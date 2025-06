Μέση Ανατολή: Η Kuwait Airways, η EGYPT AIR και η πακιστανική PIA αναστέλλουν τις πτήσεις τους προς τις χώρες του Κόλπου

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα με τη σειρά του ότι κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του, προληπτικά, μετά την επίθεση του Ιράν κατά της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Ουντέιντ στη Ντόχα.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν σε ορισμένες γειτονικές χώρες, τα οποία περιλαμβάνουν το κλείσιμο των αεροδρομίων τους και του εναέριου χώρου τους, το κράτος του Κουβέιτ ανακοινώνει το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του προληπτικά από σήμερα και μέχρι νεωτέρας», αναφέρει η διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται μετά το κλείσιμο του εναερίου χώρου του Κατάρ και του Μπαχρέιν.

Η αεροπορική εταιρία Kuwait Airways αναστέλλει τις πτήσεις αναχώρησης από τη χώρα λόγω των περιφερειακών εξελίξεων, σύμφωνα με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Στην περιοχή του Κόλπου φιλοξενούνται αρκετές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ.

Και οι αιγυπτιακές αερογραμμές EGYPT AIR ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις πτήσεις προς τις πόλεις του Κόλπου έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην περιοχή.

Οι πακιστανικές αερογραμμές PIA αναστέλλουν τις πτήσεις από το Πακιστάν προς το Κατάρ, το Μπαχρέιν, Κουβέιτ και το Ντουμπάι. Η απόφαση αυτή λήφθηκε υπό το φως της κλιμακούμενης στρατιωτικής κατάστασης στις χώρες του Κόλπου.

In view emerging situation in the Gulf region, #PIA is temporarily suspending its flights to #Doha, #Kuwait, #Bahrain and #Dubai.

All pax are requested to kindly contact our Call Centre at 021-111-786-786 for updated flight info / rebooking on alternate flights.

— PIA (@Official_PIA) June 23, 2025