Δεν έχει χρόνο να μιλάει με τις ώρες με τις φίλες της που δεν έχουν παιδιά – «Είμαι παράλογη;»

Μία νέα μητέρα εξηγεί πως έχοντας να φροντίσει ένα μικρό παιδί, δεν μπορεί να μιλάει με τις ώρες με τις φίλες της οι οποίες δεν έχουν παιδιά. Αναρωτιέται αν πρέπει να τους το πει κατάμουτρα.

Η γυναίκα έγραψε το πρόβλημά της σε ανάρτηση σε δημοφιλές φόρουμ για ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες. Δεν ξέρει πώς να απαλλαγεί απότην άβολη για την ίδια, κατάσταση.

Η γυναίκα εξήγησε την κατάστασή της σε ανάρτηση με τίτλο “Είμαι παράλογη;”, στο φόρουμ Mumsnet όπου διάφορες γυναίκες αναζητούν συμβουλές για προσωπικά διλήμματα.

Στην ανάρτησή της, η γυναίκα εξήγησε πως δεν εργάζεται και μένει στο σπίτι για να φροντίζει το νήπιο της. Έχει κάποιους φίλους, οι οποίοι δεν έχουν παιδιά και στους οποίους αρέσουν οι ατελείωτες συζητήσεις στο τηλέφωνο.

Μάλιστα, δεν της τηλεφωνούν για τίποτα σημαντικό, αλλά γενικά, για να μιλήσουν. Να της πουν για ένα ραντεβού που βγήκαν, για μικροπροβλήματα στη δουλειά, πως δεν τους πέτυχε το κούρεμα και άλλα τέτοια.

Το πρόβλημα είναι πως, η γυναίκα αυτή δεν έχει χρόνο για ατελείωτες κουβέντες.

“Έχω σταματήσει να μιλάω με τις ώρες στο τηλέφωνο” εξηγεί. “Το πολύ να μιλήσω για πέντε λεπτά. Δεν μπορώ να αφιερώνω ένα τέταρτο και να με χρειάζεται το παιδί, έχω να το ταΐσω, να το κοιμίσω, να το βγάλω βόλτα” προσθέτει.

“Δεν έχω χρόνο για τις φλυαρίες τους”

Όπως λέει, αφήνει υπονοούμενα πως πρέπει να κλείσει το τηλέφωνο αλλά εκείνοι δεν καταλαβαίνουν. “Δεν είναι πως δεν θέλω να τους μιλάω”, έγραψε χαρακτηριστικά η γυναίκα στην ανάρτηση.

Συμπλήρωσε λέγοντας πως, “αν υπάρχει πραγματική ανάγκη, φυσικά και θα βρω χρόνο. Όμως οι φλυαρίες τους όταν εγώ έχω ν’ ασχοληθώ με το παιδί…δεν αντέχονται. Η ημέρα μου είναι γεμάτη. Αν έχω λίγο χρόνο, προτιμώ να κάτσω και να φάω σαν άνθρωπος, να δω κάποιον από κοντά”.

“Έχω άδικο που δεν θέλω να μιλάω με τις ώρες στο τηλέφωνο;”, ρωτά η γυναίκα, κλείνοντας την ανάρτησή της.

Ορισμένοι σχολιαστές είπαν πως πρέπει να προσπαθήσει να διατηρήσει τη σχέση της με τους φίλους της που δεν έχουν παιδιά – ειδικά αν θέλει να τους έχει για πολλά χρόνια στη ζωή της.

“Βάλε ακουστικά ή ανοιχτή ακρόαση και συνέχισε να κάνεις τις δουλειές σου”, της πρότεινε κάποιος.

“Θα σου λείψουν κάποια μέρα”

“Δεν θέλεις να έχεις φίλους;”, τη ρώτησε κάποιος άλλος. Οι αναγνώστες της ανάρτησης έδειξαν τη συμπαράστασή τους και της έδωσαν πρακτικές συμβουλές για ν’ αντιμετωπίσει την κατάσταση.

“Μην απαντάς όταν έχεις δουλειά και τηλεφώνησέ τους αργότερα αν δεν θέλεις να μιλήσεις απευθείας. Σταδιακά, θα καταλάβουν”, έγραψε ένας αναγνώστης.

“Μίλησε. Με το να είσαι παθητικό – επιθετική και να δίνεις γενικόλογες απαντήσεις δεν πρόκειται να λύσεις το πρόβλημα. Πες τους πως δεν μπορείς εκείνη την ώρα και θα μιλήσετε αργότερα”, της συνέστησε κάποιος άλλος.

