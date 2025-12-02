Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου: Ζυγοί, μην αποφεύγετε μία αλήθεια που θέλει να ακουστεί

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (2/12/2025)

Κριός

Κριέ, κάτι μέσα σου θέλει να προχωρήσει πέρα από τα όρια που επιτρέπει η τρέχουσα ζωή σου. Την Τρίτη, μια νέα ιδέα, μια απροσδόκητη σύνδεση ή μια πρόσκληση σου ζητούν να πεις «ναι» στην ανάπτυξη σου.

Το όραμά σου διευρύνεται. Μπορείς να το χτίσεις με ανθρώπους και κοινότητες που διευρύνουν την αίσθηση του ανήκειν. Η σημερινή μέρα ανοίγει την πόρτα σε συμμάχους που βλέπουν το δυναμικό σου. Πες «ναι» στο μέλλον που σε καλεί.

Ταύρος

Ταύρε, μια βαθιά αλλαγή ανακινείται μέσα σου την Τρίτη. Σου ζητείται να προσεγγίσεις την οικειότητα, τη δύναμη και τον σκοπό από μια θέση αυτοκυριαρχίας και όχι επιβίωσης.

Εξελίσσεσαι σε μία νέα εκδοχή του εαυτού σου που αρνείται να διαπραγματευτεί την αξία σου. Κάτι στις φιλοδοξίες σου αλλάζει την Τρίτη και ευθυγραμμίζεσαι περισσότερο με αυτό που πραγματικά είσαι, όχι με αυτό που σου έχουν μάθει να είσαι.

Δίδυμος

Δίδυμοι, σας ζητείται να είστε ειλικρινείς στις σχέσεις σας και να δείξετε μια γενναιότητα που θα εκπλήξει ακόμα και εσάς τους ίδιους. Υπάρχει μια ευκαιρία σε βαθύτερες συζητήσεις, σαφέστερες συμφωνίες και πιο τολμηρές προσκλήσεις.

Ανεξάρτητα από τον ορισμό που έχετε για τις σχέσεις, χρειάζεται να τις καλλιεργείτε με όλη σας την καρδιά. Την Τρίτη, η παρουσία ή η απουσία κάποιου θα αποκαλύψει τα πράγματα για τα οποία είναι έτοιμη η καρδιά σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, η αγάπη και η επιθυμία συναντούν σήμερα την πειθαρχία και την αφοσίωση. Βλέπεις με εκπληκτική σαφήνεια σε ποιους τομείς χάνεις την ενέργειά σου και τι είναι αυτό που σε δυναμώνει πραγματικά.

Την Τρίτη, θα υπάρξει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε την καθημερινή σας ζωή, τη δουλειά σας και τα πράγματα στα οποία αφιερώνετε το χρόνο σας. Μαθαίνετε τη διαφορά μεταξύ συναισθηματικής γενναιοδωρίας και συναισθηματικής εξάντλησης.

Αν κάτι σας φαίνεται ότι υποστηρίζει το μακροπρόθεσμο όραμά σας, γίνεται ακαταμάχητο. Αν όχι τότε είστε επιτέλους έτοιμοι να απομακρυνθείτε.

Λέων

Λέων, χρειάζεται να λάβεις σοβαρά υπόψη τη δημιουργικότητά σου. Σε ελκύουν εμπειρίες που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός και εκφραστικός, αλλά κάτω από τη λάμψη κρύβεται μια βαθύτερη μεταμόρφωση.

Κάποιος μπαίνει σήμερα στη ζωή σου και ξυπνά ένα μέρος του εαυτού σου που ήταν για καιρό αδρανές, ή μπορεί να το ανακαλύψεις ξανά από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η φλόγα είναι αληθινή.

Αναγνωρίζεις τι σε φωτίζει δημιουργικά ή ρομαντικά και τι σε κάνει να νιώθεις σαν ένα κυρίαρχο ον και όχι σαν ένα αξεσουάρ.

Παρθένος

Παρθένε, σήμερα επιστρέφεις στις ρίζες σου, αλλά μόνο για να καταλάβεις από πού προέρχονται τα πρότυπά σου, ώστε να μπορέσεις τελικά να εξελιχθείς πέρα από αυτά. Οι οικογενειακές ιστορίες, οι αναμνήσεις από την παιδική ηλικία ή οι μακροχρόνιες συναισθηματικές δομές μεταβάλλονται και σου δίνουν μια νέα αίσθηση ελευθερίας.

Επιπλέον, οι σχέσεις σου είτε οι ερωτικές είτε οι φιλικές γίνονται καθρέφτες που σου δείχνουν ποιος γίνεσαι. Θέλεις να χτίσεις νέα θεμέλια, που να αντανακλούν την ωριμότητα και τη μαγεία σου.

Ζυγός

Ζυγέ, μια συζήτηση ανοίγει σήμερα μια πόρτα. Τα λόγια σου έχουν περισσότερη δύναμη από το συνηθισμένο και ο σωστός διάλογος μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση μιας σχέσης, ενός έργου ή ενός ονείρου.

Έχεις έμπνευση και λαχταράς σαφήνεια και κίνηση. Ωστόσο κάτω από την πνευματική σπίθα υπάρχει μια βαθύτερη συναισθηματική αλήθεια που έρχεται στην επιφάνεια.

Μην αποφεύγεις μια αλήθεια που θέλει να ακουστεί. Ξαναγράφεις το σενάριο της σύνδεσης και η ειλικρίνεια σου είναι το μελάνι.

Σκορπιός

Σκορπιέ, μια θετική αλλαγή στην αίσθηση που έχεις για την αξία σου συμβαίνει σήμερα. Μια επιθυμία σου γίνεται πιο ξεκάθαρη. Μαθαίνεις να διεκδικείς αυτό που θέλεις χωρίς να απολογείσαι, ειδικά στον έρωτα και στα υλικά πράγματα.

Εν τω μεταξύ, τα θεμέλια της ζωής σου, όπως το σπίτι και οι άνθρωποι που αποκαλείς οικογένεια, υφίστανται μια εξέλιξη. Η σημερινή μέρα σε βοηθά να συνδυάσεις την επιθυμία με την πρακτικότητα και να συνδυάσεις το πάθος με την αρχιτεκτονική της ζωής που χτίζεις.

Τοξότης

Τοξότη, σήμερα νιώθεις την αλλαγή πιο άμεσα. Έχεις την αίσθηση ότι μπαίνεις σε μια πιο δυναμική εκδοχή του εαυτού σου. Είσαι εκφραστικός και έτοιμος να πάρεις περισσότερο χώρο από το συνηθισμένο.

Σήμερα απαιτείται ειλικρίνεια και σεβασμός στις βαθύτερες αλήθειες σου. Η ταυτότητά σου εξελίσσεται και οι σχέσεις σου ανταποκρίνονται σε αυτή την εξέλιξη. Μια σχέση μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική ή να αποκαλύψει την πραγματική της φύση σήμερα.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, πίσω από τα παρασκήνια συμβαίνει μια μεταμόρφωση. Την Τρίτη, αισθάνεσαι ότι θέλεις να στραφείς προς τον εσωτερικό κόσμο σου και συντονίζεσαι με τα πνευματικά ή ψυχολογικά επίπεδα της ζωής σου.

Όταν αυτές οι κρυφές επιθυμίες βγαίνουν στην επιφάνεια, οι παλιές φοβίες χάνουν τη δύναμή τους και κάτι από το παρελθόν που σε πληγώνει ή σε ανησυχεί μπορεί τελικά να μπει στην άκρη. Ταυτόχρονα, μπορεί να βιώσεις ένα νέο επίπεδο σαφήνειας σχετικά με τους πόρους, τα ταλέντα ή την προσωπική σου αξία. Αυτό σου δίνει την αυτοπεποίθηση να ξεκινήσεις σύντομα ένα νέο κεφάλαιο.

Υδροχόος

Υδροχόε, το μέλλον σου σε καλεί και σήμερα σου δίνει μια γεύση από τη συνέχεια. Οι φίλοι και οι συνεργάτες σου γίνονται καταλύτες της αλλαγής. Μια συζήτηση ή μια απροσδόκητη πρόσκληση μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνσή σου.

Η δημιουργικότητα μοιάζει να διαμορφώνεται από την κοινότητα και οι επιθυμίες σου σχηματίζονται με άξονα τη συμβολή σου στον κόσμο. Σε προτρέπουν να γίνεις μια πιο αυθεντική και πιο επιδραστική εκδοχή του εαυτού σου.

Ιχθύες

Ιχθύες, ο δημόσιος κόσμος σου ή ο κόσμος που προσπαθείς να χτίσεις λάμπει με μια νέα ζωντάνια. Γίνεσαι πιο ορατός, μαγνητικός και ευθυγραμμισμένος με το μονοπάτι που η ψυχή σου θέλει να βαδίσει όλο το χρόνο.

Ταυτόχρονα, οι προσωπικές σου επιθυμίες εκφράζονται με περισσότερο θάρρος. Αν βρεις τον δικό σου τρόπο να συνδυάσεις την ευαισθησία με την φιλοδοξία, τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά.