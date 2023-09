Το Νο. 1 πράγμα που οι επιτυχημένοι γονείς που μεγαλώνουν τα πιο δυνατά και ανθεκτικά παιδιά κάνουν διαφορετικά – Μελέτη του Χάρβαρντ

Η κοινωνική πίεση για επιτεύγματα βλάπτει ολοένα και περισσότερο τα παιδιά μας. Το 2020, διεξήχθη μια πρώτη στο είδος του εθνική έρευνα για τους γονείς με τη βοήθεια του Harvard Graduate School of Education.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα που ακολούθησαν είχε να κάνει με ένα συγκεκριμένο στυλ ανατροφής που βλάπτει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των παιδιών.

Η επικριτική ανατροφή των παιδιών μπορεί να οδηγήσει σε έναν «ψεύτικο εαυτό»

Οι πιο επιτυχημένοι γονείς δεν ακολουθούν ένα επικριτικό στυλ ανατροφής.

Όταν ένας γονέας είναι επικριτικός («Γιατί δεν μπορείς να είσαι περισσότερο σαν τον αδερφό σου;») ή όταν η αγάπη είναι υπό όρους («Τα περιμένω όλα αυτό το εξάμηνο!»), ένα παιδί αρχίζει να αισθάνεται ελαττωματικό.

Για να αντιμετωπίσουν αυτά τα οδυνηρά συναισθήματα, μαθαίνουν να κρύβουν το ποιοι πραγματικά είναι για να γίνουν το άτομο που πιστεύουν ότι οι γονείς τους θέλουν ή χρειάζονται να είναι.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στο να αναπτύξουν αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «ψεύτικο εαυτό» – μια τεχνητή προσωπικότητα που χρησιμεύει ως στρατηγική αντιμετώπισης για να πάρει την αγάπη και την υποστήριξη που χρειάζεται ένα παιδί για να επιβιώσει. Συνέπεια είναι να νιώθουν ντροπή, άγνωστοι και μη αγαπητοί.

“Οι γονείς που μεγαλώνουν τα πιο δυνατά και ανθεκτικά παιδιά δημιουργούν ένα περιβάλλον που τους επιτρέπει να κάνουν λάθη και να μην φοβούνται την αποτυχία”

Με την πάροδο του χρόνου, ένας ψεύτικος εαυτός μπορεί να τους οδηγήσει στο να επιλέξουν λάθος φίλους, συντρόφους ή καριέρα, επειδή ουσιαστικά ζουν τη ζωή κάποιου άλλου.

Τι κάνουν διαφορετικά οι επιτυχημένοι γονείς

Οι γονείς που μεγαλώνουν τα πιο δυνατά και ανθεκτικά παιδιά δημιουργούν ένα περιβάλλον που τους επιτρέπει να κάνουν λάθη και να μην φοβούνται την αποτυχία.

Μπορείτε ακόμα να αγαπάτε το άτομο, αλλά να μην αγαπάτε την πράξη. Όταν είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε ξεκάθαρα αυτά τα δύο, ένα παιδί δεν συνδέει την αξία του με τη συμπεριφορά του, είτε «καλή» είτε «κακή».

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να έχετε προσδοκίες για τη συμπεριφορά του παιδιού σας. Απλώς πρέπει να προσέχετε πώς εκφράζετε αυτές τις ανησυχίες. Όταν ένα παιδί ενεργεί με τρόπους που δεν συνάδουν με τις αξίες ή τις ελπίδες μας, πρέπει να δείξουμε ζεστασιά ακόμα και όταν εκφράζουμε απογοήτευση.

Πώς να δείξετε στα παιδιά σας ότι τα εκτιμάτε

Μεγάλο μέρος της ζωής μας ως γονείς αποτελείται από το να βάζουμε τα παιδιά μας να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν, να τους δίνουμε μαθήματα, να τα προετοιμάζουμε για μία μελλοντική επιτυχία. Αλλά κάτι χάνεται όταν στις σχέσεις μας δεν περιλαμβάνεται αρκετός χρόνος, στον οποίο απολαμβάνουμε ο ένας τον άλλον, απολαμβάνουμε αυτό που είναι εκ φύσεως αξιαγάπητο στα παιδιά μας.

Ο καθηγητής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του York, Gordon Flett λέει ότι είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στις «μικροπρακτικές» που χρησιμοποιείτε με τα παιδιά σας. Λάμπει το πρόσωπό σας από χαρά όταν τα παιδιά σας μπαίνουν στο δωμάτιο ή τους κάνετε αμέσως ερωτήσεις (“Πώς τα πήγατε σε αυτό το τεστ;”) για να ανακουφίσετε το δικό σας άγχος;

Για το σκοπό αυτό, η ψυχολόγος Susan Bauerfeld συνιστά να χαιρετάτε τα παιδιά σας τουλάχιστον μία φορά την ημέρα σαν να είναι το κουτάβι της οικογένειας: με απόλυτη, ασύστολη χαρά. Αυτό περιλαμβάνει το να είστε σωματικά στοργικοί και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Ο καθηγητής του NYU Scott Galloway συμφωνεί. Στο βιβλίο του, «The Algebra of Happiness: Notes on the Pursuit of Success, Love and Meaning», γράφει για τη μαμά του: «Για μένα, η στοργή ήταν η διαφορά ανάμεσα στο να ελπίζω ότι κάποιος πίστευε ότι ήμουν υπέροχος και άξιος — και στο να ξέρω ότι κάποιος το έκανε».

Τα παιδιά που μεγάλωσαν σε ένα στοργικό σπίτι με φυσική επαφή καταγράφηκε πως έχουν λιγότερη κατάθλιψη και άγχος και υψηλότερα επίπεδα συμπόνιας ως ενήλικες, σύμφωνα με μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Notre Dame.

Γι’ αυτό ο χρόνος παιχνιδιού που περνάτε ως οικογένεια είναι τόσο σημαντικός. Όταν δεν αφιερώνουμε χρόνο για παιχνίδι, χάνουμε μερικές από τις υψηλότερης ποιότητας αλληλεπιδράσεις που μπορούμε να έχουμε με τα παιδιά μας – να εμπλακούμε απολύτως σε κάτι μαζί, ως ίσοι.