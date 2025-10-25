Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Η φιγούρα του Καραγκιόζη δίπλα στο φέρετρο που συγκίνησε – ΦΩΤΟ

Σε κλίμα συγκίνησης εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν συγκεντρωθεί στη Μητρόπολη Αθηνών, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο, τον άνθρωπο που αγκάλιασε με τις μελωδίες του τις αναμνήσεις τους, και για τον καθένα τους υπήρξε ξεχωριστός, με τόσο διαφορετικό τρόπο.

Οι πολίτες που έσπευσαν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, εξέφραζαν τη συγκίνηση και τον θαυμασμό τους για τον τραγουδοποιό, που όχι μόνο με τα αξέχαστα τραγούδια του, αλλά και με την ίδια τη δημόσια στάση του, εξέφρασε και τις μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας.

Η συγκίνηση περίσσευε στο πρόσωπο και στα λόγια όλων κατά τις συζητήσεις την ώρα της αναμονής. Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που κάποιος πολίτης εναπόθεσε μια φιγούρα του Καραγκιόζη δίπλα στο φέρετρο. «Κείνο που με τρώει, κείνο που με ζώσει, Νιόνιο μου» ήταν η φράση που ήταν γραμμένη στη φιγούρα.