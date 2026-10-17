«Ένιωθα ότι πέθαινα»: Η συγκλονιστική περιγραφή γυναίκας που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας – Το παιδί μπήκε στη μέση για να σώσει τη μητέρα του – ΒΙΝΤΕΟ

Θλιβερές είναι οι περιγραφές κακοποίησης από 42χρονη γυναίκα, η οποία καταγγέλλει φρικτές απειλές και βία από τον πρώην σύζυγό της, ακόμα και μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Όπως αναφέρει, σε ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά, ο γιος τους, ο οποίος ήταν μόλις 6 ετών, φέρεται να παρενέβη για να τη σώσει, όταν ο πατέρας του επιχείρησε να την πνίξει.

«Με έπιασε από το λαιμό, με κόλλησε στην πόρτα, πήγε να με πνίξει και μπήκε μέσα ο γιος μου και με έσωσε», αναφέρει η γυναίκα, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε και τον φόβο ότι θα χάσει τη ζωή της.

«Εμένα μου είχε κοπεί η ανάσα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Eίχα δει άσπρο. Είδα σεντόνι μπροστά στα μάτια μου. Ένιωθα ότι πέθαινα», προσθέτει, μιλώντας στο Mega.

Όπως καταγγέλλει, η συμπεριφορά του άρχισε να γίνεται όλο και πιο επιθετική από το 2022, με την ίδια να αναφέρει περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας και επανειλημμένες απειλές.

«Άρχισε να υπάρχει έντονη κτητικότητα, ζήλια. Είχα δεχτεί πολλές φορές απειλές για τη ζωή μου. Άρχισα να φοβάμαι», δηλώνει.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πρώην σύζυγός της την απειλούσε, λέγοντας «Θα σε πνίξω, θα σε σκοτώσω. Αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανένας άλλος».

Ένα χαστούκι, όπως καταγγέλλει, την έριξε πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού.

«Πήγε να φύγει και με έσπρωξε από τα μούτρα σαν σφαλιάρα και έπεσα με δύναμη στο τραπεζάκι του σαλονιού και είχα χτυπήσει το χέρι μου».

Η 42χρονη αναφέρει ότι λάμβανε μηνύματα στα οποία ο άνδρας απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει, ενώ η κατάσταση την είχε οδηγήσει στο σημείο να κρύβει τα επικίνδυνα αντικείμενα από το σπίτι.

«Άρχισε να μου στέλνει μηνύματα αυτοκτονίας. Ότι θα αυτοκτονήσει. Είχε γίνει χειριστικός. Μου έλεγε “αν δεν είμαστε μαζί αυτό το Σαββατοκύριακο, θα έρθω και θα πέσω από την ταράτσα”. Υπήρχε μια χειραγώγηση του τύπου εγώ χωρίς εσάς δεν ζω».

Η ίδια περιγράφει έναν άνθρωπο που κατανάλωνε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και έκανε χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

«Φοβόμουν πάρα πολύ, είχα κρύψει ακόμα και τα μαχαίρια που υπήρχαν στο σπίτι», σημειώνει, περιγράφοντας την ανασφάλεια που, όπως λέει, βίωνε στην καθημερινότητά της.

Μάλιστα, της είχε στείλει κάρτα στην οποία είχε γράψει με το ίδιο του το αίμα.

Σκηνές τρόμου με θεατές τα παιδιά

«Μετά από εξόδους, συνήθως οικογενειακές, μαζί με τα παιδιά και φίλους των παιδιών, με έβριζε με το που γυρνούσαμε σπίτι και με έσπρωχνε. Είχα κλειδωθεί στο δωμάτιο των παιδιών. Έστελνα εκείνη την ώρα μηνύματα σε μία φίλη μου και της λέω ότι με έσπρωξε μπροστά στα παιδιά και του λέει η κόρη η μεγάλη να φύγει από το σπίτι και είχα πάρει το τηλέφωνο γιατί φοβόμουν για τη ζωή μου. Μπορεί να έσπαγε και την πόρτα. Τον είχα ικανό για όλα».

«Είχαν μπει περιοριστικοί όροι, τους οποίους καταπατούσε συνέχεια. Γιατί είχαν βγει τα μέτρα για τα παιδιά, να βλέπει τα παιδιά παρουσία τρίτου ατόμου επιλογής δικής μου. Τις φορές που τα πήγαινα μόνη μου ερχότανε μπροστά στα παιδιά και με έβριζε. Εκεί πατούσα το panic button, ερχόταν η αστυνομία, κινούσαν αυτόφωρη διαδικασία. Τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες, όπως και εγώ, από ψυχολόγους. Παρακολουθούνται από την αρχή».

Ο εφιάλτης συνεχίστηκε στις δικαστικές αίθουσες.

«Το θέμα είναι ότι πας στα δικαστήρια και κακοποιείσαι ξανά και η δικηγόρος του με λέει, “είσαι ηθοποιός, γράφεις σενάρια. Είσαι, ψεύτρα”».

Ο πρώην σύζυγός της έχει καταδικαστεί για απειλή, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, με ποινές φυλάκισης με αναστολή.

«Όπως έχει ακουστεί μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου, κακώς που δεν ολοκλήρωσα το πνίξιμο τότε που μπορούσα από τον ίδιο. Και έχουμε κάνει τη γυναικοκτονία καραμέλα».