Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός στην πρόληψη και στην περίθαλψη – Μέτρα για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

«Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός στην πρόληψη και στην περίθαλψη. Μέτρα για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων», ήταν ο τίτλος συζήτησης της Β’ Ενότητας του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024 / It’s all about health 2024», που διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνδιοργάνωση της Next is Now και της Dome Consulting.

Της Δήμητρας Πανανού και Θάνου Μωριάτη

Στην αρχική ομιλία του ο Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Επικεφαλής του τμήματος Πολιτικής Υγείας στο LSE, αναφέρθηκε στην ανάγκη χάραξης μιας εθνικής πολιτικής για τα δεδομένα της υγείας. «Συλλέγονται δεδομένα αλλά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια», είπε ο κ. Μόσιαλος σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία του υπουργείου Υγείας με τις μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Στο πλαίσιο αυτό χρήσιμο είναι να υπάρξει, όπως τόνισε, μια πολιτική για το πώς θα ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό η Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της ίδρυσης Βιοτράπεζας και της ύπαρξης ενιαίου κανονιστικού πλαισίου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα περίθαλψης ώστε να προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα.

Όσον αφορά το θέμα των αντιβιοτικών και της μικροβιακής αντοχής ο κ. Μόσιαλος τόνισε ότι «δεν έχουμε νέα αντιβιοτικά και δεν υπάρχει κάτι νέο στον ορίζοντα. Η φαρμακοβιομηχανία εύλογα δεν επενδύει γιατί ακόμα και αν έχουμε νέα αντιβιοτικά δε θα τα χρειαστούμε άμεσα. Επομένως υπάρχει ένα επενδυτικό δίλημμα». Ο ίδιος αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί σε επίπεδο Ε.Ε. για τις οποίες ωστόσο δεν έχει υπάρξει απόφαση αλλά απαιτείται άμεσα να δοθεί λύση.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η Λίλιαν -Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που αναφέρθηκε στον ψηφιακό ανασχηματισμό και στα έργα που έχουν δρομολογηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια που όπως είπε θα αλλάξουν το μέλλον της υγείας και της καθημερινότητας του πολίτη. Η ίδια αναφέρθηκε στο δίκτυο τηλειατρικής αξίας 33 εκατ, ευρώ, στον ατομικό φάκελο υγείας και στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων που θα αυτοματοποιήσει και θα απαλείψει καθυστερήσεις και προβλήματα καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα φροντίδας ογκολογικών ασθενών. Παράλληλα, μίλησε για την έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη.

Στο πλαίσιο αυτό η κυρία Βιλδιρίδη αναφέρθηκε στην αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας. «Από τον Ιανουάριο του 2025 και μετά θα ξέρουμε αν ο πολίτης ήταν ευχαριστημένος ή όχι από μία κλινική ή από ένα νοσοκομείο. Αυτά τα δεδομένα θα τα έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχει αλλάξει συνολικά η παροχή υγειονομικής φροντίδας στη χώρα μας».

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μίλησε για τα στοιχεία- δεδομένα υγείας, κρίσιμα για τη χάραξη πολιτικών και έκδοση συμπερασμάτων. Στο κομμάτι της Τεχνητής Νοημασύνης, όπως είπε, χρειάζεται όγκος και ποιότητα δεδομένων. «Έχουμε προσπαθήσει να βελτιώσουμε δραστικά την ποιότητα των δεδομένων στο δημόσιο. Βελτιώσαμε τα μητρώα της ΗΔΙΚΑ. Υπήρχαν άνθρωποι με διαφορετικά ΑΜΚΑ. Καταργήσαμε 40.000 πολλαπλά ΑΜΚΑ και βελτιώσαμε τη συσχέτιση των ασφαλιστικών μητρώων σε συνδυασμό με το ΑΦΜ. Είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς αξιόπιστα δεδομένα και σε ότι αφορά στη συνταγογράφηση», ανέφερε σημειώνοντας ότι «χτίζονται» εργαλεία ώστε να υπάρξουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

Στη συνέχεια ο Εμμανουήλ Παπασάβας, Διοικητής Νοσοκομείων Παίδων «Η Αγία Σοφία» & «Π. & Α. Κυριακού», σημείωσε τη σημασία αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας. «Μέλημα μας είναι να παρέχουμε στους γιατρούς μας οτιδήποτε είναι τεχνολογικά καινοτόμο ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. Είμαστε το πρώτο νοσοκομείο που έχει αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης φαρμάκων. Η κάθε κλινική έχει τη δική της ψηφιακή αποθήκη», ανέφερε.

Σε ότι αφορά στις ενδονοσοκομείακές λοιμώξεις ο κ. Παπασάββας έκανε λόγο για στενή συνεργασία με την επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων του νοσοκομείου ώστε εγκαίρως να λαμβάνονται αποφάσεις. «Είναι το πρώτο μέλημα μας», σημείωσε.

Η Ευανθία Μπότσα, Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ά Παιδιατρικής Κλινικής, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό -από όλες τις πλευρές- τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. «Στα παιδιατρικά νοσοκομεία έχουμε την τύχη να έχουμε μικρότερα ποσοστά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Είμαστε σε χειρότερο επίπεδο από άλλες χώρες στις οποίες θα θέλαμε να μοιάσουμε αλλά βαδίζουμε στον σωστό δρόμο», σχολίασε η κυρία Μπότσα.

Η ίδια αναφέρθηκε στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το νούμερο ένα, όπως είπε, είναι η υγιεινή των χεριών για τους υγειονομικούς. Ο δεύτερος στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών και εκτός και εντός του νοσοκομείου. Και ο τρίτος στόχος είναι η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας για την απολύμανση των νοσοκομείων, καθώς και η χρήση της νανοτεχνολογίας και της μοριακής τεχνολογίας. «Με αυτούς τους τρόπους εξοικονομούμε πόρους και προλαμβάνουμε καταστάσεις», σχολίασε.

Από την πλευρά του ο Θεόδωρος Χαμακιώτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, τόνισε ότι το ζήτημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων αφορά και στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, όπως είπε, τα στατιστικά είναι υπέρ των ιδιωτικών νοσοκομείων γεγονός που έχει να κάνει με τις επενδύσεις που γίνονται με μεγαλύτερη ευκολία. «Πριν την είσοδο στο νοσοκομείο εξετάζουμε αν ένας ασθενής έχει λοίμωξη», είπε.

Σε ότι αφορά στην καινοτομία και την τεχνολογία ο κ. Χαμακιώτης έκανε λόγο για την ψηφιακή τεχνολογία που πλέον στον ιδιωτικό τομέα έχει προχωρήσει αρκετά. «Σε λίγα χρόνια ο χειρουργός θα μπορεί να χειρουργεί τον ασθενή όντας σε άλλη χώρα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εδώ σε ότι αφορά στο επίπεδο της πρόληψης και εφαρμόζεται στο νοσοκομείο μας. Η τεχνολογία τρέχει με τρομακτικούς ρυθμούς αλλά όλα αυτά κοστίζουν».

Ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Δημόσιου Τομέα, Netcompany-Intrasoft, σχολίασε ότι ο κλάδος του είναι αρωγός σε όλο αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η μεγάλη δοκιμασία μετά την Covid-19 έδωσε την ευκαιρία να βελτιωθούν οι συνθήκες. «Θα πρέπει να υπάρξει σε κεντρικό επίπεδο υπουργείου Υγείας ειδικό όργανο για τον ψηφιακό ανασχηματισμό ώστε να τρέξουν γρηγορότερα οι επενδύσεις. Χρειάζεται καλύτερη συνέργεια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ώστε να προχωρήσουμε στο μέλλον», σχολίασε.

«Ο τομέας της υγείας είναι ο πρώτος τομέας όπου απαιτείται η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε αρχικά ο Αθανάσιος Αρχοντίκης, Αντιπρόεδρος Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ). «Το ζητούμενο είναι συνολικά για όλη τη βιομηχανία κατά πόσο ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να «κουμπώσει» στην ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων και των υπηρεσιών», κατέληξε.

Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Κωνσταντίνος Ρομποτής, Διευθυντής έκδοσης της Realnews.