί είναι απολαυστικές επιλογές, όμως πλέον είναι σαφές ότι είναι και εξαιρετικά θρεπτικές.

Για να καταλάβετε πώς μεταφράζονται στην πράξη οι 3 μερίδες που εξετάστηκαν στη μελέτη, δείτε ένα ενδεικτικό ημερήσιο παράδειγμα: