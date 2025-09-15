Υπόθεση Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον «Μάξιμο Σαράφη» και 33 μηνών στην «Αικατερίνη Κελέση»

Άννα Κανδύλη

Uncategorized

novartis

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στον Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και 33 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, με τριετή αναστολή.

της Άννας Κανδύλη

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση» το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες που με τις καταθέσεις τους είχαν εμπλέξει 10 πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση, τα οποία στη συνέχεια είτε απαλλάχτηκαν, είτε η δικογραφία γι’ αυτούς αρχειοθετήθηκε, καταδικάστηκαν για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κατά εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελέας της Έδρας, Ειρήνης Πελεκάνου είχε προτείνει απαλλαγή και των δύο για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης κρίνοντας πως τα όσα ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ήταν αφού κλήθηκαν να καταθέσουν στους τότε Εισαγγελείς Διαφθοράς, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούσαν.

Δημητρακόπουλος: Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Δήλωση έκανε ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

«Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του» είπε αρχικά. «Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς, που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες. Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογιστούν τι έπραξαν» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Στάση εργασίας για την μετακίνηση νευροχειρουργού από το «Θριάσιο» στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Ποιες μικρές αλλαγές στο περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση

Έρευνα: Πόσο στοίχισαν στην ευρωπαϊκή οικονομία τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα του φετινού καλοκαιριού – Αποκαλυπτικά στ...

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 1.213 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία: Από σήμερα η κατάθεση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης

Οι τριπλοστρωματικές υπερδομές moiré ξεκλειδώνουν ρυθμιζόμενο έλεγχο των διαμορφώσεων εξιτονίων

Αν δείτε αυτό το μήνυμα το iPhone σας δέχεται επίθεση – Τι πρέπει να κάνετε
περισσότερα
02:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ που είχε απαχθεί τον Μάρτιο του 2023

Απελευθερώθηκε ύστερα από δυόμισι χρόνια αιχμαλωσίας η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, η οπο...
23:39 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche – Όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς και το βίντεο λίγο πριν το τροχαίο

Το πρωί του Σαββάτου θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche, που ενώ κινείτο...
20:11 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Συνελήφθη 24χρονος στην Βούλα – Φέρεται να παρακολουθούσε επιχειρηματία για να τον ληστέψει

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Βούλα με τ...
22:33 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

FT: Τα σχέδια των ΗΠΑ για την μεταπολεμική Ουκρανία – Τι προσφέρει η Ουάσιγκτον και τι ζητούν οι Ευρωπαίοι

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένες να παρέχουν μέσα συλλογής πληροφοριών και επίβλεψης του...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος