Έκθεση Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη στο Εθνογραφικό Μουσείο – Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου στο Ναύπλιο -Θέμα “HOMAGE to the Olympic Heroes”

Με την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, παρουσιάζεται στο Εθνογραφικό Μουσείο – Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου στο Ναύπλιο, η έκθεση της ζωγράφου Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, με τα εμβληματικά της έργα που αναφέρονται στον Ολυμπισμό.

Έργα που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία, έργα που έχουν γίνει γραμματόσημα και επίσημες αφίσες των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-2004, Πεκίνο-2008, χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες στο Salt Lake City-2002, χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες στο Τορίνο-2006.

Το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου και η Πρόεδρός του κ.Γεωργία Σαμαρά, με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουν στον Πολιτιστικό του χώρο του μουσείου, «Σοφρώνη 13» στο Ναύπλιο, την έκθεση της διακεκριμένης και πολύτιμης φίλης, Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, με τίτλο: “HOMAGE to the Olympic Heroes Paris 2024”.

Εδώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία γνωρίσουν από κοντά τα αθλητικά έργα της μοναδικής εικαστικού που έχει λάβει το βραβείο “Arts and Sports” το 2014 από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη έχει ακόμη τιμηθεί με τον τίτλο “Sport Artist of the Year” από την Αμερικανική Αθλητική Ακαδημία (USSA) το 2002, ενώ τα έτη 2004 και 2008 τιμήθηκε με το βραβείο “Guirlande D’ Honneur” του FICTS Festival του Μιλάνου, για τη δουλειά και τη μελέτη της πάνω στον αθλητισμό. Είναι η ίδια που έχει φιλοτεχνήσει τα γραμματόσημα και το ημερολόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αλλά και τα επίσημα πόστερ των Ολυμπιακών Αγώνων του Salt Lake το 2002, της Αθήνας το 2004, του Τορίνο το 2006 καθώς επίσης και της Κορτίνα Ντ’Αμπέτσο, που θα πραγματοποιηθούν το 2026.

Εργα της μεταξύ άλλων ιδιωτικών και εταιρικών συλλογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανήκουν στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, στο μουσείο ASAMA της Ακαδημίας των Σπορ στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, στο National Museum of Women in the Arts στην Washington, στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ Βόλου, στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Εθνική Τράπεζα, στο Μουσείο ΒΟΡΡΕ, στο Ολυμπιακό Μουσείο της ΛΩΖΑΝΗΣ, στο Μουσείο της ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ, στην ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΒΕΡΩΦ, στη Γενική Τράπεζα, στο Μουσείο Jean Todt του Προέδρου της Ferrari και της FIA στη Γαλλία και στις ιδιωτικές συλλογές των εταιριών FIAT, FERRARI, LAMBORGHINI, MERCEDES κ.α.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη είναι άξια πρέσβειρα του πολιτισμού της Ελλάδος, βραβευμένη με το βραβείο ΕΟΤ/Ξένιος Δίας 2003-2004. Έχει καταφέρει να κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους και ιδιαίτερα την οικογένεια του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου, που εδώ και δύο χρόνια, έχει την χαρά και την τιμή να φιλοξενεί σε μόνιμη έκθεση τα έργα της.

Στα κείμενά της για την έκδοση των Ολυμπιακών Γραμματοσήμων-Αθήνα 2004, η ζωγράφος αναφέρει:

Το ενδιαφέρον μου για τον άνθρωπο εν δράσει είναι πολύ παλιό. Κοντεύει τα 18 χρόνια. Η μελέτη μου πάνω στην ανθρώπινη φιγούρα επίσης παλαιότερη.

Η προσπάθεια του αθλητή παραλληλίστηκε στο υποσυνείδητό μου, με αυτή του καλλιτέχνη. Πιστεύω ότι ο αγώνας είναι κοινός και οι βίοι παράλληλοι.

Και οι δύο ψάχνουν και προσπαθούν για ένα στόχο, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να σπάσουν τα όρια.

Η αγάπη μου και ο θαυμασμός μου προς τον αθλητή και την προσπάθειά του, αυτό το κατ’ εξοχήν ενδιαφέρον ερέθισμα που δίνει την ευκαιρία στον καλλιτέχνη να το μελετήσει, με έχει οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια να μην το εγκαταλείψω ποτέ ως θέμα.

Mε την έναρξη της διοργάνωσης “Ναυτική Ναυπλιάδα 2024” το Σάββατο 17 Αυγούστου, στο χώρο του μουσείου παιδικής ηλικίας στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό Ναυπλίου, εγκαινιάστηκε από την Πρόεδρο του Ιδρύματος Β.Παπαντωνίου, Κα Γεωργία Σαμαρά, το μοναδικό μουσείο παιδικής ηλικίας για τον ελληνικό χώρο, ανακαινισμένο και έτοιμο με τα βαγόνια του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, να περιμένουν τους μικρούς τους φίλους.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη συμμετέχει στην εκδήλωση με το έργο της ΜΠΟΥΡΤΖΙ, το οποίο δημιούργησε τιμητικά για την επέτειο των 50 χρόνων, από την ίδρυση του μοναδικού και σπουδαίου για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας Εθνογραφικού Μουσείο Ναυπλίου-Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου.