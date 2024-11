Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Κλινικές Μελέτες και Καινοτομία – Τα οφέλη για τον ασθενή, την υγεία και την οικονομία

«Κλινικές Μελέτες και Καινοτομία – Τα οφέλη για τον ασθενή, την υγεία και την οικονομία», ήταν ο τίτλος συζήτησης της Δ’ Ενότητας του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024 / It’s all about health 2024», που διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνδιοργάνωση της Next is Now και της Dome Consulting.

Της Δήμητρας Πανανού και Θάνου Μωριάτη

Παίρνοντας τον λόγο η Λίλιαν – Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, ανέφερε ότι «για το υπουργείο Υγείας η αναβάθμιση του πλαισίου των κλινικών μελετών αποτελεί προτεραιότητα. Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την καινοτομία. Μετά το 2019 έχει γίνει μια πολλή σημαντική προσπάθεια που τον τελευταίο χρόνο έχει εντατικοποιηθεί. Τον τελευταίο χρόνο σε σχέση με το 2023 έχει υπάρξει μια αύξηση των αιτήσεων κατά 74%. Ωστόσο, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν».

Σχολιάζοντας την αύξηση του ενδιαφέροντος, η κυρία Βιλδιρίδη σημείωσε ότι ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού πραγμάτων. «Κάνουμε σημαντικά βήματα, όπως τη δημιουργία ενός ενιαίου γραφείου κλινικών μελετών. Σύντομα θα έχουμε ακόμα πιο σημαντικά αποτελέσματα με την τήρηση π.χ. χρονοδιαγραμμάτων γύρω από τις κλινικές μελέτες κ.α.», επεσήμανε.

Σύμφωνα με την Όλγα Μπαλαούρα, Διοικήτρια 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, Υπουργείο Υγείας, η περιφέρεια έχει εγκρίνει 120 κλινικές μελέτες και με τις τροποποιήσεις ο αριθμός αυτός ανέρχεται στις 500. «Για εμάς η έρευνα και η καινοτομία αποτελεί προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν αυτόνομα τμήματα κλινικών μελετών στα νοσοκομεία», τόνισε επισημαίνοντας και τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα.

Αναφερόμενη στον βαθμό ετοιμότητας των νοσοκομείων, η κυρία Μπαλαούρα σχολίασε ότι με την αυτόνομη λειτουργία τμημάτων κλινικών μελετών θα υπάρξει η ανάλογη εκπαίδευση που πρόκειται να ξεκινήσει αρχές του χρόνου στην 1η ΥΠΕ. «Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και αφορά στον ελάχιστο αριθμό των ασθενών που εντάσσονται στα προγράμματα. Κάτι που έχει να κάνει, κατά την άποψή μου, με την ελλιπή επικοινωνία και ενημέρωση».

Από την πλευρά της η Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος Hellenic Association of CROs – HACRO, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος CORONIS Research, αναφέρθηκε στα οφέλη για τους ασθενείς που σημαίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε θεραπευτικές επιλογές αλλά και στο οικονομικό αποτύπωμα. «Η χώρα μας μπορεί να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις», σχολίασε.

Σημειώνοντας, παράλληλα, ότι τα νούμερα είναι θετικά και δείχνουν αύξηση ενδιαφέροντος από τους χορηγούς που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. «Σημαντικά κριτήρια για να ρθουν χορηγοί στην Ελλάδα είναι η ταχύτητα, η ποιότητα και τα οικονομικά κίνητρα, όπως το επενδυτικό clow back το οποίο πρέπει να βελτιωθεί».

Στο νοσοκομείο Αττικόν, όπως τόνισε ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, το 2019 υπήρχαν 104 κλινικές μελέτες, το 2023 έφτασε στις 376 και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 420. Πρόκειται μια έκρηξη ενδιαφέροντος. Αποτελεί μια ισχυρή αναπτυξιακή ευκαιρία για τον υγειονομικό χώρο».

«Οι κλινικές μελέτες είναι ένας αναπτυξιακός μοχλός για τη χώρα μας. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Και πιστεύω ότι σύντομα θα βελτιώσουμε τη θέση μας στην ευρωπαϊκή κατάταξη», σχολίασε. Αναφερόμενος, μάλιστα, στην περίοδο της πανδημίας σημείωσε ότι υπήρξε μια «έκρηξη» κλινικών μελετών στον «Αττικόν».

Τον συντονισμό του πάνελ είχε η δημοσιογράφος Βάσω Αγγελέτου.