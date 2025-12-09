Καρότα: Το κόλπο αποθήκευσης που βοηθάει να «διατηρούνται φρέσκα για μήνες», σύμφωνα με ειδικούς

Σύνοψη από το

  • Ειδικοί του BBC Good Food αποκαλύπτουν απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές που βοηθούν τα καρότα να παραμείνουν τραγανά και φρέσκα, ακόμη και για μήνες.
  • Για να διατηρήσετε τα καρότα τραγανά, τοποθετήστε τα σε αεροστεγές δοχείο με μια ρηχή στρώση νερού στον πάτο, μέθοδος που μπορεί να τα κρατήσει έως τρεις μήνες στο ψυγείο.
  • Αποφύγετε να αποθηκεύετε τα καρότα δίπλα σε μήλα, αβοκάντο, μπανάνες, πιπεριές και ντομάτες, καθώς το αιθυλένιο επιταχύνει την ωρίμανση και τη ζύμωση.
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η σωστή αποθήκευση των λαχανικών παίζει καθοριστικό ρόλο στη φρεσκάδα και τη διατροφική τους αξία, ειδικά την περίοδο των γιορτών. Τα καρότα, ένα βασικό υλικό για το καθημερινό αλλά και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μπορούν να αλλοιωθούν πολύ πιο γρήγορα αν δεν αποθηκευτούν σωστά. Ειδικοί του BBC Good Food αποκαλύπτουν απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές που βοηθούν τα καρότα να παραμείνουν τραγανά και φρέσκα, ακόμη και για μήνες.

Πορτοκάλια: Πώς να τα διατηρήσετε φρέσκα για περισσότερο – Το κοινό λάθος που προκαλεί μούχλα και πρέπει να αποφεύγετε

Τα καρότα διατηρούνται φρέσκα για μήνες με αυτό το κόλπο αποθήκευσης

Ειδικοί εξηγούν πώς να διατηρήσετε τα καρότα σας φρέσκα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά την αγορά των υλικών για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, υπάρχουν ορισμένα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε τα λαχανικά σας να παραμείνουν φρέσκα μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το BBC Good Food, υπάρχουν πέντε τρόφιμα που δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται δίπλα στα καρότα:

Κρεμμύδια και σκόρδα: Πώς να τα διατηρήσετε φρέσκα για 6 μήνες – Ο σωστός τρόπος αποθήκευσης

Το αιθυλένιο επιταχύνει την ωρίμανση και τη ζύμωση, με αποτέλεσμα τα καρότα να χαλάνε πιο γρήγορα.

Το κόλπο αποθήκευσης που τα κρατά φρέσκα έως και 3 μήνες

Για να διατηρήσετε τα καρότα τραγανά για όσο το δυνατόν περισσότερο, τοποθετήστε τα σε αεροστεγές δοχείο με μια ρηχή στρώση νερού στον πάτο. Τα καρότα απορροφούν φυσικά την υγρασία, με αποτέλεσμα να παραμένουν φρέσκα και σκληρά. Αν διατηρηθούν στο ψυγείο με αυτή τη μέθοδο, μπορούν να κρατήσουν έως και τρεις μήνες.

Καρότα από τον κήπο

Αν τα καρότα είναι σπιτικής καλλιέργειας, οι ειδικοί συνιστούν να αποθηκεύονται σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές στις οποίες καλλιεργήθηκαν. Ιδανικά, φυλάσσονται σε καλά στραγγιζόμενο χώμα μέχρι να τα χρησιμοποιήσετε.

Για προστασία από τον παγετό, μπορείτε να τα καλύψετε με ένα παχύ στρώμα από άχυρο ή φτέρη. Μια άλλη λύση είναι να τα βάλετε σε κιβώτιο με κηπευτική άμμο και ροκανίδια ξύλου ή χώμα, φροντίζοντας να είναι πλήρως καλυμμένα.

Προσοχή στις πλαστικές σακούλες

Μόλις επιστρέψετε από το σούπερ μάρκετ, φροντίστε να αφαιρέσετε τα καρότα από τις λεπτές πλαστικές σακούλες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτές προορίζονται μόνο για τη μεταφορά και όχι για αποθήκευση, καθώς παγιδεύουν υγρασία, οδηγώντας σε σήψη.

Πώς να αποθηκεύσετε καθαρισμένα καρότα

Αν τα καρότα έχουν ήδη καθαριστεί, τυλίξτε τα σε νέα, καθαρή και ελαφρώς υγρή πετσέτα κουζίνας και διατηρήστε τα στο ψυγείο. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα τοποθετήσετε σε αεροστεγές δοχείο με λίγο νερό στη βάση του.

19:00 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

