Φυτικές ίνες: 5 φθινοπωρινά φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα που αξίζει να προσθέσετε στην διατροφή σας, σύμφωνα με ειδικούς

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Οι φυτικές ίνες αποτελούν σημαντικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και το φθινόπωρο προσφέρει πολλές γευστικές επιλογές για να αυξήσουμε την πρόσληψή τους. Μήλα, αχλάδια, λωτοί και ρόδια είναι μερικά από τα φρούτα που ξεχωρίζουν για το θρεπτικό τους προφίλ. Ειδικοί εξηγούν ποια πέντε φθινοπωρινά τρόφιμα αξίζει να επιλέξετε και ποια πολύτιμα συστατικά προσφέρουν στον οργανισμό.

5 φθινοπωρινά φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες που αξίζει να προσθέσετε στην διατροφή σας

Η εποχική διατροφή αποτελεί μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικές γεύσεις και να προσθέσουμε περισσότερα θρεπτικά τρόφιμα στα γεύματά μας. Το φθινόπωρο, τα φρούτα της εποχής προσφέρουν, μεταξύ άλλων, φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Οι διατροφολόγοι προτείνουν πέντε φθινοπωρινές επιλογές που ξεχωρίζουν για το θρεπτικό τους προφίλ και μπορούν να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής μας διατροφής.

Μήλα

Αχλάδια

Λωτοί

Ρόδια

Κολοκύθα

Μήλα

Ο δροσερός φθινοπωρινός καιρός σηματοδοτεί την εποχή συγκομιδής των μήλων, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Διαιτολόγοι συμφωνούν ότι η ένταξη αυτού του εποχικού φρούτου στην καθημερινή σας διατροφή είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών.

«Τα μήλα αποτελούν εξαιρετική πηγή πηκτίνης, ενός τύπου διαλυτής φυτικής ίνας που βοηθά στη μείωση της χοληστερόλης, τη βελτίωση του σακχάρου στο αίμα και την ενίσχυση του μικροβιώματος του εντέρου», αναφέρει η Avery Zenker, RD, M.A.N.

Η φλούδα τους παρέχει επίσης αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εντέρου. Συνολικά, ένα μέτριο μήλο περιέχει περίπου 4 γραμμάρια φυτικών ινών (14% της Ημερήσιας Συνιστώμενης Ποσότητας – DV).

Το γνωστό ρητό «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα» φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την επιστήμη. «Τα μήλα περιέχουν μια ποικιλία πολυφαινολών τόσο στη φλούδα όσο και στη σάρκα τους, οι οποίες διαθέτουν ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες», προσθέτει η Zenker. Μελέτη του 2022 έδειξε ότι, χάρη στο πλούσιο θρεπτικό τους προφίλ, τα μήλα συμβάλλουν στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Υπάρχουν τόσες πολλές ποικιλίες που είναι εύκολο να βρείτε αυτή που σας αρέσει», εξηγεί η Amanda Crowe, M.S., RD, INHC. «Ορισμένες είναι γλυκές, άλλες πιο υπόξινες, ενώ διαφορετικές ποικιλίες ταιριάζουν εξαιρετικά ως σνακ, σε γλυκά ή σε αλμυρά πιάτα».

Αχλάδια

«Τα αχλάδια είναι από τα αγαπημένα μου φθινοπωρινά φρούτα για την αύξηση των φυτικών ινών», δηλώνει η Crowe. Ένα μέτριο αχλάδι προσφέρει περίπου 5,5 γραμμάρια φυτικών ινών (20% της DV).

«Τα αχλάδια προσφέρουν έναν συνδυασμό διαλυτών ινών (συμπεριλαμβανομένης της πηκτίνης) και αδιάλυτων ινών, υποστηρίζοντας τόσο την ομαλή πέψη όσο και τα υγιή επίπεδα χοληστερόλης», εξηγεί η Payton Brewer, M.S., RDN, LD, CPT. r-https://www.cdc.gov/diabetes/healthy-eating/fibehelps-diabetes.html

Διαλυτές ίνες: Βρίσκονται κυρίως στη σάρκα του φρούτου.

Αδιάλυτες ίνες: Βρίσκονται κυρίως στη φλούδα.

Τόσο για τα μήλα όσο και για τα αχλάδια, η κατανάλωση της φλούδας σας βοηθά να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις φυτικές ίνες που έχουν να προσφέρουν. «Η διατήρηση της φλούδας είναι επίσης ευεργετική λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε φλαβονοειδή (αντιοξειδωτικές φυτικές ενώσεις)», προσθέτει η Brewer.

Λωτοί

«Ο λωτός είναι ο “αφανής ήρωας” των φθινοπωρινών φρούτων», τονίζει η Kinga Portik-Gumbs, RDN. Συνιστά ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε αυτό το φρούτο για να δοκιμάσετε νέες γεύσεις και να ενισχύσετε την πρόσληψη φυτικών ινών. Ένας λωτός περιέχει περίπου 6 γραμμάρια φυτικών ινών (περίπου 21% της DV).

«Το εντυπωσιακό πορτοκαλί τους χρώμα προέρχεται από τα καροτενοειδή, συμπεριλαμβανομένης της βήτα-καροτίνης, την οποία ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη A», εξηγεί η Portik-Gumbs. «Οι λωτοί είναι επίσης πλούσιοι σε βιταμίνη C και άλλα αντιοξειδωτικά, προσφέροντας αντιφλεγμονώδη οφέλη».

Επιπλέον, επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα και στη μείωση της φλεγμονής.

Ρόδια

Οι σπόροι του ροδιού προσφέρουν 7 γραμμάρια φυτικών ινών ανά φλιτζάνι (καλύπτοντας το 25% της Ημερήσιας Συνιστώμενης Πρόσληψης), γεγονός που τους καθιστά μία από τις αγαπημένες επιλογές της διατροφολόγου Samina Qureshi (RDN, LD, CSDH).

«Το ρόδι όχι μόνο προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να προσθέσετε φυτικές ίνες στη διατροφή σας, αλλά είναι επίσης γεμάτο με αντιοξειδωτικά, όπως η κερκετίνη και οι ανθοκυανίνες, ενώ αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, ψευδαργύρου, μαγνησίου και καλίου», αναφέρει η Qureshi.

Επιπλέον, τα ρόδια είναι πλούσια σε ευεργετικές ενώσεις —ιδιαίτερα ελλαγιταννίνες— που υποστηρίζουν την καρδιοαγγειακή υγεία. Αυτές οι ουσίες διαθέτουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στη χαλάρωση των αγγείων, στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Μελέτες υποδεικνύουν επίσης ότι το ρόδι συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου και της χοληστερόλης στο αίμα.

Κολοκύθα

Στην κορυφή των φθινοπωρινών επιλογών βρίσκεται η κολοκύθα. Αποτελεί εξαιρετική πηγή θρεπτικών συστατικών: 1 φλιτζάνι πουρές κολοκύθας περιέχει 6 γραμμάρια φυτικών ινών (21% της Ημερήσιας Συνιστώμενης Πρόσληψης).

Η διατροφολόγος Brewer συνιστά την προμήθεια κονσερβοποιημένης κολοκύθας για μέγιστη ευκολία: «Καθώς διατηρείται για καιρό στο ντουλάπι, δεν χρειάζεται προετοιμασία, αναμονή για να ωριμάσει ή φόβο μήπως χαλάσει». Η συμβουλή της; «Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε 100% αγνό πουρέ κολοκύθας και όχι έτοιμο μίγμα για κολοκυθόπιτα, το οποίο περιέχει προστιθέμενη ζάχαρη».

Πέρα από τις φυτικές ίνες, η κολοκύθα είναι πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά:

Βιταμίνη Α: Μόλις 1 φλιτζάνι παρέχει υπερδιπλάσια ποσότητα από την ημερήσια αξία, ενισχύοντας την όραση, το ανοσοποιητικό σύστημα και την υγεία του δέρματος.

Λουτεΐνη και Ζεαξανθίνη: Αντιοξειδωτικά απαραίτητα για την προστασία των ματιών.

Βιταμίνη Κ, Βιταμίνη Ε, Σίδηρος και Κάλιο: Θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση της σωστής αρτηριακής πίεσης.

Αν θέλετε να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών, δεν χρειάζονται υπερβολές. «Δεν χρειάζεται να αλλάξετε ριζικά τη διατροφή σας. Η προσθήκη ενός αχλαδιού ως σνακ, μερικές φέτες μήλου στη βρώμη σας ή η ενσωμάτωση φρούτων σε ένα αλμυρό δείπνο αρκούν για να κάνουν τη διαφορά», καταλήγει η Crowe.