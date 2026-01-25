Φάλαινα έκανε την εμφάνισή της στον Παγασητικό Κόλπο – Κολυμπούσε δίπλα σε σκάφος με ψαράδες – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Uncategorized

Φάλαινα, Παγασητικός Κόλπος

Δεν πίστευαν στα μάτια τους, ψαράδες στον Παγασητικό Κόλπο στον Βόλο, καθώς το Σάββατο 24 Ιανουαρίου εμφανίστηκε δίπλα από το σκάφος τους μία… φάλαινα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube, και συγκεκριμένα στο κανάλι «No Kid No Fish», φαίνεται μία φάλαινα να κολυμπάει δίπλα στο αλιευτικό σκάφος.

«Σπάνια και απίστευτη καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό κόλπο! Την ώρα που βρισκόμασταν στη θάλασσα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα θέαμα που δεν βλέπεις κάθε μέρα στην Ελλάδα. Το βίντεο είναι αυθεντικό και τραβήχτηκε στον Παγασητικό, καταγράφοντας από κοντά την παρουσία της φάλαινας. Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις και μας θυμίζει πόσο ζωντανή και μοναδική είναι η ελληνική φύση» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκέφαλος: Το Νο1 πράγμα για να τον ενισχύσετε, σύμφωνα με νευρολόγο

Τα αλλόκοτα μυστικά μακροζωίας μιας 101χρονης από την Κίνα: «Ξενυχτάω κάθε βράδυ και τσιμπολογάω λιχουδιές»

Δήμος Κύθνου: Μηνιαίο bonus 1.000 ευρώ για παιδίατρο στο νησί – Εξετάζεται να δοθεί ανάλογη ενίσχυση και σε εκπαιδευτικούς

Επιχειρήσεις: Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα τιμολόγια από τις 2 Φεβρουαρίου – Ο τρόπος εφαρμογής και τα κίνητρα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:56 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Καράκας ζητούν την απελευθέρωση του Μαδούρο – Συνθήματα με drones στον ουρανό

Χιλιάδες υποστηρικτές του ανατραπέντος από τις ΗΠΑ προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο – ...
16:50 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας: Κοινή βούληση Ελλάδας και Ισραήλ για ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας και εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης

Την κοινή βούληση Ελλάδας και Ισραήλ, σε συνέχεια της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου...
18:46 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Για διαπραγματεύσεις των Ερυθρόλευκων με τον Φρεντ της Φενέρμπαχτσε γράφουν στην Τουρκία

Tουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον 32χρο...
19:58 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά» είπε συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο σε συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης

Συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο ακούστηκαν σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι