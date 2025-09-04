Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025: Ζυγοί, μην προδίδετε τον εαυτό σας

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (4/09/2025)

Κριός

Κριέ, το κοσμικό σκηνικό είναι έτοιμο για μια σύγκρουση. Αυτό που θα έρθει σε σύγκρουση είναι οι υποσχέσεις που δίνεις στους άλλους και οι επιθυμίες σου.

Υπάρχει ο πειρασμός να διατηρήσετε την ειρήνη γύρω σας, αλλά με ποιο κόστος; Το να προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα σε αυτό που θέλουν οι άλλοι και σε αυτό που επιθυμείς εσύ είναι πλέον κουραστικό. Χτίστε κάτι πιο σταθερό, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα σας αποκαλέσουν εγωιστή.

Ταύρος

Ταύρε, τα πιο ασήμαντα πράγματα μπορεί να είναι αυτά που θα επηρεάσουν την ισορροπία σήμερα. Ωστόσο, αυτό που ξεκινά ως αναστάτωση μπορεί να σας βοηθήσει να αποκαλύψετε την αλήθεια.

Βάλτε στην άκρη την άνεση για χάρη της ειλικρίνειας. Απλά να ξέρετε, ότι η ήρεμη λίμνη κρύβει και τις μικρές πέτρες στον πυθμένα της. Όσο περισσότερο ανακατεύετε, τόσο περισσότερα θα δείτε. Είστε έτοιμοι να κοιτάξετε;

Δίδυμος

Δίδυμοι, η ευχαρίστηση και η σταθερότητα βρίσκονται στο επίκεντρο σήμερα. Μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να πέσετε με τα μούτρα στον ρομαντισμό ή στην αυτοφροντίδα.

Να θυμάστε ότι ο ενθουσιασμός της στιγμής μπορεί να σας τυφλώσει και να κληθείτε να πληρώσετε ένα τίμημα που δεν υπολογίζετε, τόσο συναισθηματικά όσο και υλικά. Αυτό που είναι λαμπερό μπορεί να μην έχει διάρκεια.

Καρκίνος

Καρκίνε, θέλεις να βγεις από την ζώνη άνεσης σου. Οι τοίχοι γύρω σου νιώθεις ότι σε περιορίζουν. Μπορεί να αισθάνεστε ότι είστε έτοιμοι για να κάνετε ένα νέο βήμα και σας απασχολεί λιγότερο η ασφάλεια.

Αυτό είναι, όμως, το θέμα. Υπάρχει ένα κρυμμένο άτομο μέσα σου που θέλει να περιπλανηθεί πέρα από τα συνηθισμένα σου όρια. Το ρίσκο που έχεις μπροστά σου είναι να μην του επιτρέψεις να πάρει τα ηνία και να μην μάθεις ποτέ μέχρι που μπορείς να φτάσεις.

Λέων

Λέων, ζύγισε τι κόστος έχει κάθε λέξη σου. Κάποιες αλήθειες, αν ειπωθούν, θα μπορούσαν να διαλύσουν ολόκληρες σχέσεις.

Υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος δεν αξίζει να γνωρίζει τα μυστικά σας. Υπάρχουν, όμως, και στιγμές που οι άλλοι πρέπει να τα ακούσουν όποιες κι αν είναι οι συνέπειες. Θα καταλάβετε τη διαφορά και τι αξίζει τον κόπο να ειπωθεί από τον τρόπο που χτυπάει η καρδιά σας όταν φαντάζεστε τον εαυτό σας να το λέει δυνατά.

Παρθένος

Παρθένε, μπαίνεις στον πειρασμό να αποδείξεις την αξία σου και δίνεις περισσότερα από όσα αναμένουν οι άλλοι από εσένα. Ωστόσο προκύπτει κίνδυνος όταν πιστεύουμε ότι η αξία μας μετριέται από το πόσα μπορούμε να προσφέρουμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες κάποιου άλλου.

Μην ανταλλάσσετε την αξιοπρέπεια σας με την θέση σε μία ομάδα ή με την αποδοχή των άλλων. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φύγουν από την ζωή σας. Εσείς συνεχίστε να τιμάτε τον εαυτό σας.

Ζυγός

Ζυγέ, μην προδίδετε τον εαυτό σας. Η σημερινή μέρα σας προσφέρει την ευκαιρία να αρνηθείτε να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας.

Αφήστε χώρο στο πνεύμα σας να εξελιχθεί και στην αλήθεια σας να εκφραστεί. Προστατέψτε τον εσωτερικό σας κόσμο με τον ίδιο έντονο τρόπο που θα φυλούσατε κάτι που αγαπάτε όσο τίποτα άλλο.

Σκορπιός

Σκορπιέ, στέκεσαι στην άκρη αυτού που θέλεις και αυτού που πιστεύεις ότι αξίζεις. Κοιτάζεις το χάσμα που υπάρχει ανάμεσά τους.

Παλιές αμφιβολίες επανέρχονται από τις σκιές και σας προτρέπουν να βάζετε μικρούς στόχους, να ζητάτε λίγα και να είστε ευγνώμονες για όσα σας έχουν ήδη δοθεί. Να θυμάστε, όμως, ότι η επιθυμία δεν είναι ντροπή. Το χάσμα υπάρχει μόνο επειδή έχετε μάθει να το βλέπετε. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε την εκπλήρωση των επιθυμιών σας.

Τοξότης

Τοξότη, η ανάγκη σου για πραγματική σύνδεση σε απομακρύνει από το θόρυβο. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Είναι κυρίως ότι η πολυκοσμία και οι κοινωνικές συναναστροφές εμποδίζουν την εστίαση σας στα πράγματα που έχουν σημασία. Χρειάζεστε σχέσεις που δεν κινούνται στην επιφάνεια.

Η επιλογή των λίγων ανθρώπων, που προσφέρουν πιο ουσιαστική σύνδεση, έναντι των πολλών σας βοηθά να διατηρήσετε ένα πρότυπο σχέσης που θα νιώθετε πάντα διαχρονικό.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, μπορεί να νιώθεις ότι αμφιταλαντεύεσαι. Βρίσκεται σε ένα δίλημμα ανάμεσα στις φιλοδοξίες σου και σε ένα κοντινό σου πρόσωπο.

Δεν μπορείς να ανεβαίνεις τρέχοντας το βουνό. Όταν σηκώνεις το βάρος των ανομολόγητων αναγκών αυτό θα σε φθείρει πιο γρήγορα από ό,τι νομίζεις. Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι να αντιμετωπίσετε αυτό που νιώθετε ότι σας βαραίνει. Εκφράστε το και θα δείτε τις αλλαγές γύρω σας.

Υδροχόος

Υδροχόε, αισθάνεσαι μια αλλαγή βαθιά μέσα σου. Το ανεπαίσθητο σφίξιμο στο στήθος σας και ο τρόπος που σκέφτεστε σας δείχνουν ότι έρχεται μία αλλαγή.

Σκέψου αν αυτό το καινούργιο που έρχεται είναι επικίνδυνο ή αν έχεις αρχίσει να βαριέσαι στο παλιό. Νιώθετε την ανάγκη να περάσετε κάποιο όριο σας. Αν επιλέξετε να κάνετε το βήμα αυτό θα σας μετατρέψει σε κάτι που δεν έχετε ακόμα φανταστεί.

Ιχθύες

Ιχθύες, βρίσκεσαι ανάμεσα στην γλύκα μίας σχέσης και στην συγκίνηση του να βουλιάζεις στην δική σου χαρά. Και τα δύο σας προσφέρουν τη δική τους μέθη, αλλά προσέξτε να μην επενδύετε πολλά για να τα διατηρήσετε.

Αναρωτηθείτε: Πώς μπορείτε να βουτήξετε πλήρως στον έρωτα ή τη δημιουργία χωρίς να αφήσετε το ρεύμα να παρασύρει την αίσθηση του εαυτού σας που κάνει την εμπειρία εξ αρχής ουσιαστική;