ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει τα «κλειδιά» του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στην Κρίστι Νόεμ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε την κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νόεμ, ως την επόμενη υπουργό του στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αντίστοιχο του υπουργείου Εσωτερικών άλλων χωρών, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN.

Η Νόεμ, εκτός απροόπτου, θα αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο υψηλού προφίλ, ενώ ο Στίβεν Μίλερ και ο Τομ Χόμαν ετοιμάζονται να στελεχώσουν ανώτερες θέσεις, γεγονότα που σηματοδοτούν ότι ο Τραμπ προετοιμάζεται να υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για το ζήτημα του μεταναστευτικού.

Με την επιλογή της Νόεμ, o επερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνει ξεκάθαρο ότι θέλει στο πλευρό του αφοσιωμένα πρόσωπα στις πολιτικές που θέλει να ακολουθήσει, τοποθετώντας της σε ένα κρίσιμο υπουργείο, που θα εξυπηρετήσει την εγχώρια ατζέντα του, έχοντας να διαχειριστεί έναν προϋπολογισμό 60 δισ. δολαρίων και εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει υπό την εποπτεία του μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες της χώρας, όπως την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και τη Μυστική Υπηρεσία.

Η Νόεμ βρισκόταν στη λίστα των υποψήφιων αντιπροέδρων του Τραμπ, αν και η σχέση της μαζί του κλονίστηκε μετά τα αρνητικά σχόλια που απέσπασε το βιβλίο της «No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward», στο οποίο, σύμφωνα με τον Guardian, αναφερόταν ότι πυροβόλησε τον «ανεπίδεκτο εκπαίδευσης» και «επικίνδυνο» σκύλο της, «Κρίκετ», που δεν έδειχνε να εξελίσσεται σε ιδανικό κυνηγετικό σκυλί, όπως η ίδια επιθυμούσε.

Όπως τόνισε αργότερα η ίδια, αυτή η πράξη υπογραμμίζει το πόσο ικανή και έτοιμη είναι να πράξει αυτό που πρέπει, ακόμα κι αν αυτό μοιάζει φρικιαστικό.