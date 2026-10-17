Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για επιδοτήσεις καυσίμων, επίδομα θέρμανσης και επιστροφή ενοικίου

Σειρά παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και συνταξιούχων, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, την ώρα που το πετρέλαιο κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο σε επίπεδα που παραπέμπουν στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διατήρηση επαρκούς δημοσιονομικού χώρου, ώστε τα μέτρα να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη τη χειμερινή περίοδο, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Οι ημερομηνίες «κλειδιά»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι πρώτοι κρίσιμοι σταθμοί καταγράφονται τον Νοέμβριο. Στις 2 και 16 Νοεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι νέες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη, με τα ποσά να προσαρμόζονται ανάλογα με τις τότε συνθήκες της αγοράς.

Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας την επιστροφή ενοικίου και το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Τον Δεκέμβριο προγραμματίζονται νέοι γύροι επιδοτήσεων καυσίμων στις 1 και 15 του μήνα.

Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης, το οποίο προβλέπεται να είναι αυξημένο κατά 30%, ενώ στις 27 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι αυξημένες συντάξεις του 2027. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ποσοστό αύξησης ενδέχεται να ξεπεράσει το 2,8% που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προσβλέπει στην έγκριση του αιτήματός της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέα μέτρα στήριξης στις αρχές του νέου έτους.

Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται μια νέα «επιταγή ακρίβειας» για ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά, η συνέχιση παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις με εισοδηματικά κριτήρια, ώστε η στήριξη να κατευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.