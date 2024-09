Η Γη θα αποκτήσει για δύο μήνες ένα δεύτερο «μίνι φεγγάρι»

Αυτό το φθινόπωρο, η Γη θα αποκτήσει ένα δεύτερο φεγγάρι. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, ένας αστεροειδής στο μέγεθος ενός αστικού λεωφορείου θα «αιχμαλωτιστεί» από τη βαρυτική έλξη της Γης και θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας για περίπου δύο μήνες, αποτελώντας σε ένα «μίνι φεγγάρι».

Το δεύτερο αυτό φεγγάρι θα περιφέρεται γύρω από τη Γη από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 25 Νοεμβρίου πριν επιστρέψει στη ζώνη αστεροειδών που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο.

«Το αντικείμενο που θα μας επισκεφθεί ανήκει στη ζώνη αστεροειδών Arjuna, μια δευτερεύουσα ζώνη αστεροειδών που αποτελείται από διαστημικούς βράχους που ακολουθούν τροχιές πολύ παρόμοιες με αυτή της Γης», δήλωσε ο Κάρλος ντε λα Φουέντε Μάρκος, καθηγητής στο Universidad Complutense de Madrid και επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας.

Ο επιστήμονας εξήγησε ότι ορισμένοι από τους αστεροειδείς στη ζώνη Arjuna μπορούν να πλησιάσουν σχετικά κοντά στη Γη, σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων. Εάν κινούνται επίσης σχετικά αργά για αστεροειδείς – με ταχύτητες περίπου 3.540 χλμ./ώρα- τότε τα μονοπάτια τους επηρεάζονται πιο έντονα από τη βαρύτητα της Γης από ό,τι συνήθως.

