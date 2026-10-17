Mακρόν: «Θα είμαστε απολύτως απέναντι σε αυτούς που θέλουν το χάος» – Κόντρα Μελανσόν με Λεκορνί

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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«Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας» τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν αναφερόμενος στα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν σήμερα στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, στο πλαίσιο των μαζικών κινητοποιήσεων με αιχμή την ακρίβεια και το υψηλό κόστος διαβίωσης.

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Ο πρόεδρος της Γαλλίας διαμήνυσε ότι αυτοί που έσπασαν, που επιτέθηκαν στα αστυνομικά τμήματα, στους δήμους αλλά και στα εμπορικά καταστήματα θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν, ενώ παράλληλα εξέφρασε την συμπαράστασή του στις αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες χαρακτήρισε «εγγυήτριες του δικαιώματος στη διαδήλωση».

«Θα είμαστε απολύτως απέναντι σε αυτούς που θέλουν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά» κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

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Κόντρα Μελανσόν με Λεκορνί

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς για την προεδρία της Δημοκρατίας Ζαν-Λικ Μελανσόν επέρριψε ευθύνες στις αστυνομικές αρχές για τα επεισόδια, καλώντας ταυτόχρονα τους διαδηλωτές να μην μετέχουν σε βανδαλισμούς και σε πλιάτσικα.

Απαντώντας στον Μελανσόν ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί τον κάλεσε να δείξει υπευθυνότητα λέγοντας ότι το να κατηγορεί κανείς αστυνομικές αρχές συνιστά κυνική μετάθεση ευθυνών.

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Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε, τέλος, τον Μελανσόν να κατονομάσει αυτούς που μετέχουν σε βανδαλισμούς και πλιάτσικα.

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