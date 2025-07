Το βότανο του αυτοκράτορα Σενόνγκ που καταπολεμά την κόπωση, μειώνει τη φλεγμονή και προστατεύει από τον καρκίνο

Το βότανο του αυτοκράτορα Σενόνγκ είναι ένα γνωστό συστατικό και συμπλήρωμα διατροφής που εκτιμάται επί αιώνες για την ικανότητά του να ενισχύει την ενέργεια και τη συνολική υγεία. Ποιο είναι και ποια τα οφέλη του;

Το βότανο του αυτοκράτορα Σενόνγκ αποτελεί βασικό στοιχείο της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής εδώ και αιώνες. Αναπτύσσεται αργά, είναι ένα κοντό φυτό με σαρκώδεις ρίζες ταξινομείται ανάλογα με το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται. Ανάμεσα στους διάφορους τύπους του, το αμερικάνικο και το κορεάτικο είναι τα πιο δημοφιλή, διαφέροντας στη συγκέντρωση των δραστικών συστατικών και στις επιδράσεις τους στον οργανισμό.

Οφέλη για την υγεία από τα φυτά που ανήκουν στην οικογένεια araliaceae

Σύμφωνα με μελέτη του 2022 με τίτλο «Family Araliaceae in Southern Africa: A Review of Ethnobotanical Uses, Phytochemistry, Pharmacology, and Toxicology», τοπικά φυτά της οικογένειας Araliaceae χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για τη θεραπεία σχεδόν 50 διαφορετικών προβλημάτων υγείας τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα, και περιέχουν πολλές φυσικές ουσίες όπως φυτικά έλαια, τανίνες, σαπωνίνες και αντιοξειδωτικά.

Η μελέτη επίσης διαπίστωσε ότι αυτά τα φυτά μπορούν να καταπολεμήσουν βακτήρια, ιούς, φλεγμονές, καρκινικά κύτταρα, έλκη και υψηλό σάκχαρο στο αίμα, ενώ ενδέχεται να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό και να λειτουργούν ως παυσίπονα ή ακόμα και εντομοαπωθητικά.

Άλλες πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι πολλά φυτά της οικογένειας Araliaceae μπορούν να προσφέρουν πραγματικά οφέλη για την υγεία. Αυτά τα φυτά είναι πλούσια σε φυσικές ουσίες όπως φυτικά σάκχαρα, υγιή λιπαρά και αντιοξειδωτικά, που μπορούν να προστατεύσουν τον οργανισμό και να υποστηρίξουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή ιατρική για πολλά χρόνια και η σύγχρονη έρευνα τώρα επιβεβαιώνει κάποιες από αυτές τις χρήσεις. Τα αποτελέσματα προέρχονται κυρίως από εργαστηριακές και ζωικές μελέτες, αλλά είναι ενθαρρυντικά. Ορισμένα βασικά παραδείγματα:

Hedera helix (κισσός) : Βοηθά στην καταπολέμηση επιβλαβών βακτηρίων και προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες

: Βοηθά στην καταπολέμηση επιβλαβών βακτηρίων και προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες Aralia elata : Μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου και της καρδιάς και να ρυθμίσει το σάκχαρο

: Μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου και της καρδιάς και να ρυθμίσει το σάκχαρο Polyscias species : Ενδέχεται να ενισχύει τη μνήμη, να υποστηρίζει το ανοσοποιητικό και να καταπολεμά τις λοιμώξεις

: Ενδέχεται να ενισχύει τη μνήμη, να υποστηρίζει το ανοσοποιητικό και να καταπολεμά τις λοιμώξεις Trevesia plants : Μπορεί να μειώσουν το πρήξιμο, να σκοτώνουν μικρόβια και να προστατεύουν τον οργανισμό από βλαβερές ουσίες

: Μπορεί να μειώσουν το πρήξιμο, να σκοτώνουν μικρόβια και να προστατεύουν τον οργανισμό από βλαβερές ουσίες Hydrocotyle sibthorpioides: Χρησιμοποιείται για πυρετό και δερματικά προβλήματα. Έχει βρεθεί ότι είναι ασφαλής ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες

Οφέλη για την υγεία

1. Περιέχει αντιοξειδωτικά που μειώνουν τη φλεγμονή

Το τζίνσενγκ έχει αποδεδειγμένες αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μελέτη του 2022 σε 12 σωματικά δραστήριους άνδρες έδειξε ότι η βραχυπρόθεσμη λήψη American τζίνσενγκ μείωσε τη μυϊκή βλάβη και τη φλεγμονή μετά την άσκηση. Άλλη μελέτη του 2022 σε ποντίκια έδειξε επίσης ότι το εκχύλισμα ρίζας τζίνσενγκ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής – ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

2. Ενισχύει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Το τζίνσενγκ μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου βελτιώνοντας τη μνήμη, τη συμπεριφορά και τη διάθεση. Μελέτη του 2018 σε πάνω από 6.000 ηλικιωμένους συνέδεσε τη μακροχρόνια χρήση τζίνσενγκ με καλύτερη γνωστική λειτουργία, ενώ μελέτη του 2015 διαπίστωσε ότι 200 mg αμερικάνικου τζίνσενγκ βελτίωσαν τη βραχυπρόθεσμη μνήμη μέσα σε λίγες ώρες. Ανασκόπηση του 2017 δείχνει ότι μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του στρες, της κατάθλιψης και του άγχους, ενώ ανασκόπηση του 2018 αναδεικνύει πιθανά οφέλη για άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ.

3. Αντιμετωπίζει τη στυτική δυσλειτουργία

Το τζίνσενγκ μπορεί να προσφέρει πιθανά οφέλη για τη στυτική δυσλειτουργία (ED), αν και τα ευρήματα είναι αντικρουόμενα. Μελέτη του 2021 πρότεινε ότι θα μπορούσε να αποτελεί μια χρήσιμη εναλλακτική θεραπεία, ενώ μελέτη του 2022 έδειξε ότι μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, βελτιώνοντας τη ροή αίματος και τη χαλάρωση των μυών στο πέος.

Ανασκόπηση του 2021 από εννέα μελέτες διαπίστωσε ότι το τζίνσενγκ μπορεί να ενισχύσει την αυτοαναφερόμενη ικανότητα για σεξουαλική επαφή, αλλά είχε μικρή επίδραση στα συμπτώματα ED ή την ικανοποίηση σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Απαιτείται περισσότερη ποιοτική έρευνα.

4. Ενισχύει το ανοσοποιητικό

Το τζίνσενγκ έχει ισχυρές αντιβακτηριακές, αντιμυκητιασικές και αντιιικές ιδιότητες και μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, σύμφωνα με ανασκόπηση του 2020. Μελέτη του 2018 σε ζώα βρήκε ότι το εκχύλισμα κόκκινου τζίνσενγκ αύξησε τον αριθμό των ανοσοκυττάρων και τα επίπεδα αντιοξειδωτικών στο ήπαρ, ενώ μελέτη του 2020 σε ανθρώπους έδειξε ότι η καθημερινή λήψη 2 γραμμαρίων κόκκινου κορεάτικου τζίνσενγκ για 8 εβδομάδες αύξησε σημαντικά τα επίπεδα ανοσοκυττάρων. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους για την επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσμάτων.

5. Καταπολεμά τον καρκίνο

Το τζίνσενγκ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου για ορισμένους τύπους καρκίνου, κυρίως λόγω των ginsenosides, που έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, σύμφωνα με ανασκόπηση του 2021. Αυτές οι ενώσεις μπορεί να υποστηρίξουν την υγιή κυτταρική ανάπτυξη και να μειώσουν την παραγωγή μη φυσιολογικών κυττάρων, ενώ παράλληλα μπορούν να ανακουφίσουν από παρενέργειες της χημειοθεραπείας όπως η κόπωση.

Ανασκόπηση του 2016 έδειξε ότι οι χρήστες τζίνσενγκ είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου – αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων.

6. Καταπολεμά την κόπωση και αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας

Έχει αποδειχθεί ότι το τζίνσενγκ βοηθά στην ανακούφιση από την κόπωση και στην αύξηση των επιπέδων ενέργειας. Μπορεί να μειώσει την κόπωση υποστηρίζοντας την παραγωγή ενέργειας και μειώνοντας το οξειδωτικό στρες στα κύτταρα, σύμφωνα με μελέτη του 2021 σε ζώα. Ανασκόπηση του 2018 από 10 μελέτες βρήκε ότι το τζίνσενγκ βελτίωσε σημαντικά τα συμπτώματα του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης, ακόμα και μετά από μόλις 15 ημέρες. Άλλη ανασκόπηση του 2021 έδειξε ότι δόσεις 2.000–3.000 mg αμερικανικού ή ασιατικού τζίνσενγκ μπορούν να ανακουφίσουν την κόπωση που σχετίζεται με τον καρκίνο.

7. Μειώνει το σάκχαρο στο αίμα

Σύμφωνα με ανασκόπηση του 2019, το τζίνσενγκ μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου τόσο σε άτομα με όσο και χωρίς διαβήτη. Το αμερικανικό και το ασιατικό τζίνσενγκ φαίνεται να βελτιώνουν τη λειτουργία του παγκρέατος, να αυξάνουν την παραγωγή ινσουλίνης και να βοηθούν τους ιστούς να απορροφούν το σάκχαρο από το αίμα.

Μελέτη 8 εβδομάδων του 2019 διαπίστωσε ότι η λήψη 3 γραμμαρίων αμερικανικού τζίνσενγκ ημερησίως μείωσε το σάκχαρο νηστείας και βελτίωσε τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, σε συνδυασμό με τη συνήθη θεραπεία τους. Ωστόσο, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες με σταθεροποιημένα προϊόντα τζίνσενγκ για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Πώς να το προσθέσετε στη διατροφή σας

Η ρίζα τζίνσενγκ μπορεί να καταναλωθεί με πολλούς τρόπους. Μπορεί να φαγωθεί ωμή ή ελαφρώς μαγειρεμένη στον ατμό για να μαλακώσει. Μπορείτε επίσης να τη βράσετε σε νερό για να φτιάξετε τσάι. Για να το κάνετε αυτό, απλώς προσθέστε καυτό νερό σε φρεσκοκομμένες φέτες τζίνσενγκ και αφήστε το να μουλιάσει για μερικά λεπτά.

Το τζίνσενγκ μπορεί να προστεθεί σε διάφορες συνταγές, όπως σούπες και πιάτα stir-fry. Το εκχύλισμα διατίθεται επίσης σε μορφή σκόνης, δισκίων, καψουλών και ελαίου. Η ποσότητα που πρέπει να λαμβάνετε εξαρτάται από το πρόβλημα που θέλετε να αντιμετωπίσετε. Για παράδειγμα, έρευνα προτείνει ότι 2.000 mg αμερικάνικου τζίνσενγκ ημερησίως για έως και 8 εβδομάδες μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της κόπωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο.

Συνολικά, ημερήσιες δόσεις των 200 mg εκχυλίσματος ρίζας τζίνσενγκ ενδέχεται να είναι κατάλληλες. Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με χαμηλότερες δόσεις και να τις αυξάνετε σταδιακά. Αναζητήστε ένα σταθεροποιημένο εκχύλισμα τζίνσενγκ που να περιέχει 2% έως 3% συνολικών ginsenosides και καταναλώστε το πριν τα γεύματα για καλύτερη απορρόφηση και πλήρη αξιοποίηση των οφελών. Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιαυτό σας πριν ξεκινήσετε ένα νέο συμπλήρωμα διατροφής.

Ασφάλεια και πιθανές παρενέργειες

Σύμφωνα με μελέτη του 2018, το τζίνσενγκ φαίνεται να είναι ασφαλές και δεν προκαλεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Ωστόσο, άτομα που λαμβάνουν φάρμακα για τον διαβήτη θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τα επίπεδα σακχάρου όταν χρησιμοποιούν τζίνσενγκ, ώστε να μην πέσουν πολύ χαμηλά. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε το τζίνσενγκ.

Επιπλέον, το τζίνσενγκ μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των αντιπηκτικών φαρμάκων. Μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με:

αναστολείς διαύλων ασβεστίου και άλλα φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση

στατίνες

ορισμένα αντικαταθλιπτικά

Λάβετε υπόψη ότι, λόγω έλλειψης μελετών ασφαλείας, το τζίνσενγκ ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά, για έγκυες ή για γυναίκες που θηλάζουν. Είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε ειδικό πριν τη λήψη τζίνσενγκ.

Πηγή: oloygeia.gr