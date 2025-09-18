Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025: Κριοί, ο συμβιβασμός δεν είναι αδυναμία

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (18/09/2025)

Κριός

Κριέ, η επαφή με ένα άλλο άτομο κάτι αντανακλά σε εσένα. Μερικές φορές αυτό που βλέπετε να αντανακλάται είναι κολακευτικό και άλλες φορές μπορεί να είναι άβολο. Όπως και να έχει, είναι πάντα διδακτικό.

Ξεκινώντας από τις 18 Σεπτεμβρίου, το θέμα δεν είναι να έχεις δίκιο ή να κερδίσεις πόντους. Μαθαίνετε πώς γίνονται δεκτά από τους άλους τα λόγια σας και πώς σας αναδιαμορφώνουν με τη σειρά τους. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι ο συμβιβασμός δεν είναι αδυναμία αλλά μια νέα μορφή ευφυΐας.

Ταύρος

Ταύρε, η καθημερινότητά σου αρχίζει να μοιάζει με καμβά την Πέμπτη και το πινέλο είναι οι λέξεις σου. Ξαφνικά, ο τρόπος με τον οποίο γράφετε ένα email, διατυπώνετε ένα αίτημα ή οργανώνετε το πρόγραμμά σας έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι συνήθως.

Η καθημερινότητα γίνεται μια μορφή τέχνης. Η ανταλλαγή απόψεων στο γραφείο, ακόμα και ο τρόπος που μιλάτε στο σώμα σας είναι ευκαιρίες για να βελτιώσετε τις τελετουργίες σας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, για εσάς, η χαρά θα είναι πάντα μια σόλο παράσταση. Μπορεί κάποιες φορές όμως να περιλαμβάνει και ένα ντουέτο. Οι σπίθες της δημιουργικότητας, του ρομαντισμού και της αυτοέκφρασης σας χρειάζονται κοινό.

Αυτό που δημιουργείτε γίνεται πιο ζωντανό όταν συναντά τα μάτια κάποιου άλλου. Στις 18 Σεπτεμβρίου, σας υπενθυμίζεται ότι η αυτοέκφραση είναι ημιτελής μέχρι να αγγίξει κάποιον άλλο. Η πρόκληση είναι να αποφύγετε να συμβιβαστείτε κατά τη διαδικασία.

Καρκίνος

Καρκίνε, ο προσωπικός κόσμος σου, τον οποίο φροντίζεις πολύ προσεκτικά, γίνεται πιο δυνατός και πιο σύνθετος την Πέμπτη.

Η προσοχή σας στρέφεται στις ανομολόγητες συμφωνίες που διαμορφώνουν την εγγύτητα. Τι βάρος έχει το κάθε πρόσωπο στην ζωή σας; Ποιος ακούγεται περισσότερο και ποιος αισθάνεται ότι τον βλέπουν; Η οικειότητα έχει το δικό της λεξιλόγιο αλλά απαιτεί και καλούς ακροατές.

Λέων

Λέων, την Πέμπτη, αρχίζεις να βλέπεις πώς ο τόνος και ο συγχρονισμός σου μπορούν να είναι επιβλητικοί.

Μια απλή φράση κομψά διατυπωμένη μπορεί να ανοίξει περισσότερες πόρτες από το να κάνεις μια ολόκληρη ομιλία και να φωνάζεις δυνατά. Χειριστείτε τη φωνή σας με μια χάρη που κάνει τους ανθρώπους να έρχονται προς το μέρος σας αντί να κάνουν πίσω.

Παρθένος

Παρθένε, οι πρακτικές πτυχές της ζωής σου, όπως οι λογαριασμοί και τα υπάρχοντά σου, αρχίζουν να υποχωρούν στο παρασκήνιο την Πέμπτη.

Ωστόσο, άλλες μορφές της αξίας, όπως η αξιοπρέπεια, η αυτοέκφραση και ο σεβασμός, κερδίζουν την πρώτη θέση.

Μπορεί να παρατηρήσετε πώς οι λέξεις που χρησιμοποιείτε για τον εαυτό σας, ακόμη και σε μια περιστασιακή συζήτηση, μπορεί να διαμορφώσουν την πραγματικότητα. Μειώνετε τον εαυτό σας όταν μιλάτε ή διεκδικείτε τον χώρο σας με σαφήνεια και κομψότητα;

Ζυγός

Ζυγέ, σε απασχολεί η φωνή σου και ο τρόπος που σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Ο αέρας είναι πιο καθαρός όταν τα λόγια σας ταιριάζουν με την ουσία αυτού που είστε. Επιτρέψτε στην φωνή σας να αντικατοπτρίζει αυτό που γίνεστε. Οι άλλοι θα το παρατηρήσουν την Πέμπτη, ειδικά αν ο τόνος σας είναι πιο μαγνητικός.

Η ταυτότητα δεν αφορά μόνο το τι κάνετε, αλλά και με το πώς αφηγείστε την ύπαρξή σας. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να επεξεργαστείτε το σενάριο της ζωής σας και να χρησιμοποιήσετε τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψετε τον εαυτό σας.

Σκορπιός

Σκορπιέ, δώσε προσοχή σε ό,τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να βάλεις σε λέξεις τη θλίψη, τη λαχτάρα ή παλιές ιστορίες που δεν έχουν ποτέ εκφραστεί πλήρως.

Όσο ο Ερμής βρίσκεται στην Παρθένο, η πραγματική δοκιμασία είναι να φέρετε σαφήνεια χωρίς να διαλύσετε το μυστήριο και να μιλήσετε χωρίς να απογυμνώσετε τη μαγεία.

Τοξότης

Τοξότη, χρειάζεται να μοιραστείς και να συζητήσεις τις ιδέες σου. Διαλέξτε προσεκτικά τα λόγια σας, αλλά μην συγκρατείτε την αλήθεια σας. Ό,τι λέτε τώρα έχει δυναμική.

Μπορείτε να ενώσετε, να εμπνεύσετε ή ακόμα και να προκαλέσετε ένα πλήθος. Αυτή η ικανότητα φέρει μαζί και μία ευθύνη. Να θυμάστε ότι αν είστε απρόσεκτοι με όσα λέτε μπορεί να υπάρξουν διχόνοιες.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, ο τρόπος που αφηγείσαι τις φιλοδοξίες σου αλλάζει. Ξαφνικά, η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με ορόσημα, αλλά και με τον βαθμό του ενθουσιασμού που έχετε όταν την περιγράφετε.

Δεν έχει να κάνει τόσο με την αυτοπροβολή όσο με την αφήγηση της ιστορίας σας. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζετε το όραμά σας είναι σημαντικός, καθώς μπορεί να πείσει τους άλλους να δουν αυτό που βλέπετε και εσείς. Αν δεν μιλήσετε για τα επιτεύγματα σας τότε μπορεί οι άλλοι να τα αγνοήσουν.

Υδροχόος

Υδροχόε, κινείσαι προς ευρύτερους ορίζοντες. Μπορεί να σας τραβήξουν συζητήσεις, φιλοσοφίες ή ιστορίες που ξεπερνούν τα σύνορα του γνώριμου περιβάλλοντός σας.

Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να εξερευνήσει ιδέες που διευρύνουν την αίσθηση ότι ανήκετε σε έναν μεγαλύτερο κόσμο. Η θεωρία είναι υπέροχη, ακόμη και διασκεδαστική. Το ίδιο ισχύει όταν επιλέγεις να ζήσεις με βάση την έμπνευση σου.

Ιχθύες

Ιχθύες, η προσοχή σας στρέφεται στην οικειότητα. Συζητήσεις που κάποτε αποφεύγατε τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια και απαιτείται από εσάς διακριτικότητα και προσοχή. Δεν είναι πλέον αρκετό να αφήνετε πράγματα ανείπωτα.

Μιλήστε με σαφήνεια γιατί αυτό θα διαμορφώσει το κλίμα ανάμεσα σε εσάς και κάποιον άλλον. Στο τέλος, η γλώσσα γίνεται γέφυρα, που σας μεταφέρει σε ένα βαθύτερο είδος σύνδεσης.