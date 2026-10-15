Παλινδρόμηση και καούρες: Ποιες τροφές μπορούν να βοηθήσουν, σύμφωνα ειδικούς

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση συχνά απαιτεί προσεκτικές επιλογές στη διατροφή, καθώς ορισμένα τρόφιμα μπορούν να επιδεινώσουν τις καούρες και την ενόχληση στον οισοφάγο. Ωστόσο, υπάρχουν τροφές και ροφήματα που μπορεί να είναι πιο φιλικά προς το πεπτικό σύστημα. Μάθετε ποιες έξι επιλογές ξεχωρίζουν οι ειδικοί και τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να διαχειριστείτε τα συμπτώματα.

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε

Οι περισσότεροι που έχουν αντιμετωπίσει γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση γνωρίζουν ότι πρέπει να αποφεύγουν τις όξινες τροφές (όπως οι ντομάτες και τα εσπεριδοειδή), τις τροφές με υψηλά λιπαρά (όπως τα επεξεργασμένα αλλαντικά και τα λιπαρά κρέατα) και γενικά τα τηγανητά. Ωστόσο, υπάρχουν τροφές που μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από τα ενοχλητικά συμπτώματα.

«Οι τροφές που συνιστώνται ως πιο ανεκτές για όσους εμφανίζουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι γενικά χαμηλές σε λιπαρά, λιγότερο όξινες και πλούσιες σε φυτικές ίνες. Επίσης, ενδείκνυνται οι μικρότερες μερίδες, καθώς τα μεγάλα γεύματα μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα», εξηγεί η Luciana Soares, εγγεγραμμένη διαιτολόγος-διατροφολόγος και διευθύντρια του τμήματος διατροφής στο Πανεπιστήμιο Johnson & Wales στο Providence του Rhode Island.

Οι καλύτερες τροφές για τον περιορισμό της παλινδρόμησης, σύμφωνα με ειδικούς

Βρώμη

Πράσινος χυμός

Τζίντζερ

Μπανάνες

Νερό

Βρώμη

«Η βρώμη είναι η τροφή που προτείνω να δοκιμάσουν πρώτα οι άνθρωποι, επειδή προσφέρει αίσθημα πληρότητας χωρίς να έχει υψηλά λιπαρά και δεν περιέχει την οξύτητα που συχνά επηρεάζει αρνητικά όσους καταναλώνουν εσπεριδοειδή ή ντομάτα στο πρωινό τους», αναφέρει η Anna Evans, νοσηλεύτρια με έδρα το Τέξας και ιδρύτρια του Interlinked Wellness.

Η Dr. Ekta Gupta, διευθύντρια του Τμήματος Γαστρεντερολογίας στο University of Maryland Medical Center Midtown Campus και αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής στο University of Maryland School of Medicine, συμπληρώνει ότι η βρώμη «είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, προσφέροντας ένα πιο ήπιο ξεκίνημα στη μέρα σε σύγκριση με τα λιπαρά πρωινά ή τα αρτοσκευάσματα».

Η ίδια επισημαίνει επίσης έναν συχνό μύθο: «Υπάρχει η πεποίθηση ότι η βρώμη “απορροφά” τα οξέα του στομάχου. Αυτό δεν ισχύει». Αντίθετα, συμβουλεύει τους ασθενείς να θυμούνται ότι ο στόχος για την πρόληψη της παλινδρόμησης «δεν είναι η εξουδετέρωση του οξέος, αλλά το να μην το ερεθίζουμε εξαρχής. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες διατηρούν την ομαλή λειτουργία της πέψης». Καθώς η δυσκοιλιότητα μπορεί να επιδεινώσει εμμέσως την παλινδρόμηση αυξάνοντας την πίεση στην κοιλιακή χώρα, είναι σημαντικό να διατηρείται η πέψη όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη.

Πράσινος χυμός

Ακόμα ένα αγαπημένο ρόφημα των λάστεων της ευεξίας με πραγματικά οφέλη για όσους υποφέρουν από παλινδρόμηση οξέος είναι ο «πράσινος χυμός», παρασκευασμένος από φυλλώδη λαχανικά και λαχανικά πλούσια σε νερό.

Ο Gioffre συνιστά ιδιαίτερα έναν πράσινο χυμό χαμηλής οξύτητας με αγγούρι, σέλερι και σπανάκι, αποφεύγοντας οινικά προσθέματα όπως το λεμόνι και το μήλο. Ξεχώρισε αυτά τα συγκεκριμένα λαχανικά επειδή είναι «πράσινα λαχανικά πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία και αποτελούν εξαιρετική πηγή μαγνησίου».

Το μαγνήσιο είναι ένα μέταλλο από το οποίο πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν έλλειψη, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των νεύρων σε ολόκληρο το πεπτικό σύστημα — συμπεριλαμβανομένων των μυών που εμπλέκονται στη διατήρηση του περιεχομένου του στομάχου στη θέση του (οισοφαγικός σφιγκτήρας).

Τι να προσέξετε με την οξύτητα

Μια σημαντική επισήμανση στη πρόταση του Gioffre για τον πράσινο χυμό αφορά την περιεκτικότητα σε οξέα. Ο Gioffre συμβουλεύει να μένετε μακριά από δημοφιλή αλλά ορθώς οξινισμένα συστατικά (properly acidified ingredients) που προστίθενται συχνά στους πράσινους χυμούς, όπως οι χυμοί εσπεριδοειδών. Τα συστατικά με υψηλή οξύτητα μπορούν να ερεθίσουν το στομάχι και να πυροδοτήσουν τα συμπτώματα της παλινδρόμησης.

Τζίντζερ

Το τζίντζερ είναι ευρέως γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες στις στομαχικές διαταραχές. Η Kristen Reed, εγγεγραμμένη νοσηλεύτρια με έδρα τη Βοστώνη, εξηγεί ότι τα οφέλη του επεκτείνονται και στην αντιμετώπιση της ορθής παλινδρόμησης:

«Συνιστώ το τζίντζερ, καθώς αποτελεί μια υπερτροφή που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την παλινδρόμηση οξέος. Διαθέτει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, η οποία βοηθά στη μείωση της φλεγμονής στο γαστρεντερικό σύστημα», εξηγεί η Reed.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι το τζίντζερ «βοηθά στην κένωση του στομάχου, μειώνοντας την ποσότητα της τροφής που παραμένει σε αυτό κατά τη χώνεψη, ενώ παράλληλα καταπραΰνει τον οισοφάγο και το έντερο».

Πώς να το καταναλώσετε: Για βέλτιστη ανακούφιση, η Reed προτείνει τσάι τζίντζερ ή φρέσκο τριμμένο τζίντζερ (χρησιμοποιώντας έναν ψιλό τρίφτη/microplane) σε φαγητά και ροφήματα.

Μπανάνες

Αν και η πρόληψη της παλινδρόμησης είναι ο πρωταρχικός στόχος, όποιος βιώνει την ενοχλητική αίσθηση καύσου αναζητά άμεση ανακούφιση. Για τον λόγο αυτό, οι μπανάνες αποτελούν μία από τις καλύτερες φυσικές επιλογές.

«Συνιστώ τις μπανάνες επειδή είναι αλκαλική τροφή, με αποτέλεσμα να βοηθούν στην ουδετεροποίηση των οξέων του στομάχου και να καταπραΰνουν τον ερεθισμένο οισοφάγο και το έντερο. Παράλληλα, περιέχουν φυτικές ίνες που διευκολύνουν τη διέλευση της τροφής από τον πεπτικό σωλήνα», αναφέρει η Reed.

Νερό

Η αντικατάσταση ορισμένων δημοφιλών ροφημάτων με νερό μπορεί να ακούγεται απλή, αλλά αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές και δραστικές λύσεις για την οισοφαγική παλινδρόμηση.

Ο Dr. Sumana Moole, ιδρυτής του κέντρου Merus Gastroenterology & Gut Health στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, τονίζει: «Η αντικατάσταση του καφέ, των αναψυκτικών και του τσαγιού με νερό είναι η πιο αποτελεσματική διατροφική αλλαγή για τη μείωση της παλινδρόμησης οξέος».

Ο Dr. Moole εξηγεί ότι ο καφές και τα αναψυκτικά «μπορεί να χαλαρώσουν τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, προκαλώντας διαφυγή οξέων προς τα πάνω». Αντίθετα, το νερό συμβάλλει στην αραίωση των γαστρικών οξέων στον οισοφάγο.