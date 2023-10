Οι σημαντικότεροι καλλιτέχνες της δεκαετίας του ’70 που συνεχίζουν – ΒΙΝΤΕΟ

Έχει περάσει μισός αιώνας από τότε που ξεκίνησε η δεκαετία του 1970. Ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική δεκαετία για τη μουσική, που μας έδωσε μερικά από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ όλων των εποχών.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το “Tapestry” της Carole King για παράδειγμα, κατέκτησε τα charts, εμπνέοντας μια μεγάλη σειρά γυναικών τραγουδοποιών για τα επόμενα χρόνια. Οι Led Zeppelin κυκλοφόρησαν οκτώ άλμπουμ, εδραιώνοντας ουσιαστικά τη θέση τους ως οι θρύλοι του κιθαριστικού ροκ. Ακόμη και τα πρώην μέλη των Beatles συνέχισαν μετά τη διάλυσή τους το 1970, την καριέρα τους, χωριστά το κάθε μέλος βγάζοντας σόλο άλμπουμ. Η soul και η funk μουσική ήταν έντονα διαδεδομένη: καλλιτέχνες όπως ο Al Green, οι Earth, Wind & Fire και ο Stevie Wonder κυκλοφόρησαν μερικές από τις πιο δημοφιλείς μουσικές στην ιστορία.

Παρόλο που έχουν περάσει 50 χρόνια, αρκετοί από αυτούς που βρίσκονταν τότε στην κορυφή των charts είναι ακόμα και σήμερα παρόντες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να κάνουν εμφανίσεις και να βγάζουν δίσκους. Οι Rolling Stones, ο Paul Simon, ο Bob Dylan και ο Willie Nelson, που τώρα είναι 80άρηδες (ή 90άρηδες, στην περίπτωση του Nelson), έχουν κυκλοφορήσει άλμπουμ τα τελευταία πέντε χρόνια. Ορισμένοι από αυτούς εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιοδεία, δίνοντας συναυλίες σε μεγάλα ακροατήρια.

Αντλώντας στοιχεία από τα ιστορικά charts του Billboard και διάφορες άλλες λίστες με τα κορυφαία άλμπουμ και τα τραγούδια της δεκαετίας του ’70, σχηματίστηκε η κάτωθι λίστα με τους 25 από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες του τότε και τώρα. Τα πιό μεγάλα διαχρονικά ονόματα της μουσικής είναι τα εξής:

Al Green

Η soulful φωνή πίσω από επιτυχίες όπως τα “Let’s Stay Together” και “Love and Happiness”, ο Al Green έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της δεκαετίας του ’70. Ωστόσο, το 1979, ο τραγουδιστής έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Σινσινάτι, γεγονός που το εξέλαβε ως σημάδι από τον Θεό ότι ήταν καιρός να εγκαταλείψει τη μουσική του καριέρα και να αφοσιωθεί στην εκκλησία.

Το 1982, η καριέρα του Green πήρε μια στροφή όταν συμπρωταγωνίστησε απέναντι από την Patti LaBelle στο μιούζικαλ του Broadway “Your Arms Too Short to Box with God”. Ενώ συνέχισε να εκφράζει την πνευματική του αφοσίωση ως ιερέας στο Μέμφις του Τενεσί, το 2008 κυκλοφορόντας το “Lay It Down”, ένα R&B άλμπουμ σε παραγωγή του Questlove. Ζει στο Μέμφις και έχει έξι παιδιά.

Bee Gees

Το 1978, το ποπ συγκρότημα των Bee Gees κατέλαβε το #1 και το #2 του Billboard Hot 100 για πέντε εβδομάδες με τις επιτυχίες του soundtrack του “Saturday Night Fever”, “Night Fever” και “Stayin’ Alive” και έγιναν το πρώτο συγκρότημα μετά τους Beatles που κατάφερε κάτι τέτοιο. Αποτελούμενοι από τρία αδέλφια, οι Bee Gees έγιναν εμβληματικό παράδειγμα της καθιέρωσης της ντίσκο διεθνώς, αλλά εισέπραξαν επίσης το κύριο βάρος των αντιδράσεων κατά της ντίσκο στις αρχές της δεκαετίας του ’80, με αποτέλεσμα η δημοτικότητά τους τότε να πέσει κατακόρυφα.

Το 2003, ο Maurice Gibb πέθανε σε ηλικία 53 ετών, έτσι τα δύο εναπομείναντα αδέρφια αποφάσισαν να αποσύρουν το συγκρότημα από την ενεργό δράση. Έξι χρόνια αργότερα, ο Robin και ο Barry Gibb σχεδίαζαν μια νέα περιοδεία, αλλά ο Robin πέθανε πριν από την έναρξη της επιστροφής τους. Το 2021, το μοναδικό επιζών μέλος του γκρουπ, ο Barry, κυκλοφόρησε το σόλο άλμπουμ “Greenfields: The Gibb Brothers’ Songbook, Vol. 1”.

Black Sabbath

Με τα μακριά μαλλιά, τα δερμάτινα μπουφάν και τους αμφιλεγόμενους ψευτοσατανικούς στίχους τους, τα μέλη των Black Sabbath έκαναν τους γονείς της δεκαετίας του ’70 να τρέμουν από φόβο για ότι άκουγαν τα παιδιά τους. Τα δαιμονικά κιθαριστικά riffs του Tony Iommi και τα συγκλονιστικά φωνητικά του τραγουδιστή Ozzy Osbourne έτυχαν θερμής υποδοχής από τους νεαρούς rock ‘n’ rollers και έτσι το συγκρότημα σημείωσε διεθνή επιτυχία.

Οι Black Sabbath είχαν μια πολυτάραχη καριέρα από την εποχή της ακμής τους, βλέποντας πολλά μέλη να έρχονται και να φεύγουν. Παρόλο που το συγκρότημα διαλύθηκε επίσημα το 2017, τα αρχικά μέλη εξακολουθούν να κυκλοφορούν σόλο μουσική σήμερα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Ozzy Osbourne και η οικογένειά του έχουν γίνει σταθερά μέλη της αμερικανικής ριάλιτι τηλεόρασης.

Bob Dylan

Ο τραγουδοποιός Bob Dylan ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60 με μικρές εμφανίσεις σε καφενεία στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης. Δεν άργησε να γίνει αντιληπτός, παρόλο που οι δισκογραφικές εταιρείες είδαν το μέτριο παίξιμό του της κιθάρας και την ανεπεξέργαστη φωνή του, αλλά άρχισαν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στους στίχους του. Ο φολκ τραγουδιστής εκτοξεύτηκε στην κορυφή των charts τη δεκαετία του 1970 με τα άλμπουμ όπως το “Blood of the Tracks” και το “Desire”.

Από τότε ο Dylan έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων 38 υποψηφιοτήτων για Grammy και το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, το οποίο δέχτηκε καθυστερημένα σε μια ιδιωτική τελετή μετά από αρκετούς μήνες. Σήμερα, ο Dylan εξακολουθεί να περιοδεύει, αν και αρνείται να παίξει τις μεγάλες επιτυχίες του από τις αρχές της καριέρας του, επιλέγοντας πιο πρόσφατες συνθέσεις.

Carole King

Ταλαντούχα μουσικός, συγγραφέας και συνθέτης, η Carole King ξεκίνησε ως νεαρή τραγουδοποιός στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και έγραψε επιτυχίες όπως το “Will You Love Me Tomorrow” και το “The Loco-Motion”. Το 1971 κυκλοφόρησε το “Tapestry”, το οποίο θα γινόταν ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ της δεκαετίας και θα έδινε το έναυσμα για τη λαμπρή καριέρα της ως σόλο καλλιτέχνις.

Η King έχει κυκλοφορήσει πάνω από δύο δωδεκάδες στουντιακά άλμπουμ και συνέχισε να δίνει συναυλίες μέχρι και τη δεκαετία του 2010, μόνη της και με τον καλό της φίλο και συνάδελφό της μουσικό, τον James Taylor. Το 2014, ένα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ βασισμένο στη ζωή και τη μουσική της, το “Beautiful: A Carole King Musical”, έκανε πρεμιέρα και κράτησε έως το 2019.

Cher

Η καριέρα της ξεκίνησε μέσω του δυναμικού διδύμου Sonny & Cher, που κατέκτησε τα τσαρτς και τις τηλεοπτικές οθόνες στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Όταν η Cher έβγαλε το σόλο άλμπουμ “Gypsys, Tramps & Thieves” το 1971, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία, σηματοδοτήθηκε η αρχή μιας καριέρας μακριά από τον Sonny Bono.

Από τότε που η φήμη της Cher συνεχώς αυξανόταν, ως τραγουδίστρια, παραγωγός, συγγραφέας, ηθοποιός και τηλεοπτική προσωπικότητα. Έγινε γνωστή για τις υποκριτικές ερμηνείες της στις ταινίες “The Witches of Eastwick” και “Moonstruck”, ενώ πρωταγωνίστησε στο “Mamma Mia! Here We Go Again” το 2018. Τον Μάρτιο του 2023, η Cher ανέφερε ότι δούλευε πάνω σε δύο νέα άλμπουμ. Και τον Σεπτέμβριο του 2023, ανακοίνωσε το πρώτο της εορταστικό άλμπουμ, το “Christmas”.

Crosby, Stills, Nash & Young

Αυτό το σούπερ γκρουπ, που φτιάχτηκε από τους David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills και Neil Young, έβγαλε ένα μπεστ σέλερ άλμπουμ, το “Déjà Vu” του 1970, το οποίο περιλάμβανε τραγούδια όπως τα “Helpless” και “Our House”. Με την πάροδο των χρόνων, το συγκρότημα εμφανιζόταν με διάφορες συνθέσεις, συνήθως με ή χωρίς τον Neil Young. Συζητήθηκε αρκετά για τις διαπροσωπικές συγκρούσεις.

Όλα τα μέλη του γκρουπ έκαναν επιτυχημένες σόλο καριέρες. Και τα τέσσερα μέλη έχουν εισαχθεί από δύο φορές στο Rock & Roll Hall of Fame. Ο David Crosby πέθανε τον Ιανουάριο του 2023. Τα υπόλοιπα μέλη εξακολουθούν να εμφανίζονται και να ηχογραφούν ξεχωριστά.

Diana Ross

Η Diana Ross εγκατέλειψε το γυναικείο συγκρότημα της Motown Records, τις Supremes, το 1970, όταν ξεκίνησε την σόλο καριέρα της. Με μία από τις πρώτες της σόλο κυκλοφορίες, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, με το “Ain’t No Mountain High Enough”. Το τραγούδι έφτασε στο #1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η Ρος επέστρεψε στις μουσικές ρίζες της Motown και επέκτεινε τις μουσικές της δραστηριότητες με την καριέρα της ηθοποιού. Η Ross συνέχισε να ηχογραφεί δίσκους, μέχρι που έλαβε την υποψηφιότητα για καλύτερο παραδοσιακό ποπ φωνητικό άλμπουμ, στα βραβεία Grammy, το 2023. Διατήρησε τη σκηνική της παρουσία, πραγματοποιώντας το 2023 περιοδεία με τίτλο “Music Legacy Tour”.

Eagles

Δημιουργήθηκαν στο Λος Άντζελες το 1971, ένα ροκ συγκρότημα που έγραψε επιτυχίες όπως τα “Take It Easy” και “Hotel California”, που παραπέμουν στον χαλαρό τρόπο ζωής της Δυτικής Ακτής. Ο δίσκος-συλλογή των Eagles “Their Greatest Hits (1971-1975)” κρατήθηκε στην κορυφή των charts για αρκετές εβδομάδες συνεχόμενα και είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ συλλογής όλων των εποχών.

Το 2016, το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, ο Glenn Frey πέθανε. Έτσι το συγκρότημα οδηγήθηκε στο να αποσυρθεί προσωρινά. Αργότερα επανενώθηκαν και άρχισαν να εμφανίζονται ξανά. Το 2020 οι Eagles κυκλοφόρησαν το “Live From the Forum MMXVIII”. Το 2023 οι Eagles ανακοίνωσαν την έναρξη της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους, η οποία θα διαρκέσει δύο χρόνια, με πολλές συναυλίες.

Earth, Wind & Fire

Με 90 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, το συγκρότημα των Earth, Wind & Fire προσέγγισε οπαδούς σε όλες τις ηπείρους, με τον ιδιαίτερο ήχο του. Οι Earth, Wind & Fire πρωτοστάτησαν στη φανκ και την ντίσκο σκηνή της δεκαετίας του ’70, με κομμάτια όπως το “Boogie Wonderland”, το “Fantasy” και το “Brazilian Rhyme (Beijo)”.

Ο ιδρυτής και τραγουδιστής των Earth, Wind & Fire, Maurice White, πέθανε το 2016, αλλά πολλά από τα μέλη της αρχικής σύνθεσης του συγκροτήματος συνεχίζουν να εμφανίζονται μαζί. Το 2023 το συγκρότημα ξεκίνησε περιοδεία με τον Lionel Richie.

Elton John

Ο Sir Elton John δεν άφησε τη δεκαετία του ’70 να πάει χαμένη, έβγαλε 12 στούντιο άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων των “Madman Across the Water” και “Goodbye Yellow Brick Road”. Ο σούπερσταρ ηγήθηκε των charts και συνέχισε να αποτελεί σταθερό στοιχείο της ποπ κουλτούρας ως τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, διάσημος για την απίστευτη επιβλητικότητα και την ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του.

Ο Elton John έχει παραμείνει στο προσκήνιο, ηχογραφώντας με νεότερους καλλιτέχνες της ποπ όπως η Dua Lipa και η Britney Spears, τα τελευταία χρόνια. Η ζωή του έγινε το θέμα μιας μουσικής βιογραφίας στην μεγάλη οθόνη, του “Rocketman”, το 2019. Μετά από περισσότερο από μισό αιώνα ζωντανών εμφανίσεων, ο Elton έδωσε μια αποχαιρετιστήρια παράσταση στο φεστιβάλ Glastonbury το 2023.

Fleetwood Mac

Τα αρχικά μέλη των Fleetwood Mac βρίσκονταν σε ένα στούντιο ηχογράφησης στο Λος Άντζελες το 1974, όταν άκουσαν και ενθουσιάστηκαν με τον κιθαρίστα Lindsey Buckingham, τον οποίον ζήτησαν αμέσως να ενταχθεί στο συγκρότημα. Εκείνος συμφώνησε, αλλά με έναν όρο: η Stevie Nicks, η φίλη του, θα έπρεπε επίσης να ενταχθεί στο γκρουπ. Και έτσι γεννήθηκε το νέο εμβληματικό σχήμα των Fleetwood Mac. Το άλμπουμ τους του 1977, με τίτλο “Rumours”, το οποίο περιείχε κλασικά κομμάτια όπως τα “The Chain”, “Dreams” και “Go Your Own Way”, πούλησε περισσότερα από 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το συγκρότημα ξεκίνησε την τελευταία του περιοδεία το 2018, με τον Lindsey Buckingham να αποχωρεί από το συγκρότημα λίγο καιρό πριν. Η Christine McVie πέθανε στα τέλη του 2022. Αυτό το δυσάρεστο γεγονός έκανε τους Fleetwood Mac να αποσυρθούν οριστικά και επίσημα. Η Stevie Nicks όμως συνεχίζει να περιοδεύει ως σόλο καλλιτέχνης.

Frankie Valli

Ο Frankie Valli και οι Four Seasons αποτέλεσαν βασικό γκρουπ της πρώιμης rock ‘n’ roll doo-wop εποχής, με κομμάτια επιτυχίες όπως το “Sherry” και το “Big Girls Don’t Cry”. Η χαρακτηριστική φωνή του Valli και τα τραγούδια του για τη νεανική αγάπη κατέκτησαν τα αυτιά μικρών και μεγάλων και το 1975 το συγκρότημα έφτασε στο αποκορύφωμά του με την επιτυχία “December, 1963 (Oh, What a Night)”.

Σήμερα, ο Frankie Valli συνεχίζει να ηχογραφεί. Έβγαλε το τελευταίο του άλμπουμ, “A Touch of Jazz”, το 2021. Αμέσως μετά, με νέα σύνθεση, ο Frankie Valli και οι Four Seasons ξεκίνησαν περιοδεία στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Gladys Knight & the Pips

Οικογενειακό συγκρότημα R&B από την Ατλάντα, έβγαλε ένα μεγάλο μέρος από τις επιτυχίες του Top 40 μεταξύ του 1961 και του 1977. Το άλμπουμ “Imagination” του 1973 περιείχε τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το “Midnight Train to Georgia”. Το συγκρότημα συνέχισε να βγάζει επιτυχίες μέχρι τη δεκαετία του ’80.

Από τότε το συγκρότημα έχει εισαχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame και στο Vocal Group Hall of Fame. Οι Pips αποσύρθηκαν το 1989, αλλά η Gladys Knight συνέχισε με επιτυχία τη σόλο δισκογραφική και ερμηνευτική της καριέρα και θα περιοδεύει στις ΗΠΑ μέχρι τον Νοέμβριο του 2023.

Led Zeppelin

Οι Led Zeppelin ενίσχυσαν το δόγμα του “sex, drugs and rock ‘n’ roll” για τη γενιά της δεκαετίας του ’70. Πέρα από την τεράστια φήμη του συγκροτήματος, κάθε μέλος του γκρουπ απολαμβάνει του σεβασμού του κοινού, για την μαεστρία στα μουσικά όργανά του, γι’ αυτό και ο κόσμος συχνά αναφέρεται στους Led Zeppelin σαν το σπουδαιότερο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών. Το γκρουπ κυκλοφόρησε οκτώ άλμπουμ κατά τη διάρκεια εκείνης της δεκαετίας, ηχογραφόντας κλασικά κομμάτια όπως τα “Stairway to Heaven”, “Kashmir” και “Black Dog”.

Το 1980, ο θάνατος του ντράμερ του συγκροτήματος, John Bonham, έδωσε τέλος στους Led Zeppelin. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος χώρισαν και ακολούθησαν τις δικές τους σόλο καριέρες. Σήμερα, μόνο ο τραγουδιστής Robert Plant εξακολουθεί να περιοδεύει, καθώς έχει χτίσει μια καλή συνεργασία με την μουσικό Alison Krauss.

Paul McCartney and Wings

Ο πρώην Beatle, ο Paul McCartney και η σύζυγός του, Linda McCartney, δημιούργησαν τους Wings το 1971. Το 1973 βρέθηκαν στην κορυφή των αμερικανικών charts με το άλμπουμ τους “Band on the Run”, το οποίο πολλοί θεωρούν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του McCartney.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι Wings διαλύθηκαν, εν μέρει λόγω της απροθυμίας του Paul McCartney να περιοδεύει μετά τη δολοφονία του John Lennon το 1980. Η Linda πέθανε από καρκίνο του μαστού το 1998. Ο Paul εξακολουθεί να δίνει συναυλίες και το 2020 κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ, με τίτλο “McCartney III”.

Paul Simon

Ο Paul Simon αποφάσισε να ακολουθήσει το δικό του δρόμο το 1970 μετά από μια επιτυχημένη πορεία με τον Art Garfunkel, ως το ντουέτο των Simon & Garfunkel. Η δεκαετία του ’70 ήταν καλή και για τον ίδιον. Η περιέργειά του και η εκτίμησή του για τους έθνικ ήχους επηρέασαν την καριέρα του, κάτι που οι ακροατές μπορούν να απολαύσουν στο επιτυχημένο άλμπουμ του “Graceland” και στο “Me and Julio Down by the Schoolyard”.

Το 2018, κατά την ηχογράφηση του σόλο άλμπουμ του “Seven Psalms”, ο Simon φέρεται να έχει υποστεί απώλεια ακοής, γεγονός που τον δυσκόλεψε στην ερμηνεία του. Μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν το 2019 στο Outside Lands Festival του Σαν Φρανσίσκο.

Pink Floyd

Οι πρωτοποριακοί ψυχεδελικοί ήχοι, οι πολιτικοποιημένοι στίχοι και τα πρωτότυπα κιθαριστικά riff των Pink Floyd δημιούργησαν το πιο επιτυχημένο άλμπουμ της δεκαετίας: το “Dark Side of the Moon”. Αφού δημιούργησαν 15 στούντιο άλμπουμ τελικά το συγκρότημα διαλύθηκε.

Οι εντάσεις εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ ορισμένων από τα πρώην μέλη του συγκροτήματος, ιδίως μεταξύ του David Gilmour και του Roger Waters, λόγω των διαφωνιών τους σχετικά με τη συνέχιση της χρήσης του ονόματος και της εκτέλεσης των τραγουδιών. Το 2023 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κυκλοφορία του “Dark Side of the Moon”.

Roberta Flack

Το single της Roberta Flack “Killing Me Softly with His Song” κατέρριψε όλα τα ρεκόρ το 1973, όταν έγινε μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την επόμενη χρονιά, κέρδισε τα βραβεία Grammy για το τραγούδι της χρονιάς, τον δίσκο της χρονιάς και την καλύτερη ποπ φωνή από γυναίκα.

Η Flack συνέχισε να εμφανίζεται όλες τις επόμενες δεκαετίες, αναγνωρίστηκε σαν μια από τις σπουδαιότερες γυναίκες της μουσικής. Το 2022, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι υπέφερε από θέματα υγείας και πλέον ήταν ανίκανη να τραγουδήσει.

The Rolling Stones

Οι Rolling Stones βρίσκονταν στο επίκεντρο της σκηνής του rock ‘n’ roll τη δεκαετία του ’70, με πολυάριθμα επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα “Some Girls”, “Sticky Fingers” και “Black and Blue”. Σε μια συνέντευξη του 1972, όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να παίζει στα 60 του, ο Μικ Τζάγκερ είχε πει: “Ναι, εύκολα”.

Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν πρόσφατα το νέο τους άλμπουμ “Hackney Diamonds”, με την συμμετοχή των Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney και Stevie Wonder.

Sly and the Family Stone

Οι Sly and the Family Stone ήταν το πρώτο έγχρωμο συγκρότημα που έγινε μεγάλο. Το γκρουπ ενσωμάτωσε πολλά στοιχεία στη μουσική του, με έναν ήχο που κυμαινόταν από funk, μέχρι το R&B και την ψυχεδέλεια και συχνά άγγιζε με τους στίχους του πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της δεκαετίας του ’70.

Ο Sly Stone, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο οποίος χάθηκε από τη δημοσιότητα στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ανακοίνωσε την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του το 2023, στα οποία αναλύει τη φήμη του συγκροτήματος τη δεκαετία του ’70 και τους αγώνες του με τη δημοσιότητα και τον εθισμό στις ουσίες.

The Staple Singers

Το 1972, το R&B και gospel συγκρότημα, που ήταν και οικογενειακή μπάντα κυκλοφόρησε το “Be Altitude: Respect Yourself”, μπαίνοντας στη λίστα των μπεστ σέλερ της δεκαετίας των seventies. Έβγαλαν πολλά ακόμη επιτυχημένα άλμπουμ, κανένα όμως δεν θα πλησίαζε τις διακρίσεις και την επιτυχία του “Be Altitude”.

Η Mavis Staples είναι το μόνο επιζών μέλος του συγκροτήματος. Έχει εδώ και καιρό μια επιτυχημένη σόλο καριέρα και εξακολουθεί να δίνει συναυλίες, ενώ κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ, “Carry Me Home”, το 2022 με τον Levon Helm.

Steve Miller Band

Αυτή η μπάντα βρέθηκε σε περιπέτειες τη δεκαετία του ’70. Αφού ο Steve Miller έσπασε τον αυχένα του σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στις αρχές της δεκαετίας του ’70, πέρασε κάποιο διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αναρρώνοντας και προσδιορίζοντας και πάλι τον εαυτό του. Αφού επανεμφανίστηκε, το συγκρότημα έβγαλε πολλές πλατινένιες επιτυχίες που αποτελούν πλέον βασικά κομμάτια της δεκαετίας εκείνης, όπως το “The Joker” και το “Fly Like An Eagle”.

Οι Steve Miller Band παρέμειναν ενωμένοι, εκτός από μερικές αλλαγές στη σύνθεση και περιόδευαν με συνέπεια όλες τις επόμενες δεκαετίες. Το γκρουπ κυκλοφόρησε την τελευταία νέα μουσική του το 2011. Αλλά βγήκε σε περιοδεία το 2023, ενώ σχεδιάζει να συνεχίσει και το 2024 με τη “Long Goodbye Final Tour” μαζί με τους Steely Dan.

Stevie Wonder

Το παιδί-θαύμα της μουσικής ανακαλύφθηκε σε ηλικία 12 ετών και υπέγραψε συμβόλαιο με την Motown λίγο αργότερα. Ο Stevie Wonder δημιούργησε διαδοχικά αριστουργήματα στα μέσα της δεκαετίας του ’70. Η δεξιοτεχνία του στα συνθεσάιζερ έκανε τον ηλεκτρονικό ήχο mainstream και ενέπνευσε και πολλούς άλλους μουσικούς. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, κέρδισε τα περισσότερα Grammy από οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη της Motown.

Αν και δεν περιοδεύει πλέον, η ακτιβιστική δραστηριότητα του Stevie Wonder και η υποστήριξη πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, όπως άλλωστε και η μουσική του επιρροή. Στη δεκαετία του ’80, ηγήθηκε μιας εκστρατείας για να καθιερωθούν τα γενέθλια του Dr. Martin Luther King, Jr., ως εθνική γιορτή, με την κυκλοφορία του τραγουδιού του “Happy Birthday”.

Willie Nelson

Η ιστορία του Willie Nelson μπορεί να εκφραστεί απλά: ένας ταπεινός τραγουδοποιός που έγινε μεγάλος θρύλος στην χώρα του. Αναδείχθηκε ως ερμηνευτής τη δεκαετία του ’70 και ηχογράφησε επιτυχίες όπως το “If You’ve Got the Money (I’ve Got the Time)” και το “Good Hearted Woman”. Το 1976, συνεργάστηκε με άλλους μεγάλους μουσικούς της country σε ένα άλμπουμ με τίτλο “Wanted! The Outlaws”, το οποίο έγινε πλατινένιο.

Ενώ η κληρονομιά του Nelson ως προσωπικότητα που επαναπροσδιόρισε τη μουσική country είναι μεγάλη, ο μεγάλος καλλιτέχνης εξακολουθεί να δίνει παραστάσεις στα 90 του χρόνια. Είναι επίσης υπέρμαχος των αγροτικών κοινοτήτων, καθώς και υπέρ του να γίνει το είδος της country μουσικής πιο περιεκτικό.

