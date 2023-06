«Έπεσε» το Instagram – Το τρολάρισμα στο Twitter καθώς χιλιάδες χρήστες διαμαρτύρονται για προβλήματα

Το Instagram φαίνεται να είναι εκτός λειτουργίας, με χιλιάδες χρήστες σε όλον τον κόσμο να κάνουν παράπονα για προβλήματα. Έως τώρα στην Ελλάδα λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα.

Ορισμένοι χρήστες δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή μέσω της εφαρμογής. Στο Downdetector.com, υπήρχαν χιλιάδες αναφορές που δημιουργήθηκαν από χρήστες για μια διακοπή λειτουργίας στις 2:30 μ.μ. (AEST).

Η εφαρμογή έδειξε στους χρήστες μηνύματα σφάλματος όπως «συγγνώμη, δεν ήταν δυνατή η ανανέωση της ροής» και «κάτι πήγε στραβά».

Η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης κατέρρευσε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες με 100.000 χρήστες να επηρεάζονται στις ΗΠΑ και 56.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πολλοί μπήκαν στο Twitter για να διαμαρτυρηθούν για άλλη μια διακοπή λειτουργίας στο instagram

«Το Instagram πέφτει κάθε 5 εργάσιμες ημέρες wtf», έγραψε ένα άτομο. «Το Instagram πάλι κάτω… Εδώ έρχονται όλοι στο twitter», είπε ένας δεύτερος.

«Το Instagram πέφτει κάθε 3 μέρες είμαι τόσο κουρασμένος», πρόσθεσε ένας τρίτος. «Αποσύρομαι ξανά στο Twitter για να δω αν το Instagram είναι εκτός λειτουργίας ή απλώς το wifi δεν λειτουργεί», έγραψε ένας τέταρτος.

#instagramdown People coming on Twitter after Instagram goes down pic.twitter.com/VBoxeZ16Fr — Kadak (@kadak_chai_) June 9, 2023

Instagram down again?

Stories video & music not loading??#instagramdown pic.twitter.com/Nsauvw9bDX — ᴹ ᴼ ᴼ ᴺ ♡ ˎˊ (@ishh_spamzz) June 9, 2023

Instagram down again … Here they come to twitter pic.twitter.com/vT6vVu8N0O — Ralph 🏌🏽 (@justRalph_) June 9, 2023

Yo viniendo a Twitter para ver si se cayó #instagram, o sólo anda fallando el mío. pic.twitter.com/ToReBMoe1y — Baruch Vargas (@BigBaruch) June 9, 2023

Everyone going to Twitter to check if Instagram down #instagramdown: pic.twitter.com/DDI1clSzWT — Danny Armstrong (@DArmstrong44) June 9, 2023

Me pulling up to Twitter again to see if Instagram is down or if it’s just the wifi not working 😐 pic.twitter.com/s9TnUgnH3Y — Mars 👦🏻 (@iMarleyKim) June 9, 2023

Το Instagram είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στον κόσμο, με περισσότερους από 2,35 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως. Η εφαρμογή ανήκει στη Meta, τη μητρική εταιρεία του Facebook.