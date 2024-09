Ύπνος: Πατέρας ισχυρίζεται ότι κοιμάται 30 λεπτά κάθε μέρα επί 12 χρόνια για να διπλασιάσει το προσδόκιμο ζωής του – Ειδικοί διατυπώνουν τις αμφιβολίες τους

Ένας πατέρας και bodybuilder από την Ιαπωνία ισχυρίζεται ότι επειδή κοιμάται μισή ώρα κάθε μέρα εδώ και μία δεκαετία, έχει “διπλασιάσει” το προσδόκιμο ζωής του. Ο 40χρονος Daisuke Hori λέει ότι έχει εκπαιδεύσει το σώμα και το μυαλό του να λειτουργούν κανονικά και να μην νιώθουν κόπωση, καθώς στοχεύει σε 30 έως 45 λεπτά ύπνου κάθε βράδυ.

Ο Hori βασίζεται στο να παραμένει ενεργός και να πίνει καφέ για να είναι ξύπνιος και σε εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της 23,5ωρης ημέρας του. «Όσο κάνετε αθλήματα ή πίνετε καφέ μια ώρα πριν το φαγητό, μπορείτε να αποφύγετε τη νύστα», είπε, σύμφωνα με την South China Morning Post.

Το πρόγραμμα του Hori, ο οποίος κοιμάται μόνο για 30 λεπτά κάθε μέρα

Ο Hori, που ζει στην περιφέρεια Hyogo βορειοδυτικά της Οσάκα, άρχισε να μειώνει τον καθημερινό του ύπνο πριν από 12 χρόνια για να κερδίσει περισσότερες ενεργές ώρες την ημέρα. Η τεχνική του Hori βασίζεται στην ποιότητα έναντι της ποσότητας του ύπνου.

«Οι άνθρωποι που χρειάζονται σταθερή συγκέντρωση στη δουλειά τους ωφελούνται περισσότερο από τον υψηλής ποιότητας ύπνο παρά από τον πολύωρο ύπνο. Για παράδειγμα, οι γιατροί και οι πυροσβέστες έχουν συντομότερους περιόδους ανάπαυσης αλλά διατηρούν υψηλή απόδοση», εξήγησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 堀大輔 (@hori.gahaku)

Μια τυπική μέρα για τον παντρεμένο πατέρα ενός παιδιού καταγράφηκε από την ιαπωνική τηλεοπτική εκπομπή της Yomiuri TV “Will You Go With Me?”. Το reality show παρουσίασε τη ζωή του Hori σε τρεις ημέρες γυρισμάτων. Σε μία ημέρα, ο Hori κοιμήθηκε για 26 λεπτά, ξυπνώντας φυσικά, ανανεωμένος και γεμάτος ενέργεια. Έφαγε πρωινό και πήγε στη δουλειά, ενώ επίσης κατέγραψε μια προπόνηση.

Ο Hori ίδρυσε την Japan Short Sleepers Training Association το 2016. Φέρεται να έχει διδάξει πάνω από 2.100 ανθρώπους να κοιμούνται λίγο. Ένας από τους μαθητές του είπε ότι άρχισε να μειώνει τον ύπνο της πριν από τέσσερα χρόνια και έχει περάσει από τις οκτώ ώρες ημερησίως σε μόλις 90 λεπτά, ενώ το δέρμα και η ψυχική της υγεία είναι σε «άριστη κατάσταση».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 堀大輔 (@hori.gahaku)

Οι ειδικοί στον ύπνο διατυπώνουν τις αμφιβολίες τους

Ο Dr. Thomas Kilkenny, διευθυντής του Ινστιτούτου Ιατρικής του Ύπνου στο Northwell Staten Island University Hospital, έχει αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς του Hori. «Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι αυτός ο κύριος κοιμάται μόνο 30 λεπτά καθημερινά. Αυτό φαίνεται αδύνατο», δήλωσε ο Kilkenny. «Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς γιατί κοιμόμαστε, αλλά είναι κατανοητό ότι η στέρηση ύπνου προκαλεί ακραίες αρνητικές επιπτώσεις στο μυαλό και το σώμα».

Οι ειδικοί συνιστούν στους ενήλικες να κοιμούνται από 7 έως 9 ώρες τη νύχτα. Λιγότερες από 6 ώρες μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους, παχυσαρκία, διαβήτη, υπέρταση, καρδιακή νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο ή κατάθλιψη. «Η συνεχής έλλειψη ύπνου θα προκαλέσει θάνατο. Η στέρηση ύπνου απαγορεύεται από τη Συνθήκη της Γενεύης ως μορφή βασανιστηρίου. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς την κατάλληλη ποσότητα ύπνου», συνέχισε ο Kilkenny. «Αμφιβάλλω αν η ιστορία αυτού του κυρίου είναι ακριβής και σίγουρα δεν θα αυξήσει το προσδόκιμο ζωής του».

Το ακραίο στυλ ύπνου του Hori έχει διχάσει το διαδίκτυο, καθώς ορισμένοι χρήστες των social media επαίνεσαν την αφοσίωση του Hori στο πρόγραμμά του ενώ άλλοι ανησυχούν για την υγεία του. «Είναι ένας πραγματικός μάστερ της διαχείρισης του χρόνου. Θέλω επίσης να μάθω πώς να κοιμάμαι λιγότερο και να εργάζομαι πιο αποτελεσματικά», έγραψε ένας χρήστης. «Ακόμα κι αν ο εγκέφαλος μπορεί να μείνει ξύπνιος, η καρδιά δεν θα μπορεί να το αντέξει», τόνισε ένας άλλος χρήστης.

Ο Hori είναι ο τελευταίος σε μια σειρά επιχειρηματιών που δίνουν μάχη ενάντια στον χρόνο. Ο 47χρονος Bryan Johnson δήλωσε ότι δαπανά περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για να χακάρει βιολογικά το σώμα του ώστε να ανακτήσει τη νεανικότητά του. Το 2023, ο προγραμματιστής λογισμικού ισχυρίστηκε ότι έχει την καρδιά ενός 37χρονου, το δέρμα ενός 28χρονου και την πνευμονική χωρητικότητα και τη φυσική κατάσταση ενός 18χρονου. Η ρουτίνα του Johnson περιλαμβάνει ξύπνημα στις 5 το πρωί, μία ώρα προπόνησης, τέσσερις έως πέντε ώρες “συγκεντρωμένης σκέψης”, 111 συμπληρώματα, μια vegan διατροφή 2.250 θερμίδων, μεταγγίσεις αίματος και καθημερινές εξετάσεις υγείας, καθώς και μια αυστηρή ρουτίνα ύπνου.